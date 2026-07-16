Apple เริ่มแคมเปญ “Back to School" ให้ส่วนลด Gift Card สูงสุด 5,100 บาท

กลับมาแล้วแคมเปญ "Back to School" จาก Apple ประจำปี 2569 มุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของผลิตภัณฑ์ตระกูล Mac และ iPad ในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ยุคใหม่
ในปีนี้ Apple ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อในกลุ่มผู้บริโภคที่มีงบประมาณจำกัดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยนอกเหนือจากการมอบส่วนลดราคานักศึกษาตลอดทั้งปีแล้ว ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Mac หรือ iPad รุ่นที่ร่วมรายการภายในแคมเปญระหว่างวันนี้ - 27 สิงหาคม
โดยจะได้รับ Apple Gift Card มูลค่าตั้งแต่ 3,400 บาท ถึงสูงสุด 5,100 บาท เพื่อใช้เป็นวงเงินในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาทิ หูฟังไร้สาย (AirPods), ปากกาอัจฉริยะ (Apple Pencil) ตลอดจนบริการซอฟต์แวร์สร้างสรรค์อย่าง Apple Creator Studio หรือการรับประกันความคุ้มครอง AppleCare+ ในอนาคต
นอกจากนี้ ยังสได้เพิ่มอุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) อย่าง Apple Watch เข้าร่วมสิทธิ์ราคาการศึกษาเป็นครั้งแรก ทั้งในช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเปิดตัวบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ iCloud+ ขนาด 50GB ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน
สำหรับราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มการศึกษา ปรับลดลงมาจากราคาจำหน่ายปกติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป MacBook Neo ราคาจำหน่ายปกติเริ่มต้นที่ 24,900 บาท มีราคาสำหรับการศึกษาเริ่มต้นที่ 21,900 บาท
ส่วน MacBook Air ชิป M5 ขนาด 13 นิ้ว และ 15 นิ้ว ราคาจำหน่ายปกติเริ่มที่ 44,900 บาท ราคาส่วนลดการศึกษาเริ่มต้นที่ 41,390 บาท และแล็ปท็อปประสิทธิภาพสูงสำหรับงานคำนวณระดับมืออาชีพอย่าง MacBook Pro มีราคาจำหน่ายปกติเริ่มต้นที่ 69,900 บาท โดยราคาสำหรับการศึกษาเริ่มต้นที่ 66,390 บาท
ขณะที่ผลิตภัณฑ์แท็บเล็ต iPad รุ่นมาตรฐานชิป A16 หน้าจอขนาด 11 นิ้ว ราคาปกติเริ่มต้นที่ 16,900 บาท และมีราคาการศึกษาเริ่มต้นที่ 16,100 บาท ถัดมาที่รุ่นกลางอย่าง iPad Air ขับเคลื่อนด้วยชิป M4 ราคาปกติเริ่มต้นที่ 27,900 บาท โดยราคาการศึกษาเริ่มต้นที่ 26,000 บาท และรุ่นเรือธงประสิทธิภาพสูงสุด iPad Pro ชิป M5 หน้าจอ Ultra Retina XDR ราคาปกติเริ่มต้นที่ 42,900 บาท ซึ่งกลุ่มการศึกษาสามารถเข้าถึงได้ในราคาเริ่มต้นที่ 39,300 บาท
นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริมประเภทปากกาอัจฉริยะ Apple Pencil Pro วางจำหน่ายในราคาการศึกษาที่ 4,090 บาท และรุ่น Apple Pencil (USB-C) อยู่ที่ 2,590 บาท ส่วนเคสคีย์บอร์ด Magic Keyboard สำหรับ iPad Air ขนาด 11 นิ้ว อยู่ที่ 9,200 บาท ขนาด 13 นิ้ว อยู่ที่ 10,300 บาท ทางด้าน Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว อยู่ที่ 10,190 บาท และขนาด 13 นิ้ว วางจำหน่ายในราคาการศึกษาที่ 11,690 บาท ทั้งนี้ สิทธิ์ราคาการศึกษาทั้งหมดจำกัดเฉพาะการซื้อผ่าน Apple Retail ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านเท่านั้น