Meta ส่ง ‘Muse Image’ โมเดลสร้างภาพ AI ช่วยแต่งภาพบน IG

Meta ประกาศเปิดตัว Muse Image โมเดลสร้างภาพ AI รุ่นแรกอย่างเป็นทางการ ให้ใช้งานผ่าน Meta AI มุ่งเป้าเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานภาพประสิทธิภาพสูงที่เข้าใจบริบทและโลกของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดและแชร์ไปยังฟีด สตอรี่ หรือแชทได้ทันที
การมาของ Muse Image ในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโมเดล Muse Spark ที่ช่วยให้ Meta AI เป็นผู้ช่วยที่ฉลาดขึ้น โดยโมเดลใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์สายครีเอทีฟที่ช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพกราฟิกคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย
นอกเหนือจากการใช้งานบน Meta AI แล้ว โมเดลดังกล่าพยังขับเคลื่อนฟีเจอร์ใหม่ๆ บนแอปพลิเคชันในเครือ เช่น เอฟเฟกต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ล่าสุดกว่า 30 แบบสำหรับ Instagram Stories รวมถึงฟังก์ชันการสร้างภาพในแชทส่วนตัวบน WhatsApp ซึ่งเริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วในบางประเทศ และเตรียมขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต
จุดเด่นของ Muse Image คือความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Reasoning) ทำให้เข้าใจคำสั่ง (Prompt) ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการผ่านภาษาพูดทั่วไปที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพขึ้นใหม่จากศูนย์ หรือการปรับแต่งภาพถ่ายที่มีอยู่เดิม
อย่างการตัดต่อภาพเชิงซ้อน สั่งให้จำลองภาพตัวเองยืนอยู่หน้าสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือการรวมภาพถ่ายหลายใบเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียน สามารถลบภาพคนหรือสิ่งรบกวนสายตาออกจากพื้นหลังได้อย่างสะอาดหมดจด เขียนคำสั่งเพื่อสร้าง QR Code ที่ใช้งานได้จริง รวมถึงการประมวลผลตัวอักษรภายในภาพถ่ายได้อย่างคมชัด ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างคู่มือ (How-to guide) หรืออินโฟกราฟิกที่มีข้อความอ่านง่ายและมีสไตล์การจัดวางที่สวยงามเข้ากับภาพ
แผนการในอนาคตและการให้บริการ
เร็วๆ นี้ Meta มีแผนที่จะนำ Muse Image ไปเปิดตัวในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงเตรียมอัปเดตลงบนแพลตฟอร์ม Facebook, Messenger และพื้นที่การใช้งานอื่นๆ บน Instagram และ WhatsApp นอกจากนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า กลุ่มนักโฆษณาและเอเจนซี่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ผ่านระบบ Meta Advantage+ creative ได้อีกด้วย
ปัจจุบัน การใช้งาน Meta AI ร่วมกับ Muse Image เปิดให้ใช้งาน ฟรี สำหรับผู้ใช้ทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจำวัน ส่วนผู้ที่ต้องการขีดความสามารถที่สูงขึ้นสำหรับการทำงานขั้นสูง จะมีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มสมัครสมาชิก (Subscription plans) ของ Meta
ทั้งนี้ Meta ระบุว่าการสร้างภาพด้วย AI เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา Muse Video ซึ่งเป็นโมเดลสำหรับสร้างวิดีโอ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหว และขยับเข้าใกล้เป้าหมายการสร้าง "ปัญญาประดิษฐ์ระดับสุดยอดส่วนบุคคล" (Personal Superintelligence) ไปอีกขั้น