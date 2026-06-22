หลังปิดโรงงานผลิตในโคราช Canon ประกาศรวมธุรกิจในในไทยเพิ่ม

หลังช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศยุติการผลิตในโรงงาน Canon นครราชสีมา อย่างเป็นทางการ ล่าสุดมีความชัดเจนของการทำธุรกิจโรงงานผลิตในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด มีมติควบนวมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเป็นบริษัทเดียว
ทางแคนอน ระบุถึงการควบรวมนี้ เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และยกระดับศักยภาพการผลิตในประเทศไทย โดยมีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 และเริ่มดำเนินงานภายใต้บริษัทเดียวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
สำหรับบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท อุปกรณ์จัดการกระดาษสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ การควบรวมธุรกิจในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะยังคงได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัททั้งสองแห่ง
โดยทางแคนนอนได้กำหนดกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินติ้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ตลอดจนการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่ติดตั้งฟังก์ชันเสริมมูลค่า อาทิ บริการคลาวด์ และด้วยศักยภาพในการผลิตที่หลากหลาย ทำให้โรงงานแคนนอนในประเทศไทยถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักขององค์กรต่อไปในระยะยาว
เบื้องต้น แคนนอนเชื่อมั่นว่าการควบรวมธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานของการบริหารจัดการและประสบการณ์อันแข็งแกร่งที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน พร้อมเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์และคุณค่าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสังคมไทยอย่างยั่งยืน