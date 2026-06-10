Netflix เปิดฟีเจอร์ "Clips" วิดีโอแนวตั้ง เพิ่มเกมบน ‘Netflix Playground’

Netflix เผยโฉมหลากหลายนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสบการณ์สมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) นำโดยฟีเจอร์วิดีโอสั้นแนวตั้ง "Clips" บนมือถือ, ระบบคัดสรรคอนเทนต์เฉพาะบุคคล และการเปิดตัวคลังเกมสำหรับเด็กและครอบครัว "Netflix Playground" มุ่งเชื่อมโยงผู้ใช้งานเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลก
เอลิซาเบธ สโตน (Elizabeth Stone) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Netflix กล่าวว่า Netflix เตรียมนำประสบการณ์ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากทดลองให้บริการในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และมาเลเซียไปก่อนหน้านี้ และมีแผนจะทยอยขยายสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค APAC ในเร็ว ๆ นี้
จุดเด่นอยู่ที่ฟีเจอร์ "คลิป" (Clips) ซึ่งเป็นฟีดวิดีโอแนวตั้งที่ได้รับการปรับแต่งตามความสนใจเฉพาะบุคคล (Personalized) เพื่อช่วยให้สมาชิกค้นพบคอนเทนต์ใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถ รับชมไฮไลต์สั้นๆ เบื้องหลังการถ่ายทำ หรือคลิปจากพอดแคสต์ ก่อนบันทึกคอนเทนต์ลงใน "รายการของฉัน" (My List) และแชร์ช่วงเวลาที่ชอบให้เพื่อน หรือกดเข้าสู่หน้าคอนเทนต์เพื่อรับชมตัวเต็ม
"นวัตกรรมคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เรามอบความบันเทิงให้แก่ผู้คนเกือบหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก การปรับประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Netflix กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงที่เชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างมีความหมาย"
ลิซา เบอร์เกส (Lisa Burgess) ผู้จัดการทั่วไปของ Games Studio ได้เผยวิสัยทัศน์การเติบโตด้านเกม โดยชี้ว่าปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคนทึ่เล่นเกมเป็นประจำ Netflix จึงเปิดตัว "Netflix Playground" พื้นที่สำหรับเกมและประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะ
โดยในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จะเริ่มนำคอลเลกชันมินิเกมใหม่ 6 เกมจาก KPop Demon Hunters เช่น Honmoon Beats (เกมดนตรี) และ DJ Mixer (เกมมิกซ์เสียง) โดยไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มจากสมาชิก และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงมีการเชื่อมต่อเข้ากับโปรไฟล์เด็กเพื่อคัดกรองเนื้อหาให้เหมาะสมด้วย
อีกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงคือหน้าโฮมเพจของ Netflix ที่จะฉลาดและเฉพาะบุคคลยิ่งขึ้น ด้วยการจัดคอลเลกชันคอนเทนต์ตามเทรนด์ วาระสำคัญ และเทศกาลในแต่ละท้องถิ่น เช่น เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการรวบรวมหนังไทยยอดนิยมมาให้ผู้ใช้ในไทยได้เข้าถึง