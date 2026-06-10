COMMART บุกเทรนด์ Local AI ขนทัพโน้ตบุ๊กคอมรุ่นใหม่ให้ลองก่อนซื้อ

เออาร์ไอพี (ARIP) เตรียมจับมือพันธมิตร 30 แบรนด์ไอที ระดมสินค้าและนวัตกรรมล่าสุดบุกงาน COMMART ULTRAFORCE มหกรรมไอทีกลางปี 2569 ชูเทรนด์ Local AI เป็นพระเอกของงาน พร้อมเปิดให้ผู้บริโภคทดลองสัมผัสเทคโนโลยี AI บนอุปกรณ์จริงก่อนตัดสินใจซื้อ
นายบุญเลิศ นราไท ซีอีโอ บมจ. เออาร์ไอพี อธิบายว่า กระแส Local AI หรือการประมวลผล AI บนอุปกรณ์โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่ง Cloud กำลังเป็นเทรนด์ที่ตลาดให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ลดค่าใช้จ่าย จากการไม่ต้องจ่ายค่าบริการ Cloud รายเดือน, เพิ่มความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนตัวและองค์กร และ ตอบสนองการใช้งาน ได้เร็วกว่า
"กระแส Local AI ส่งผลให้แบรนด์คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กทั่วโลกเร่งพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ที่รองรับ AI มารองรับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
บุญเลิศชี้ว่าหัวใจของงานครั้งนี้คือการที่พันธมิตรกว่า 30 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ ASUS, MSI, AMD, NVIDIA GeForce, Epson, Secretlab, iStudio by SPVI, IT City, J.I.B, ACE, Achiva และอีกมากมาย ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานพร้อมกัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทดลองสัมผัสสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่ Notebook AI, AI PC, Gaming PC, DIY PC, Smart Device ไปจนถึงจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์เสริมล่าสุด
โดยเฉพาะ NVIDIA ประเทศไทย ที่นายอธิชัย อุ่นโกมล ผู้จัดการประจำประเทศ ประกาศนำอุปกรณ์สเปกท็อปมาโชว์ครบทุกมิติ ทั้งกราฟิกการประมวลผลระดับสูง จอภาพรีเฟรชเรตลื่นไหล และนวัตกรรม AI Agent แบบ On-Device ที่ประมวลผลในเครื่องอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์จากเวที Computex 2026 อย่าง NVIDIA RTX Spark ชิปใหม่สำหรับ Local AI บน Windows ที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการ
นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ. เออาร์ไอพี ชี้ว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์ไอที
"เพราะสินค้ารุ่นเก่าถูกปรับลดราคาเพื่อระบายสต็อก ขณะที่สินค้ารุ่นใหม่รองรับ AI เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ชิประดับ Core Ultra 5 และ Ryzen AI 5 ที่มี NPU ในตัว ไปจนถึงแพลตฟอร์มสมรรถนะสูงสำหรับ Local AI โดยเฉพาะ และคาดว่า SSD ความจุ 2TB จะกลายเป็นสเปกมาตรฐานใหม่สำหรับผู้ใช้ยุค AI ที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งเกม AAA และงาน AI ไปพร้อมกัน"
งาน COMMART ULTRAFORCE 2569 เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันเวลา 10.00–21.00 น. ณ Hall 98–99 ไบเทค บางนา