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เจนเซ่น หวง CEO NVIDIA เยือนฮุนได ย้ำอนาคตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI และหุ่นยนต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นวิเดีย (NVIDIA) เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ "ฮุนได" (Hyundai Motor Group) ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการต้อนรับจาก ชุง อึยซุน (Chung Eui-sun) ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group ท่ามกลางความสนใจจากอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีทั่วโลก

ระหว่างการเยือนครั้งนี้ Jensen Huang และ Chung Eui-sun ได้พบปะพนักงานของ Hyundai Motor Group พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่

ขณะทำท่าทางต่อหน้าหุ่นยนต์ Spot ของ Boston Dynamics Inc. ที่สำนักงานใหญ่ของ Hyundai Motor Group ในกรุงโซล
คณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และโซลูชันอัตโนมัติหลายประเภทของกลุ่ม Hyundai ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สุนัขอัตโนมัติ Spot จาก Boston Dynamics ซึ่ง Hyundai เข้าถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ปี 2564 รวมถึงหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ Hyundai MobED ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งและการเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ Jensen Huang ยังได้ชมการสาธิตหุ่นยนต์ชาร์จเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอัตโนมัติ Automatic Charging Robot-Hydrogen หรือ ACR-H ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนโดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ รวมถึงหุ่นยนต์ดูแลภูมิทัศน์อัจฉริยะ DAL-e Gardener ที่สามารถทำงานด้านการดูแลพื้นที่สีเขียวได้แบบอัตโนมัติ

เจนเซ่น ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. ทักทายพนักงานของ Hyundai Motor Group พร้อมด้วย ชอง อึย-ซุน ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group ที่สำนักงานใหญ่ของ Hyundai Motor Group ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2026
การพบกันระหว่าง NVIDIA และ Hyundai Motor Group สะท้อนให้เห็นถึงการบรรจบกันของสองอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ AI และยานยนต์อัจฉริยะ โดย NVIDIA ถือเป็นผู้นำด้านชิปประมวลผล AI และแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์อัตโนมัติ ขณะที่ Hyundai กำลังเร่งขยายการลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และยานยนต์แห่งอนาคต

สิ่งที่เราต้องจับตาดู คือการเยือนเกาหลีใต้ของ Jensen Huang ในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่าง NVIDIA และ Hyundai ในด้าน AI สำหรับหุ่นยนต์ โรงงานอัจฉริยะ และยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรภูมิการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของโลกในทศวรรษนี้.

เจนเซ่น ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. และ ชุง อึย-ซุน ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group กำลังดู Hyundai Mobed หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

เจนเซ่น ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. พูดคุยข้างๆ ชุง อึย-ซุน ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group







ขณะชมหุ่นยนต์ชาร์จอัตโนมัติด้วยไฮโดรเจน (ACR-H)

ชาวเกาหลีมต้ ให้ความสนใจการมาเยือนของซีอีโอ Nvidia อย่างจริงจัง

อีกภาพที่ยืนยันว่าชาวเกาหลีใต้ ให้ความสนใจการมาเยือนของซีอีโอ Nvidia อย่างจริงจัง

ขณะชมหุ่นยนต์จัดสวนอัตโนมัติ DAL-e Gardener

ซีอีโอของ NVIDIA ได้รับการต้อนรับจาก อึยซุน ชุง ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group

เจนเซ่น หวง CEO NVIDIA เยือนฮุนได ย้ำอนาคตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI และหุ่นยนต์
ขณะทำท่าทางต่อหน้าหุ่นยนต์ Spot ของ Boston Dynamics Inc. ที่สำนักงานใหญ่ของ Hyundai Motor Group ในกรุงโซล
เจนเซ่น ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. ทักทายพนักงานของ Hyundai Motor Group พร้อมด้วย ชอง อึย-ซุน ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group ที่สำนักงานใหญ่ของ Hyundai Motor Group ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2026
เจนเซ่น ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. และ ชุง อึย-ซุน ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group กำลังดู Hyundai Mobed หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ
เจนเซ่น ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. พูดคุยข้างๆ ชุง อึย-ซุน ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group
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