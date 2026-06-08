เจนเซ่น หวง CEO NVIDIA เยือนฮุนได ย้ำอนาคตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI และหุ่นยนต์

เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นวิเดีย (NVIDIA) เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ "ฮุนได" (Hyundai Motor Group) ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการต้อนรับจาก ชุง อึยซุน (Chung Eui-sun) ประธานกรรมการบริหารของ Hyundai Motor Group ท่ามกลางความสนใจจากอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีทั่วโลก
ระหว่างการเยือนครั้งนี้ Jensen Huang และ Chung Eui-sun ได้พบปะพนักงานของ Hyundai Motor Group พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่
คณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และโซลูชันอัตโนมัติหลายประเภทของกลุ่ม Hyundai ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สุนัขอัตโนมัติ Spot จาก Boston Dynamics ซึ่ง Hyundai เข้าถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ปี 2564 รวมถึงหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ Hyundai MobED ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งและการเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ Jensen Huang ยังได้ชมการสาธิตหุ่นยนต์ชาร์จเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอัตโนมัติ Automatic Charging Robot-Hydrogen หรือ ACR-H ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนโดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ รวมถึงหุ่นยนต์ดูแลภูมิทัศน์อัจฉริยะ DAL-e Gardener ที่สามารถทำงานด้านการดูแลพื้นที่สีเขียวได้แบบอัตโนมัติ
การพบกันระหว่าง NVIDIA และ Hyundai Motor Group สะท้อนให้เห็นถึงการบรรจบกันของสองอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ AI และยานยนต์อัจฉริยะ โดย NVIDIA ถือเป็นผู้นำด้านชิปประมวลผล AI และแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์อัตโนมัติ ขณะที่ Hyundai กำลังเร่งขยายการลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และยานยนต์แห่งอนาคต
สิ่งที่เราต้องจับตาดู คือการเยือนเกาหลีใต้ของ Jensen Huang ในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่าง NVIDIA และ Hyundai ในด้าน AI สำหรับหุ่นยนต์ โรงงานอัจฉริยะ และยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรภูมิการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของโลกในทศวรรษนี้.