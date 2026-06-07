ผ่าต้นแบบ Smart City เมืองล่าสุด "สีคิ้ว" อัจฉริยะด้วย ArcGIS

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือหนึ่งในเมืองล่าสุดที่ยกระดับสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะของไทย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เต็มรูปแบบ
เริ่มต้นจากต้องการแก้ปัญหาการรับเรื่องร้องเรียนแบบกระดาษที่มักเกิดความผิดพลาดในการระบุสถานที่ เทศบาลจึงแก้ปัญหาโดยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ArcGIS มาสร้างเป็น “Geo City Data Platform” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่จากทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน การทำงานระบบนี้ช่วยทำลายกำแพงการทำงานแบบไซโล (Silos) ระหว่างแผนกต่างๆ ทำให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลชุดเดียวกันแบบ Real-time
ในด้านการปฏิบัติงาน เทศบาลได้บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับหลายช่องทาง เริ่มตั้งแต่การเปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาและพิกัดตำแหน่งที่ชัดเจนผ่าน LINE Official Account และแบบฟอร์มออนไลน์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้มีการใช้ Mobile Application เพื่อส่งภาพถ่ายและอัปเดตสถานการณ์จริงจากพื้นที่เข้าสู่ระบบส่วนกลางทันที ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลผลด้วยเทคนิค Strategic Location Intelligence และแสดงผลผ่านหน้าจอ Dashboard สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐาน จุดร้องเรียน และสภาพแวดล้อมต่างๆ บนแผนที่ดิจิทัล
ระบบทั้งหมดสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จากการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลธรรมดา ให้กลายเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุกได้ ประโยชน์ที่เห็นผลชัดเจนที่สุดคือการจัดการภาวะวิกฤต เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมทิศทางน้ำและจุดเสี่ยงผ่าน Dashboard และสามารถสั่งการรถสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วก่อนสถานการณ์จะบานปลาย
***ทำไมต้อง "สีคิ้ว"?
นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว กล่าวว่าเทศบาลเมืองสีคิ้วกำลังก้าวข้ามจากการเป็นเพียงเมืองทางผ่าน สู่การเป็น "เมืองแห่งโอกาส" และต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่น่าจับตามองที่สุดในประเทศไทย
ด้วยความหลากหลายทั้งพื้นที่ชุมชนเมือง เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และเส้นทางคมนาคมหลัก สีคิ้วจึงร่วมกับอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านแพลตฟอร์ม Location Intelligence ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผ่านแพลตฟอร์ม ArcGIS
"สิ่งที่เราคิดว่ามันอัจฉริยะแล้ว จริงๆมันไม่ใช่ เช่น บ่อขยะแบบ Semi-aerobic เราคิดว่านี่มันคือสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบประเทศ ก็ยังขาดองค์ประกอบในเรื่องการใช้นวัตกรรม" ปรีชาระบุ "เราโชคดีที่แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเป็นระยะเวลาสองปี ซึ่งก็จะสิ้นสุดในช่วงปลายปี 2570 หลังจากนั้นเทศบาลเมืองสีคิ้วต้องดำเนินการด้วยตนเองต่อไป"
สิ่งที่ทำให้สีคิ้วโดดเด่นและล้ำหน้า คือการไม่ยึดติดอยู่แค่การติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทค แต่เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart Operation City ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ข้อมูลเชิงพื้นที่จากทุกกองงานถูกนำมาวิเคราะห์แบบ Real-time บนระบบเดียว ทำให้ผู้บริหารเห็นปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างทะลุปรุโปร่งและสามารถตัดสินใจแก้ไขได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำ
หากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจ ซึ่งในอดีตเจ้าหน้าที่ต้องรอการแจ้งเหตุที่ล่าช้าจนแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที แต่วันนี้ด้วย Strategic Location Intelligence ระบบ ArcGIS ได้ผสานข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ท่อระบายน้ำ ระดับพื้นที่ และพยากรณ์อากาศเข้าด้วยกันอย่างทรงพลัง ทำให้สามารถเปิด Dashboard มองเห็นภาพรวมทั้งเมือง และสั่งการรถสูบน้ำหรือเปิดทางระบายน้ำได้ทันทีก่อนที่วิกฤตจะบานปลาย
แพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าความสำเร็จของเทศบาลเมืองสีคิ้วพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาเมือง Smart City สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมือง หากมีแนวทางในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย ArcGIS ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางเชิงกลยุทธ์ในการบูรณาการข้อมูลเมือง เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานและหลายภารกิจให้ทำงานร่วมกันได้บนระบบเดียว (Single Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ
"สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น แต่คือการเปลี่ยนวิธีทำงานของทั้งองค์กร ให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวางแผน ตัดสินใจ และขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นต่อไป”
ด้วยระบบ ArcGIS คณะทำงานชี้ว่าการทำงานภาคสนามไม่เคยรวดเร็วและแม่นยำขนาดนี้มาก่อน โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถใช้ Mobile Application เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ ArcGIS เพื่อส่งภาพถ่ายและระบุพิกัดตำแหน่งจากพื้นที่จริงได้ทันที ข้อมูลทั้งหมดจะถูกอัปเดตเข้าสู่ส่วนกลางแบบ Real-time ช่วยให้ผู้บริหารติดตามสถานการณ์และสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไวราวกับลงไปอยู่ในพื้นที่ด้วยตนเอง
สำหรับก้าวต่อไป เทศบาลเมืองสีคิ้วมีแผนที่จะนำ AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) เช่น การประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าจากข้อมูลสภาพอากาศและประวัติทิศทางน้ำ รวมถึงการคาดการณ์ปริมาณขยะและวางแผนเส้นทางรถเก็บขยะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เทศบาลยังคงมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย เพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีและ GIS ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้การใช้เทคโนโลยีบริหารเมืองอัจฉริยะเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง.