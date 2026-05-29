AWS Summit Bangkok 2026 จัดใหญ่ เอกชน-ภาครัฐลุยปั้นซูเปอร์แอปไทย

อะเมซอนเว็บเซอร์วิสเซส (Amazon Web Services) หรือ AWS ฉายภาพนวัตกรรมล่าสุดตอกย้ำความมุ่งมั่นลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศไทยยาว 15 ปี เปิดเวทีพาลูกค้าหน่วยงานไทยทั้งรัฐและเอกชนโชว์แผนพัฒนาแอป สะท้อนบทบาทเทคโนโลยี AWS ยกระดับระบบชำระเงิน ค้าปลีกขนาดใหญ่ ไปจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่ต้องการปั้นซูเปอร์แอประดับชาติ
นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ของ AWS ประเทศไทย กล่าวในงาน AWS Summit Bangkok 2026 ว่าการลงทุนและดำเนินงานอย่างจริงจังได้นำมาสู่การเปิดตัวบริการคลาวด์และ AI กว่า 120 บริการในไทย รวมถึงบริการเรือธงอย่างเบดร็อค (Amazon Bedrock) ที่เปิดให้องค์กรในไทยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
"จากจุดเริ่มต้น 20 ปี ปัจจุบัน AWS ได้เปิดให้บริการในไทยแล้วเกือบ 120 บริการ ตลอด 11 ปีหลัง AWS ได้ฝึกอบรมทักษะบุคลากรในประเทศไทยไปแล้วกว่า 120,000 คน เฉพาะในปี 2024 โครงการ "ทักษะ AI" ได้ทำการฝึกอบรมผู้เรียนเพิ่มอีกกว่า 23,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา 1,000 คน จาก 400 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ"
AWS นั้นเป็นบริษัทในเครือของ Amazon.com, Inc. การจัดงานประจำปีถือเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบน AWS ในแวดวงประเทศไทย โดยหนึ่งในธีมหลักที่ AWS ชูบนเวทีงานปีนี้คือการพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีก ผ่านแอปพลิเคชันของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และระบบชำระเงินดิจิทัลของทูซีทูพี (2C2P)
หนึ่งในตัวอย่างที่สร้างความฮือฮาและใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด คือการพัฒนาแอปพลิเคชันของ CP Group ที่มีโจทย์ท้าทายในการนำฐานลูกค้ารวมกว่า 40 ล้านคนจาก 7-Eleven, Lotus's, True และ TrueMoney มารวมไว้ในระบบเดียว ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมคลาวด์ของ AWS ทีมงานสามารถสร้างแพลตฟอร์มไร้รอยต่อนี้ให้พร้อมใช้งานได้ภายในเวลา 9 เดือน
นอกจากนี้ยังมีการนำ AI มาช่วยแปลรายละเอียดสินค้าจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และคัดกรองรูปภาพสินค้ากว่า 1 ล้านรายการให้ขึ้นระบบได้ในเวลาแค่ 2 เดือน ซึ่งหากใช้แรงงานคนตามปกติอาจต้องใช้เวลาเป็นปี
ในด้านระบบการชำระเงิน บริษัท 2C2P ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Payment Gateway ระดับภูมิภาค ได้ใช้ AWS Auto Scaling เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 30 เท่าในช่วงแคมเปญ Double Day (เช่น 11.11 หรือ 9.9) โดยที่ระบบไม่ล่ม
ความก้าวหน้าที่น่าสนใจคือ 2C2P เป็นองค์กรแรกในไทยที่นำ Amazon Bedrock มาสร้าง AI Agent เพื่อช่วยร้านค้าเขียนโค้ดสำหรับระบบชำระเงิน ลดระยะเวลาการพัฒนาจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 5-7 วัน ลงมาเหลือ 30 นาที
นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีของ AWS เพื่อเปลี่ยนระบบโค้ดโปรแกรมเดิม (Legacy Code) ให้ทันสมัยขึ้นภายในไม่กี่วัน จากที่เคยต้องใช้เวลาหลายเดือน
ในงานนี้ AWS ได้อัปเดตเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อพลิกโฉมการทำงานของนักพัฒนาและองค์กร เช่น การเปิดตัว Amazon Q Desktop App ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่สามารถค้นหาข้อมูล สรุปอีเมล และเตรียมไฟล์นำเสนอการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาการทำงานจาก 5 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที รวมถึงเครื่องมืออย่าง AWS Transform ที่ช่วยองค์กรต่างๆ เช่น สายการบิน Air Canada ในการอัปเกรดระบบปฏิบัติการเก่าให้เป็นระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนลงได้ 80%
สำหรับองค์กรรัฐ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในงานคือการโชว์บทบาทของ AWS ในการแก้ปัญหาการรอคิวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในแต่ละปีไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 30 ล้านคน
***จับตา "แอปฯ ตม." สู่ซูเปอร์แอปเพื่อชาวต่างชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้ร่วมกับบริษัท Digital Identity พัฒนาระบบบริหารจัดการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย (Thailand Immigration Management System: THIM) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบมือถือระดับประเทศแห่งแรกที่พัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ AWS
THIM นั้นต่างจากระบบ Thailand Digital Arrival Card (T-DAC) ที่ไทยมีใช้งานก่อนหน้านี้ โดย T-DAC เป็นระบบที่เปิดให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ โดยเมื่อนักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะส่งอีเมลตอบกลับเป็น QR Code เพื่อให้นำมาใช้สแกนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ THIM เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้โดยตรงผ่านทาง App Store และ Google Play
หากเป็น T-DAC นักท่องเที่ยวจะต้องเริ่มต้น กรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (ประมาณ 20 ช่อง) ในทุกๆ ครั้ง ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งใช้เวลาพอสมควร แต่ THIM ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) หรือสร้างโปรไฟล์ไว้แล้วในครั้งแรก การเดินทางเข้าประเทศใน ครั้งต่อๆ ไปจะเหลือช่องที่ต้องกรอกเพิ่มเพียงแค่ 2-3 ช่องเท่านั้น เช่น วันเดินทางกลับ ซึ่งช่วยลดเวลาการกรอกข้อมูลเหลือเพียงไม่ถึง 1-2 นาที
ในอีกด้าน THIM คือตัวอย่างที่ดีของการแสดงความสำคัญของการใช้ศูนย์คลาวด์รีเจียนของ AWS ในประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของนักท่องเที่ยวถูกจัดเก็บและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งในอนาคต สตม. มีแผนที่จะยกระดับแอปฯ นี้ให้เป็นซูเปอร์แอป (Super App) สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย เพื่อใช้รายงานตัว 90 วัน หรือขอรับเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่
พล.ต.ต. ปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่าเป้าหมายหลักของการสร้างซูเปอร์แอปคือการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นต้องเดินทางไปศูนย์ราชการเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และมักจะต้องเผชิญกับคิวที่ยาวนานมาก ซูเปอร์แอปจะเข้ามาทำหน้าที่ให้ชาวต่างชาติสามารถส่งคำร้องผ่านระบบได้โดยตรง เพื่อลดการเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่
"ฟีเจอร์สำคัญที่จะมีในซูเปอร์แอป คือการรายงานตัว 90 วัน กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้คนต่างชาติที่พำนักระยะยาวต้องแจ้งที่อยู่ทุก 90 วัน ซึ่งในอนาคตจะสามารถกดรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลย หรือการขอเอกสารเพื่อเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์ เพราะตามข้อกำหนดของ กสทช. ที่ต้องมีเอกสารรับรองว่ามีวีซ่าเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง ซูเปอร์แอปจะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถกดขอเอกสารและรับเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปเปิดเบอร์มือถือได้ทันทีโดยไม่ต้องไปขอเอกสารยืนยันจากเจ้าหน้าที่แบบเดิม"
นอกจากนี้คือการมอบสิทธิพิเศษ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดย สตม. มีแนวคิดที่จะนำเอกสิทธิ์จากบริษัทต่างๆ เข้ามาผูกไว้ในแอปพลิเคชันเพื่อแจกให้กับชาวต่างชาติที่ดาวน์โหลดและใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเต็มใจที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น
ไม่เพียง สตม. ที่ฝันจะสร้างซูเปอร์แอปไทย แต่โปรเจกต์ของ CP ที่ถูกพูดถึงบนเวทีนี้ ก็สะท้อนว่าอาจเป็นอีกซูเปอร์แอปที่จะครองใจคนไทยทั่วประเทศในอนาคตก็ได้ เพราะแม้จะไม่ได้ใช้คำว่า "ซูเปอร์แอป" ตรงไปตรงมา แต่ด้วยลักษณะของแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบให้รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว เพื่อรวมฐานลูกค้ากว่า 40 ล้านคน จากธุรกิจในเครือ ก็ย่อมนำไปสู่การเป็นแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถรวมพอยต์และนำไปใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าบนระบบเดียวกันได้อย่างไร้รอยต่อ
***AWS ปลดล็อกวิกฤตขาดบุคลากร ด้วยโครงการ "ทักษะ AI"
ผู้บริหาร AWS ย้ำว่าความท้าทายหลักขององค์กรไทยกว่า 50% คือการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI เพื่อแก้ไขปัญหานี้ AWS ได้สานต่อโครงการ "ทักษะ AI" (AWS Thaksa AI) โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เพื่อกระจายความรู้สู่สถาบันการศึกษากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่โครงการนำมาใช้คือ Amazon PartyRock ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-code) ตัวอย่างที่น่าประทับใจคือ นักเรียนจากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ใช้เครื่องมือนี้พัฒนาแอปพลิเคชัน "Builder" เพื่อช่วยวางแผนการก่อสร้างบ้าน ควบคุมงบประมาณ และค้นหาแหล่งวัสดุในต่างจังหวัด จนคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแฮกกาธอนมาได้
สรุปแล้ว การอัปเดทและแนวทางของ AWS ในงานปีนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เทคโนโลยี Cloud และ Generative AI ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ที่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่เป็นรากฐานสำคัญที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตคนไทย ทั้งการซื้อของออนไลน์ การเดินทางท่องเที่ยว ไปจนถึงการขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ.