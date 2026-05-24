Adobe อ่วมวิกฤติ! ค่าปรับ 150 ล้านดอลล์ ซีอีโอลาออก ความเชื่อมั่นพัง

จากคดีความในสหรัฐฯ ถึงการลาออกของซีอีโอที่อยู่ในตำแหน่งมา 18 ปี อโดบี (Adobe) ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ด้านการสร้างสรรค์งานกำลังเผชิญพายุเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ทั้งเรื่องธุรกิจ และวิกฤตศรัทธาจากผู้ใช้ทั่วโลก
สถิติสุดโหดของ Adobe คือมูลค่าการไกล่เกลี่ยคดีความกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐที่ยื่นฟ้อง Adobe ให้ชดเชย 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานออกแบบกระบวนการยกเลิกสมาชิกหรือ subscription ที่ไม่ตรงไปตรงมา ซึ่งไม่เพียงค่าปรับ แต่คดีนี้ทำให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์พังทลาย เบ็ดเสร็จแล้วราคาหุ้น ADBE ร่วงลงตั้งแต่ต้นปี 2569 มากกว่า 25%
***จุดเริ่มต้นแบรนด์พัง ซ่อนค่าธรรมเนียมในอักษรตัวจิ๋ว
ย้อนไปในเดือนมิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯหรือ Department of Justice (DOJ) และคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ หรือ Federal Trade Commission (FTC) ของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Adobe และผู้บริหารระดับสูงสองคน ได้แก่ Mininder Sawhney และ David Wadhwani โดยระบุว่าบริษัทใช้กลวิธีหลอกลวงผู้บริโภคผ่านการออกแบบกระบวนการยกเลิก subscription ที่เรียกกันในแวดวงเทคโนโลยีว่า "dark pattern"
ข้อกล่าวหาระบุว่า Adobe ซ่อนคำชี้แจงเรื่องค่าปรับยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด (Early Termination Fee) ซึ่งอาจสูงถึง 50% ของยอดค่าบริการที่เหลือในสัญญา ไว้ในตัวอักษรขนาดเล็กหรือหลังปุ่มไอคอนที่ผู้ใช้มักมองข้าม นอกจากนี้ เมื่อต้องการยกเลิกทางโทรศัพท์ ลูกค้าหลายรายรายงานว่าสายหลุด ถูกโอนสายวนซ้ำ หรือถูกเรียกเก็บเงินต่อไปแม้จะเชื่อว่าได้ยกเลิกแล้ว
Adobe ปฏิเสธทุกข้อหาแต่เสนอยุติคดีในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยตกลงจ่ายเงินให้กระทรวงยุติธรรม 75 ล้านดอลลาร์ และมอบบริการชดเชยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอีก 75 ล้านดอลลาร์ รวมมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ Adobe ไม่ยอมรับผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าว และการยุติคดีต้องผ่านการอนุมัติของศาลก่อน
***วิกฤตความเชื่อมั่น Firefly
ในขณะที่ยังคารังคาซังกับปัญหาทางกฎหมาย Adobe ยังเผชิญวิกฤตศรัทธาจากประเด็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) เมื่อกลางปี 2567 การอัปเดตเงื่อนไขบริการหรือ Terms of Service สร้างแรงสั่นสะเทือนในหมู่นักออกแบบและครีเอทีฟทั่วโลก เมื่อผู้ใช้เริ่มตีความว่าบริษัทอาจนำงานสร้างสรรค์โดยผู้ใช้ ไปฝึกโมเดล AI โดยไม่ได้รับอนุญาต
Adobe รีบออกมาชี้แจงหลายรอบว่าไม่มีนโยบายนำเนื้อหาของผู้ใช้ไปฝึก Firefly เว้นแต่เนื้อหาที่อัปโหลดเข้า Adobe Stock โดยสมัครใจ แต่ความเสียหายด้านภาพลักษณ์เกิดขึ้นแล้ว และยิ่งทวีความซับซ้อนเมื่อมีรายงานว่า Firefly ซึ่งโฆษณาตัวเองว่า "ปลอดภัยทางลิขสิทธิ์" มีการใช้ภาพจาก Midjourney บางส่วนในกระบวนการฝึกโมเดลด้วย
***ราคาพุ่ง ลูกค้าไม่ยินดีจ่าย
บนความไม่พอใจที่สะสม Adobe ยังตัดสินใจปรับราคา subscription ครั้งใหญ่ในปี 2568 โดยอ้างเหตุผลเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่าง Firefly แผน Photography ปรับขึ้นเกือบ 50% ขณะที่แพคเกจเหมาจ่าย All Apps Package ทะยานไปที่ 59.99 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของฟรีแลนซ์และบริษัทเอเจนซี่ขนาดกลาง
กระแสการมองหาทางเลือกจึงเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้ง Affinity Suite, Canva Pro ไปจนถึงเครื่องมือ AI สร้างภาพราคาถูกที่สามารถทดแทนงานพื้นฐานได้ โดยไม่ต้องผูกติดกับ subscription ระยะยาว
***ซีอีโอไม่ไหว ประกาศลาออก
วันที่ 12 มีนาคม 2569 ยักษ์ใหญ่ Adobe ประกาศในรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปีการเงิน 2569 ว่า Shantanu Narayen ซีอีโอที่อยู่กับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2541 และดำรงตำแหน่ง CEO มาตั้งแต่ปี 2550 จะก้าวออกจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริษัทสรรหาผู้สืบทอดได้ครบถ้วน โดย Narayen จะยังคงดำรงตำแหน่ง Chair of the Board ต่อไป
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่ Adobe จะแถลงการไกล่เกลี่ยคดีกับ DOJ ราคาหุ้น ADBE ดิ่งลง 7% ทันทีหลังตลาดปิด และปัจจุบันร่วงลงกว่า 25% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 สะท้อนความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อสภาพแวดล้อมที่ AI generative กำลังลดความจำเป็นในการจ้างนักออกแบบลง
สำหรับอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ในไทย วิกฤตของ Adobe เป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตาม เพราะธุรกิจบริการซอฟต์แวร์หรือ SaaS ที่ผูกล็อคผู้ใช้ด้วยโครงสร้างราคาและกระบวนการยกเลิกที่ซับซ้อน กำลังเผชิญแรงต้านทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลและพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป
แม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ Adobe จะยังแข็งแกร่ง รายได้รวม 6.4 พันล้านดอลลาร์เติบโต 12% ต่อปี แต่ตัวเลขนี้มีน้ำหยักน้อยเมื่อมองที่สัญญาณระยะยาว เพราะคำถามที่แท้จริงคือผู้นำคนต่อไปจะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่า Adobe ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ครีเอทีฟยุคใหม่ยังอยากจ่ายและลงทุนด้วย
หากทำได้ Adobe ย่อมพ้นวิกฤติเคราะห์ซ้ำกรรมซัดได้ในที่สุด.