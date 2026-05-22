มาแล้วผลแข่ง Huawei ICT Competition APAC นักศึกษาสิงคโปร์-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ คว้าแชมป์

หลังจากกองทัพนักศึกษา 14 ประเทศและเขตเศรษฐกิจกว่า 8,600 คนเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition APAC ล่าสุดหัวเว่ย (Huawei) ประกาศชื่อผู้ชนะการแข่งขัน ณ สำนักงานใหญ่ ASEAN ว่า ทีมสิงคโปร์จาก National University of Singapore คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท Innovation Competition ด้านทีมเวียดนามจาก Vietnam Posts and Telecommunications Institute of Technology คว้ารางวัลสูงสุดในสาย Computing และ Cloud ขณะที่ทีมฟิลิปปินส์จาก Bulacan State University เป็นผู้ชนะในสาย Network
นายปีเตอร์ แพน (Peter Pan) รองประธาน หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิค กล่าวภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล Huawei ICT Competition APAC ครั้งที่ 10 ว่าหัวเว่ย เอเชียแปซิฟิค ได้ประกาศความร่วมมือและโครงการสำคัญหลายด้านที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน AI โดยมุ่งหวังให้โอกาสครบรอบการแข่งขันครั้งที่ 10 นี้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น
"หัวเว่ยคาดหวังว่าการแข่งขัน Huawei ICT Competition จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลในภูมิภาค"
สำหรับการแข่งขัน Huawei ICT Competition ครั้งที่ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ สำนักงานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย นั้นสามารถไฮไลท์ภาพสำเร็จของการสร้างคนดิจิทัลรุ่นใหม่ท่ามกลางคลื่น AI ที่โถมเข้าสู่ทุกอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจาก 14 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคที่เข้าร่วมกว่า 8,600 คนนั้น ได้ถูกกรองเหลือ 160 คนจาก 13 พื้นที่ในรอบชิงชนะเลิศ
ผลการแข่งขันในประเภท Innovation Competition ชี้ว่าชัยชนะตกเป็นของทีมจาก National University of Singapore ที่คว้ารางวัล Grand Prize ไปครอง ด้วยผลงานที่คณะกรรมการชื่นชมทั้งในแง่มูลค่าเชิงพาณิชย์และผลกระทบต่อสังคม ขณะที่สายงาน Computing และ Cloud ของประเภท Practice Competition ตกเป็นของทีมจาก Vietnam Posts and Telecommunications Institute of Technology ส่วนสาย Network มีทีมจาก Bulacan State University ประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ชนะ
ทีมแชมป์ทั้ง 4 ประเภทจะเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ในเดือนมิถุนายน 2026 เพื่อวัดฝีมือกับคู่แข่งกว่า 100 ทีมจากทั่วโลกในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก
นอกจากนี้ ทีมจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย บรูไน ญี่ปุ่น ลาว ติมอร์-เลสเต ฮ่องกง (จีน) และมาเก๊า (จีน) ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอันดับสามในทั้ง 4 ประเภทการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 16 ทีมที่มีผลงานโดดเด่น
***เปิดตัวสมุดปกขาว AI ครั้งแรกนอกจีน
อีกหนึ่งในไฮไลต์ของการแข่งขันคือการเปิดตัว White Paper "ICT Job Roles and Skills in the Intelligent World" ซึ่งจัดทำโดยหัวเว่ยร่วมกับ IDC, OpenAtom Foundation และ Global Intelligent IoT Consortium เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ เอกสารฉบับนี้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงาน ICT ในยุค AI พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้านทักษะที่สถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจสามารถนำไปวางแผนได้จริง
ในงานเดียวกัน หัวเว่ยได้ประกาศอัปเกรดหลักสูตร Huawei ICT Academy ด้วยการเพิ่มวิชาเฉพาะทางด้าน AI พร้อมทรัพยากรการสอนสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมทั่วภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างหัวเว่ย, มูลนิธิอาเซียน และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI ทั่วภูมิภาค
ดร. เกา คิม ฮอร์น เลขาธิการอาเซียน ยืนยันว่าการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนคือรากฐานของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณผู้ประกอบการของภูมิภาค และย้ำว่าบุคลากรดิจิทัลคือหัวใจของ ASEAN Digital Masterplan 2030
ในภาพรวม ตัวเลขที่น่าสนใจจากเวทีนี้คือการเติบโตของ Huawei ICT Academy ที่ใช้เวลาเพียง 9 ปีขยายจาก 2 สถาบันใน 2 ประเทศ สู่เครือข่ายกว่า 500 สถาบันใน 18 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ มีนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะแล้วกว่า 160,000 คน และอีกกว่า 60,000 คนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน.