แจ้งเกิด "ยิบอินซอย เน็กซ์" ปรับโครงสร้างใหญ่ YIPINSOI รอบร้อยปี

ยิบอินซอยจัดทัพใหญ่ในรอบ 100 ปี ปั้น YIPINTSOI NEXT รวมขุนพลไอที ประกาศพร้อมสู้ศึก Enterprise IT ยุค AI เต็มตัว เพื่อก้าวสู่ศตวรรษถัดไป
นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่าการก่อตั้งยิบอินซอย เน็กซ์ เกิดขึ้นจากแนวคิดในการจัดทัพโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเป็นการควบรวมบริษัทในเครือด้านไอที 4 แห่งและธุรกิจไอทีเดิมของยิบอินซอยเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเดียวกัน
"การรวมศูนย์นี้ช่วยให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากร ระหว่างทีมงานที่ดูแลลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในอดีตเคยทำงานแยกกัน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและนำเสนอโซลูชันที่ครบถ้วนให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น" มรกตกล่าว "คำว่า Next สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งก้าวไปข้างหน้าสู่เทคโนโลยีใหม่และยุคสมัยใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ อีก 100 ปีข้างหน้าของบริษัท"
ยิบอินซอยเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 6 โดยมีประวัติศาสตร์การปรับตัวและการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเป็นบริษัทเหมืองแร่จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านไอทีระดับประเทศ สำหรับการปรับโครงสร้างใหม่ของบริษัทยิบอินซอย ถือเป็นการยกระดับองค์กรขึ้นเป็น Holding Company (บริษัทโฮลดิ้ง) โดยบริษัทแม่จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีการจัดทัพแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ภายใต้บริษัท ยิบอินซอย เน็กซ์ เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขององค์กร โดยมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 60-70% ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทในเครือด้านไอทีจำนวน 4 แห่ง รวมกับธุรกิจไอทีเดิมของบริษัทยิบอินซอยเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน
เป้าหมายของการควบรวมคือเพื่อรวมศูนย์ความเชี่ยวชาญ แบ่งปันทรัพยากร (Resource sharing) ระหว่างทีมที่ดูแลลูกค้าภาครัฐและเอกชน และลดความซ้ำซ้อนของทีมงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและลดต้นทุนของบริษัท
กลุ่มที่ 2 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก ซึ่งภายใต้บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด (YIP IN TSOI & JACKS) เป็นกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมที่มีอายุราว 60 ปี โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำธุรกิจเกษตรแบบเดิม (เช่น ปุ๋ย เคมี ยา) ให้กลายเป็นการมุ่งเน้นเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร กลุ่มนี้ได้มีการเข้าไปลงทุนและร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัปหลายแห่ง ทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยี AI เพื่อการเกษตร และด้านพลังงานสะอาด
กลุ่มที่ 3 กลุ่มธุรกิจวิถีชีวิตและความยั่งยืน (Sustainable Living Lifestyle) เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดที่กำลังก่อร่างสร้างตัว มุ่งเน้นการตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และมาตรฐาน ESG ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุน (Support) ที่นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปผสมผสานกับการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรและลูกค้า เช่น การจัดงานอีเวนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบการเก็บและติดตามข้อมูลด้าน ESG โดยธุรกิจ Robinhood (โรบินฮู้ด) จะอยู่ในส่วนนี้
มรกตเทียบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้ ว่าเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างเดิมที่มีบริษัทลูกกระจัดกระจายและแตกแขนงมากเกินไป จนบางครั้งมีทีมงานดูแลลูกค้ารายเดียวกันซ้ำซ้อน การจัดทัพใหม่จะช่วยให้บริษัทมีเป้าหมายที่โฟกัสชัดเจนขึ้น ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และถือเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่และอีก 100 ปีข้างหน้าของบริษัท
***IPO ยังไม่มี-โอนย้ายพนักงาน 1,500 คน
นายสุภัค ลายเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้เกิดขึ้นตลอดช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 2026 โดยมีการปรับทักษะพนักงานเพื่อเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน เชื่อว่าการรวมทรัพยากรเข้าในบริษัทใหม่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนลงไม่ต่ำกว่า 20-25% และนำไปสู่การตัดสินใจและการบริหารที่ดีขึ้นกว่าเดิม
"เรื่อง IPO ยังไม่มี แต่จุดหนึ่งที่ทำให้เกิดบริษัท ยิบอินซอย เน็กซ์ ขึ้นมาคือนโยบายบริษัทแม่ ในอดีต ส่วนธุรกิจไอทีอยู่ในบริษัทแม่ส่วนหนึ่งและบริษัทลูกอีกจำนวนหนึ่ง เราจึงมีความคิดร่วมกันในระดับบอร์ดว่ายิบอินซอยควรที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นมากขึ้น ดังนั้นการสปินออฟเอาธุรกิจไอทีมารวมกัน ก็จะทำให้โครงสร้างของกลุ่มชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สูง เราไม่สามารถรันบริษัทสเกลเล็กหลายที่ ได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีเท่าการรวมทรัพยากรเข้าด้วยกัน"
ในแง่ความสามารถ ยิบอินซอย เน็กซ์ ที่เปิดตัวมาพร้อมกำลังพลที่โอนย้ายจากบริษัทแม่ทันที 1,500 คน สุภัคยืนยันว่าจะยังมีจำนวนคงที่และไม่ได้มีนโยบายจ้างงานเพิ่มอย่างรวดเร็ว แต่รูปแบบการทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนทีมงาน เช่น ทีมพัฒนาที่แยกเป็น 2 ทีม ก็จะรวมเป็นทีมเดียวกัน ดังนั้นสโคปงานจะไม่ต่างกัน แต่ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม Cloud Infrastructure, AI Solutions, Cybersecurity, Data & Analytics, Managed Services และ Enterprise Solutions จะทำให้ยิบอินซอยทำตลาดได้ดีขึ้น
ปัจจุบัน ยิบอินซอยมีฐานลูกค้าอยู่แล้วในกลุ่มภาครัฐ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม พลังงาน การแพทย์ และการศึกษา ส่วนนี้สุภัคเชื่อว่าพันธมิตรที่เป็นเวนเดอร์เจ้าของเทคโนโลยี จะมีมุมมองเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เนื่องจากศักยภาพในการบุกตลาดภาครัฐที่เชื่อว่าจะดีขึ้น โดยวางกลยุทธ์ด้าน AI ด้วยการมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ลูกค้าองค์กรไทยนำ AI มาใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และการวางนโยบายการใช้ AI (AI Policy) เพื่อไม่ให้องค์กรพึ่งพาและเสี่ยงต่อการถูกระบบ AI นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ด้าน Quantum ซึ่งยิบอินซอยย้ำว่าได้ศึกษาและเตรียมการรับมือกับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่อาจมีขีดความสามารถในการถอดรหัสข้อมูลเชิงพาณิชย์ได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 ปีข้างหน้า บริษัทจึงวางแผนเข้าไปช่วยลูกค้าองค์กรในการประเมิน และจัดทำแค็ตตาล็อกระบบนิเวศการเข้ารหัสขององค์กร เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบไอทีและเครือข่ายทั้งหมดให้พร้อมรับมือกับยุคควอนตัม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนานหลายปี
***ฟอร์ติเน็ตมองบวก SI ไทยปรับตัว
ดร.ศุภกร กังพิศดาร ผู้จัดการประจำประเทศไทยและลาว ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพันธมิตรหลักด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของยิบอินซอย มองว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นผลดีอย่างมาก เนื่องจากช่วยแก้ปัญหาที่มีทีมเซลส์หลายคนจากต่างบริษัทลูกเข้าไปดูแลลูกค้ารายเดียวกัน ทำให้การจัดการผู้รับผิดชอบหลักหรือ Key person มีความชัดเจนและช่วยให้การประสานงานร่วมกับพันธมิตรทำได้ง่ายขึ้น ถือเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม SI ไทย
"การปรับโครงสร้างของยิบอินซอยสะท้อนเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มธุรกิจ SI (System Integrator) ในไทย โดยเป็นการ Transformation ที่หลายบริษัทพยายามติดตามและต้องการทำ เพราะช่วงก่อนหน้านี้ SI ขนาดใหญ่ในไทยเริ่มมีการตั้งบริษัทลูกมาเพื่อทำหลายสิ่ง พอมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมา เซลส์ก็มีของบริษัทลูกด้วย แต่บางครั้ง Account นั้นอยู่กับบริษัทแม่ กลายเป็นว่ามีเซลส์ 2 คนเข้าไป Engage กับลูกค้ารายเดียวกัน หลายบริษัทพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้" ศุภกรกล่าว "การจัดโครงสร้างใหม่ในครั้งนี้ น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทพันธมิตรมาก เพราะจะทำให้ทำงานง่ายขึ้น และเราสามารถที่จะซัปพอร์ตยิบอินซอยในการทำงานได้มากขึ้นด้วย"
ศุภกรชี้ว่าความท้าทายที่ต้องจับตามองหลังจากการยุบรวมทีม คือความสามารถในการดูแลงานที่ครอบคลุม โดยจากเดิมอาจจะมีทีมขาย 2-3 คนดูแล อาจจะเหลือ 1 คนที่จะต้องมีความสามารถความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง สำหรับ Fortinet ศุภกรยืนยันว่า Fortinet มีความแตกต่างจากเวนเดอร์รายอื่นที่การมีเซลส์จำนวนมาก ซึ่งพร้อมจะเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้าปลายทางโดยตรง เป็นการช่วยกันทำงาน
"โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยกังวล เพราะผมมีเซลส์ที่ Engage ตรงอยู่แล้ว แต่พาร์ทเนอร์บางรายที่ต้องอาศัย Ecosystem ในการทำงานก็อาจจะต้องลองดู".