Google กลับมาเจาะตลาดแว่นตาอัจฉริยะอีกครั้งผ่าน Intelligent eyewear

Google ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับผู้ผลิตแว่นตาแฟชั่นอย่าง Gentle Monster และ Warby Parker นำ Android XR ที่พัฒนาร่วมกับ Samsung และ Qualcomm มาเปิดตัว Intelligent Eyewear หรือแว่นตาอัจฉริยะที่ผสานพลังของ AI อย่าง Gemini ที่รับฟังคำสั่งเสียง และสนทนาตอบกลับมา
แว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่นี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Display Glasses แว่นตาที่มาพร้อมหน้าจอแสดง และ Audio Glasses แว่นตาอัจฉริยะที่สั่งการและโต้ตอบผ่านระบบเสียง โดย Google ยืนยันว่า Audio Glasses จะเป็นแก็ดเจ็ตไลน์อัปแรกที่พร้อมลงตลาดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสวมใส่แว่นตานี้ได้ตลอดทั้งวันประหนึ่งเครื่องประดับชิ้นโปรด Google ได้จับมือกับ Samsung และแบรนด์แว่นตาแฟชั่นระดับโลกอย่าง Gentle Monster รวมถึง Warby Parker เพื่อออกแบบกรอบแว่นที่มีความสวยงาม ทันสมัย และสวมใส่สบาย โดยแบรนด์ทั้งสองเตรียมปล่อยคอลเลกชันเต็มรูปแบบออกมาในช่วงปลายปี
ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานผู้ช่วยอัจฉริยะ Gemini ได้อย่างรวดเร็วเพียงพูดว่า “Hey Google” หรือใช้นิ้วแตะบริเวณด้านข้างของกรอบแว่น ตัวแว่นตาสามารถจับคู่ใช้งานได้ทั้งกับสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS พร้อมรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุม
ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทุกสิ่งที่เห็นตรงหน้า คุณสามารถถามข้อมูลสิ่งที่อยู่รอบตัวจาก Gemini ได้ทันที เช่น ขอรีวิวร้านอาหารที่กำลังเดินผ่าน, ควานหาชื่อของกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า หรือแม้แต่ให้ช่วยถอดรหัสป้ายจอดรถที่ซับซ้อน
ใช้เป็นระบบนำทางอัจฉริยะ เพราะตัวแว่นรับรู้ตำแหน่งและทิศทางที่คุณกำลังหันไป จึงสามารถบอกทางแบบ Turn-by-turn ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสั่งให้ Gemini ช่วยเพิ่มจุดแวะพัก หรือหาร้านอาหารใกล้เคียงตามความชอบของคุณได้
รวมถึงจัดการการสื่อสาร ใช้รับสาย ส่งข้อความ หรือให้ Gemini สรุปข้อความที่พลาดไปโดยไม่ต้องล้วงสมาร์ทโฟนออกจากกระเป๋า รวมถึงสามารถสั่งเปิดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศรอบตัว โดยรับฟังผ่านลำโพง Over-ear ที่ให้เสียงคมชัดและมีความเป็นส่วนตัว
นอกจากนี้ ยังใช้ถ่ายภาพพร้อมแต่งรูปด้วยเครื่องมือ "Nano Banana" ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอความละเอียดสูงได้ในพริบตา พร้อมสั่งการฟีเจอร์ Nano Banana เพื่อลบสิ่งรบกวนในพื้นหลัง หรือสั่งให้ AI ปรับแต่งภาพสนุกๆ อย่าง “Hey Google ถ่ายรูปแล้วใส่หมวกตลกๆ ให้ทุกคนหน่อย”
อีกไฮไลท์คือการเป็นผู้ช่วยจัดการแอปพลิเคชันและงานซับซ้อน อย่างการสั่งเรียกรถผ่านแอป Uber, เรียนภาษาผ่านแอป Mondly หรือปล่อยให้ Gemini ช่วยจัดการงานที่มีหลายขั้นตอนอยู่เบื้องหลัง เช่น สั่งกาแฟล่วงหน้าผ่าน DoorDash โดยหน้าที่ของคุณมีเพียงแค่กดยืนยันคำสั่งซื้อในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น
จากเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้เห็นว่า AI กำลังถูกผลักดันเข้ากับไลฟ์สไตล์ การผสมผสานระหว่างฟีเจอร์ของ Gemini และดีไซน์แฟชั่นที่จับต้องได้ ทำให้ Intelligent Eyewear เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจในช่วงครึ่งปีหลังนี้