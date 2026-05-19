Red Hat ปรับใหญ่ Enterprise Linux เร่งให้ความรู้ควอนตัมกันซ้ำรอย Y2K

เร้ดแฮท (Red Hat) ประกาศอัปเดตล่าสุดสำหรับ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ชู 2 การเปลี่ยนแปลงสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เดินหน้าเพิ่มการป้องกันภัยคุกคามด้านควอนตัม (Post-Quantum Threats) ใน RHEL 10 กระตุกองค์กรเตรียมระบบรับมือกับภัยควอนตัมตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่รอให้จวนตัวแล้วค่อยทำเหมือนสมัย Y2K
นายแดเนียล ออ (Daniel Aw) รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Red Hat กล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูมิภาคที่ไล่ตามเทคโนโลยีจากอเมริกาเหนืออีกต่อไป แต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเต็มตัว โดยเทียบยุค AI ในปัจจุบันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับเดียวกับ "ยุคของ Linux" ในช่วงต้นปี 2000 และ "ยุค Cloud Native" ที่นำโดย Kubernetes ในช่วงปลายปี 2010 ซึ่งเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส (Open Source) จะกลับมามีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันนวัตกรรมอย่างรวดเร็วอีกครั้ง
"ภูมิภาค APAC มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนสูง โดยปัจจุบัน Red Hat ได้จัดโครงสร้างตลาดใหม่เป็น 6 ภูมิภาคย่อย ซึ่งรวมถึงการแยกตลาดเกาหลีออกมาเป็นภูมิภาคอิสระเพื่อรองรับโอกาสและการขยายตัวของนวัตกรรมโอเพนซอร์สใหม่"
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด Red Hat ได้เปิดตัว "RHEL forever" ซึ่งเป็นการขยายวงจรชีวิตการสนับสนุน Red Hat Enterprise Linux จาก 10 ปีเป็น 14 ปี เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าใน APAC ที่มีระบบแอปพลิเคชันดั้งเดิมที่เสถียรอยู่แล้วและต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบหรืออัปเกรดระบบบ่อยครั้ง เช่น ระบบของธนาคาร, สภาพแวดล้อมเครือข่ายที่มีการป้องกันสูง, การทำงานที่ Edge หรือแม้แต่หน่วยงานทางทหาร
"บริการนี้จะเป็นรูปแบบการสมัครใช้งาน (Subscription) แบบเพิ่มเติม เพื่อช่วยดูแลรักษาระบบให้ลูกค้าได้ยาวนานตามที่ต้องการ"
สำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด Red Hat ได้เปิดตัวความสามารถในการอัปเดตแบบ Zero CVE ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ AI ระบบนี้พัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีต้นน้ำอย่างโปรเจกต์ Fedora โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถรับแพตช์ อัปเดต และติดตั้งลงในระบบจริง (Production) แบบไร้ช่องโหว่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฟีเจอร์ใหม่ของ Red Hat ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม และยังมาพร้อมกับการยกระดับความปลอดภัย รวมถึงการจัดการซัปพลายเชนซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ
***กันภัยคุกคามด้านควอนตัม
ในส่วนระบบปฏิบัติการ RHEL 10 ยักษ์ใหญ่ Red Hat ได้เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยมีการบรรจุความสามารถด้านการเข้ารหัสยุคหลังควอนตัม (Post-quantum cryptography) และการป้องกันระดับพื้นฐานเข้าไปในแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ลูกค้าพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางควอนตัมที่กำลังจะมาถึง
นายวินเซนต์ คัลเดรา (Vincent Caldeira) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Red Hat กล่าวว่าแพลตฟอร์มอย่าง RHEL 10 ได้เตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านการเข้ารหัสเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านควอนตัมไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การป้องกันแค่ระดับระบบปฏิบัติการนั้นไม่เพียงพอ ต้องมีการอัปเดตไลบรารีในทุกแอปพลิเคชันด้วย
"เรามีเวลาอีกเพียง 2-3 ปี ก่อนที่ภัยคุกคามนี้จะรุนแรง และ Red Hat กำลังเร่งให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเหตุการณ์ Y2K"
ภัยคุกคามด้านควอนตัม หรือ Post-quantum threats คือความเสี่ยงที่ประเมินกันว่าจะเกิดในยุคที่เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงมากจนสามารถเจาะหรือทำลายระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) มาตรฐานที่องค์กรใช้ปกป้องข้อมูลกันอยู่ในปัจจุบันได้ เพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามนี้ องค์กรต่างๆ จึงต้องเร่งอัปเดตระบบปฏิบัติการ รวมถึงไลบรารีการเข้ารหัสในทุกแอปพลิเคชันและโปรโตคอลเครือข่ายแบบเชิงลึก
สำหรับเหตุการณ์ Y2K นั้นย่อมาจาก Year 2000 หรือที่รู้จักกันในชื่อ "บั๊ก Y2K" (Y2K Bug) คือปัญหาความผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000 สาเหตุเกิดจากการที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในยุคเก่าถูกตั้งค่าให้บันทึกปีคริสต์ศักราชด้วยตัวเลขเพียง 2 หลักท้าย (เช่น 99 แทน 1999) เพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ ทำให้เกิดความกังวลอย่างหนักว่าเมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 2000 คอมพิวเตอร์จะประมวลผลตัวเลข "00" ว่าเป็นปี ค.ศ. 1900 ซึ่งอาจทำให้ระบบสำคัญทั่วโลก เช่น ระบบธนาคาร การบิน และสาธารณูปโภคเกิดความสับสนและล่มสลายได้ ทั่วโลกจึงต้องเร่งตื่นตัวและทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อแก้ไขรหัสคอมพิวเตอร์กันอย่างเร่งด่วนในช่วงก่อนจะถึงวันข้ามปี
สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านควอนตัม (Post-quantum threats) ของภาคการเงินประเทศไทย ผู้บริหาร Red Hat มองว่าแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง โดยบางรายเป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้ OpenShift ในระดับภูมิภาค แต่ปัจจุบันวาระหลักของธนาคารส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ AI มากกว่าเรื่องควอนตัมอยู่ โดยอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (FSI) เช่น ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค APAC ในการนำระบบ Open Hybrid Cloud และ AI มาใช้ รองลงมาคือภาครัฐและกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความจำเป็นในการควบคุมอธิปไตยของข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์เพียงรายเดียว
ในภาพรวม ผู้บริหารเน้นย้ำว่าอนาคตของ AI คือโอเพนซอร์ส โดยโปรเจกต์ AI ชั้นนำในปัจจุบันล้วนเป็นระบบเปิด ซึ่งในด้านอธิปไตยของข้อมูล องค์กรจำเป็นต้องมีทางเลือกและอำนาจควบคุมใน 3 ระดับ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน, ข้อมูล, และการดำเนินการ ซึ่งการใช้สถาปัตยกรรมโอเพนซอร์สช่วยให้องค์กรไม่ต้องสูญเสียการควบคุมเหล่านี้ให้กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทย้ำว่ามีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งด้านบุคลากรและการฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ในอาเซียนอย่างเข้มข้น โดยสิ่งที่ทำให้ Red Hat แตกต่างจากโซลูชัน AI อื่นๆ ในตลาดที่มักมีข้อจำกัด คือ ความยืดหยุ่นสูงและการใช้แนวทางแบบแพลตฟอร์ม ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้งานสิ่งต่างๆ ได้ตามความต้องการ และพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต.