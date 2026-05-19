Confluent แข่งดุปรับโครงสร้างส่วนลดใหม่ ควง MFEC - ยิบอินซอย เขย่าศึก Data Streaming ไทย

คอนฟลูเอนท์ (Confluent) บริษัทเทคโนโลยีระบบดาต้าสตรีมมิง (Data Streaming) สัญชาติอเมริกันที่เน้นการรับส่งข้อมูลแบบลื่นไหลตลอดเวลา เตรียมเดินหน้าบุกตลาดไทยผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรและ System Integrator (SI) แถวหน้าของประเทศอย่าง MFEC และยิบอินซอย ชูแผนปรับโครงสร้างผลตอบแทนใหม่มุ่งให้ส่วนลดเพิ่มโอกาสปิดดีล การันตีจุดยืนช่วงองค์กรไทยทลายข้อจำกัดด้านโครงสร้างข้อมูล และปลดล็อกศักยภาพนวัตกรรม AI ของแท้
นายเคนนี่ ชิน ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Confluent กล่าวถึงแนวโน้มความต้องการในตลาด Data Streaming ไทยว่าธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมี Data Streaming Platform โดยรายงาน 2025 Data Streaming Report เผยว่า 86% ของผู้นำด้านไอทียกให้ Data Streaming เป็นยุทธศาสตร์สำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กร แต่ปัญหาคือโมเดลตัวแทนจำหน่ายแบบดั้งเดิมนั้นไม่ตอบโจทย์จนทำให้ตลาดไม่ขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อน โครงสร้างผลตอบแทนที่ไม่ชัดเจน และวงจรการปิดการขายที่ยาวนาน
Confluent จึงปั้นโปรแกรม Sell With Confluent เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ โดยมอบทั้งเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่ช่วยให้พันธมิตรปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น
"ความร่วมมือในครั้งนี้ก้าวข้ามขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้วางระบบ แต่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่นำเทคโนโลยี Data Streaming ระดับโลกจาก Confluent มาผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญของ MFEC ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อบริบทและโจทย์ทางธุรกิจขององค์กรในประเทศไทย"
Data Streaming นั้นคือโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ประมวลผล และบริหารจัดการข้อมูลข้ามระบบต่างๆ ภายในองค์กร เทคโนโลยีนี้เปรียบเสมือนหัวใจหลักและเป็นเส้นเลือดที่ช่วยให้ระบบสามารถรองรับข้อมูลที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และดึงศักยภาพของข้อมูลมาใช้งานได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) ซึ่งช่วยทลายข้อจำกัดเรื่องข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแบบแยกส่วน และทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือขับเคลื่อน AI ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และทันท่วงที
ตามปกติแล้ว ความร่วมมือระหว่าง Global Vendor ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีกับพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบไอทีหรือ System Integrator ในไทยมักจำกัดอยู่แค่เรื่องการขายหรือการสนับสนุนด้านเทคนิค แต่ครั้งนี้ Confluent ย้ำถึงความแตกต่างจากดีลอื่น ตรงที่การไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการติดตั้งระบบเท่านั้น แต่เป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะที่ปรึกษา เพื่อนำทางลูกค้าในการปรับโฉมสถาปัตยกรรมข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อมต่อทุกระบบเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์
"แผนการดำเนินงานร่วมกัน จะครอบคลุมถึงกลยุทธ์การบุกตลาดและการตลาดร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านโปรแกรมหลักอย่าง 'Sell with Confluent' และการจัดโปรแกรมเวิร์กช็อปในการประยุกต์ใช้ Real time solution กับ use case จริงในองค์กรสำหรับลูกค้า"
ตามข้อมูลในจดหมายข่าว โปรแกรม Sell With Confluent นั้นถูกออกแบบมาด้วย 3 เสาหลักสำคัญ เพื่อช่วยให้บริษัทผู้ติดตั้งระบบไอทีหรือ System Integrator สามารถปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้น สร้างรายได้ต่อดีลได้มากขึ้น และขยายธุรกิจด้าน Data Streaming ได้อย่างมั่นใจ
เสาหลักแรกคือการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนทางธุรกิจ แม้จะไม่บอกรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ Confluent ย้ำว่าได้ปรับโครงสร้างระบบผลตอบแทนใหม่ เพื่อให้พันธมิตรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการเฟ้นหาและปิดดีล โดยมีการมอบส่วนลดพิเศษระดับสองหลัก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
เสาหลักที่ 2 คือระบบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งความเร็วในการขาย เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากกระบวนการเดิม โปรแกรมนี้มาพร้อมกับเครื่องมือออกใบเสนอราคาแบบ Self-service รูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้พันธมิตรสร้างใบเสนอราคาได้ทันที พร้อมระบบคำนวณส่วนลดตามเงื่อนไขที่คำนวณให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบคุ้มครองดีล (Deal Protection) ที่ช่วยปกป้องสิทธิ์ในทุกโอกาสการขายที่พันธมิตรเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการลงทุนพัฒนาโครงการจะได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุด
เสาที่ 3 คือการตลาดเชิงกลยุทธ์และการร่วมลงทุนทางธุรกิจ พันธมิตรจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงงบประมาณสนับสนุนผ่านกองทุน Business Investment Fund (BIF) เพื่อร่วมลงทุนในกิจกรรมการตลาดต่างๆ เช่น การจัดเวิร์กช็อป งานอีเวนต์ระดับภูมิภาค และโปรแกรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งยังสามารถนำ Playbook สำเร็จรูประดับภูมิภาค ไปต่อยอดและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลักลัพธ์สูงสุด
ทั้ง 3 เสาหลักนี้ถูกรวบรวมและบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่เรียกว่า Partner Nexus ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมเครื่องมือ ทรัพยากร และข้อมูลเชิงลึกสำหรับพันธมิตร เพื่อช่วยเร่งการเติบโตทางธุรกิจและทำให้การทำงานร่วมกับ Confluent เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
พันธมิตรที่จะได้รับความง่ายนี้มีทั้ง MFEC และยิบอินซอย ซึ่งคาดหวังว่าจะผลักดันให้องค์กรในไทยมีระบบที่ทำ Real-time Data ได้อย่างที่ต้องการ
***MFEC มองไทยอยู่ช่วงบุกเบิก
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มองว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือแม้องค์กรไทยจำนวนมากจะทุ่มงบลงทุนใน AI ไปมหาศาล แต่การวางรากฐานข้อมูลอาจจะยังไม่พร้อมรองรับการใช้งานจริงในระดับธุรกิจ ที่ต้องการความเร็วแบบเรียลไทม์
"บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้เริ่มโครงการนำร่องด้าน AI หรือทำโปรเจกต์ทดสอบความเป็นไปได้ไปบ้างแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ AI ในรูปแบบต่างๆ แต่ปัญหาสำคัญคือความพยายามเหล่านี้มักจะไม่สามารถขยายผลไปสู่ระดับองค์กรได้ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากระบบข้อมูลต่างๆ ยังทำงานแยกจากกันอย่างสิ้นเชิง
ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามแผนกต่างๆ ทำให้ไม่เห็นภาพรวมขององค์กร โดยโครงสร้างและกระบวนการทำงานยังยึดติดกับระบบเก่าที่ไม่เอื้อต่อการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี"
อีกประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ AI เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะในวันที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงโมเดล AI ที่ใกล้เคียงกันได้ สิ่งที่จะสร้างความแตกต่าง อย่างแท้จริงจึงขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือข้อมูลเชิงลึกที่มีเฉพาะในองค์กรเท่านั้น และความสามารถในการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที
"หากข้อมูลยังคงไม่เชื่อมโยงถึงกัน หรือ ล่าช้า ข้อมูลนั้นก็แทบจะไร้มูลค่าในเชิงธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากกรณีการตรวจจับการทุจริต การบริหารจัดการสายการบิน หรือธุรกิจค้าปลีก ซึ่งข้อมูลแบบเรียลไทม์คือ เส้นเลือดใหญ่ ในการตัดสินใจและลงมือทำได้อย่างทันท่วงที"
นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในระดับโครงสร้างองค์กร ที่เป็นอุปสรรคสำคัญ คือหลายองค์กรพยายามนำ AI มาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยนโมเดลการดำเนินงานให้สอดรับกัน อำนาจการตัดสินใจเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้ความร่วมมือข้ามสายงานแทบไม่เกิดขึ้น และบางทีมสร้าง AI ที่ดีเยี่ยม แต่กลับใช้ได้แค่ในแผนกของตนเอง ทำให้องค์กรในภาพรวมไม่ได้รับประโยชน์
"หลายองค์กรยังติดอยู่ในวังวนของการทดลอง และเผชิญกับความยากลำบากในการเปลี่ยนนวัตกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้ หรือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน"
ปัจจุบัน MFEC พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่แสดงความสนใจและมีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มธนาคารและบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้นำในการทำ Digital Transformation โดยมีโจทย์สำคัญคือการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อ ตรวจจับและยับยั้งการทุจริตได้ทันท่วงที ยังมีกลุ่มโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
"เราเริ่มเห็นสัญญาณความต้องการพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ในภาพรวม ตลาดไทยยังถือว่าอยู่ในช่วงบุกเบิก โดยองค์กรจำนวนมากเพิ่งเริ่มปรับตัวและวางรากฐานในด้านต่างๆ ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลให้ทันสมัย การทลายกำแพงข้อมูลแยกส่วน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลทุกส่วนถูกเชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบ"
***ยิบอินซอย ร่วมศึก Real-time Data
นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลแบบ Real-time จะไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของบริษัทไทย
“การเข้าร่วมโปรแกรม Sell with Confluent ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเราในการส่งมอบโซลูชัน Data Streaming ระดับองค์กร ที่มีความปลอดภัยสูงและพร้อมขยายตัวได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มสถาบันการเงิน ธุรกิจพลังงาน บริการด้านสาธารณสุข และองค์กรขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย"
ทั้ง MFEC และยิบอินซอย จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรกว่า 1,400 รายทั่วโลก ที่จะเข้าใช้แพลตฟอร์ม Partner Nexus ของ Confluent ตามข้อมูลประมาณการจากนักวิเคราะห์ ข้อมูลล่าสุดปี 2026 ชี้ว่ารายได้ของ Confluent ปี 2026 อาจสูงประมาณ 1.384 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากปี 2025 ที่ประกาศไว้ 1.167 พันล้านดอลลาร์ เติบโตราว 21% จากปีก่อนหน้า.