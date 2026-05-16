SKY เผยไตรมาส 1 กำไรพุ่ง 47% จากสายการบินแห่ใช้ไทยเป็นฮับ

สกาย กรุ๊ป (SKY) เปิดผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โชว์กวาดรายได้รวม 2,784 ล้านบาท ดันกำไรสุทธิ 300 ล้านบาท โต 47% รับอานิสงส์เที่ยวบินเบนเข็มใช้ไทยเป็นฮับเชื่อมต่อการเดินทาง ดันธุรกิจ Aviation Tech โต ด้านบริษัทย่อยพาเหรดรับงานใหม่ โชว์แบ็กล็อกในมือหนากว่า 25,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ยาวถึง 6-7 ปี
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2569 (ม.ค.-มี.ค. 2569) ว่า สกาย กรุ๊ป สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,784 ล้านบาท เติบโตขึ้น 17% และมีกำไรสุทธิ 300 ล้านบาท เติบโตถึง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ปัจจัยผลักดันสำคัญมาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการบิน (Aviation Tech as a Service) ที่ยังคงมีศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศในช่วงไตรมาสแรก
ส่งผลให้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในท่าอากาศยานขยายตัวตามไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้าขึ้นเครื่อง (Biometric) ระบบเช็คอินและออกบัตรโดยสาร (CUPPS) และโครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
“ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายทางการบินที่สำคัญ โดยพบว่าสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางมาแวะพักและเชื่อมต่อการเดินทางที่ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น หลังเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลางช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา”
โดยผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน (DOA) เติบโตเพิ่มขึ้น 15% และท่าอากาศยานไทย (AOT) เพิ่มขึ้น 8% ซึ่งไม่เพียงตอกย้ำศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินของไทย แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้กลุ่มธุรกิจ Aviation Tech ของ SKY รับรู้รายได้อย่างแข็งแกร่ง
นอกจากธุรกิจหลักที่เติบโตได้ดีแล้ว กลุ่มบริษัทย่อยในเครือสกาย กรุ๊ป ยังคงสร้างการเติบโตและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผลประกอบการรวมของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) เดินหน้าขยายฐานลูกค้าภาคเอกชน และรุกบริการรูปแบบใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะด้าน Smart Facility Management
ขณะที่บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS ขับเคลื่อนธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยี (ICT-SI) โดยเดินหน้าประมูลโครงการใหม่และส่งมอบงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัท สกาย ซีซี จำกัด ยกระดับธุรกิจ Contact Center ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Large Language Model (LLM) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/2569 นายสิทธิเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า SKY จะยังคงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ผ่านการบริหารโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ รายได้ในรูปแบบสัมปทาน, รายได้ประจำจากการให้บริการรายเดือน และรายได้จากโครงการ
ทั้งนี้ สิ้นไตรมาส 1/2569 SKY ได้เข้าทำสัญญาใหม่และมีงานที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (Backlog) รวมมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้กลับเข้าสู่บริษัทในอีก 6-7 ปีข้างหน้า ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะรองรับการเติบโตในระยะยาวของ สกาย กรุ๊ป อย่างมั่นคง