ดูซีรีส์แบบประหยัด แพ็กเกจ Netflix แบบมีโฆษณามาไทยปี 2027

เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เผยยอดผู้ใช้งานแพ็กเกจแบบมีโฆษณา (Ads plan) ทะลุ 250 ล้านบัญชีต่อเดือนทั่วโลกแล้ว เดินหน้าขยายบริการแพ็กเกจดังกล่าวเข้าสู่ 15 ประเทศใหม่ รวม "ประเทศไทย" ในปี 2027 งัดเทคโนโลยี AI และเครื่องมือด้าน Data มาช่วยยกระดับประสบการณ์โฆษณาเต็มพิกัด
เอมี ไรน์ฮาร์ด (Amy Reinhard) ประธานฝ่ายโฆษณาของ Netflix ระบุว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน Netflix ได้พิสูจน์แล้วว่าแพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่ง และได้รับการตอบรับที่ดีจากการให้บริการแก่ผู้คนทั่วโลกปัจจุบันฐานผู้ชมกลุ่มแพ็กเกจโฆษณามีอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement) ที่สูงมาก โดยกว่า 80% เข้ามารับชมคอนเทนต์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลพวงจากออริจินัลคอนเทนต์ยอดฮิตที่ครองแชมป์
เพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ Netflix วางแผนขยายบริการแพ็กเกจมีโฆษณาไปยังฐานผู้ใช้ทั่วโลกให้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป แพ็กเกจนี้จะเปิดให้บริการเพิ่มใน 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, โคลอมเบีย, เดนมาร์ก, อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ และ ประเทศไทย
"การขยายตลาดครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ชมชาวไทยมีทางเลือกแพ็กเกจที่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักโฆษณาสามารถเข้าถึงฐานผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่ของแพลตฟอร์มได้อย่างตรงจุด"
พร้อมกันนี้ ยังมีการนำ AI และ Machine Learning เข้ามาบูรณาการกับระบบโฆษณาผ่านทั้ง AI Agents และ Automation สำหรับช่วยพัฒนาและปรับจูนแผนสื่อโฆษณาตามเป้าหมายของแบรนด์ รวมถึงกำลังทดสอบ AI Agents ที่จะมาช่วยบริหารจัดการและซื้อโฆษณาบน Netflix อัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังนำ AI มาช่วยปรับแต่งโฆษณาต้นฉบับ ให้แสดงผลได้อย่างสวยงามบนสัดส่วนพื้นที่ที่ต่างกัน เช่น โฆษณาวิดีโอแนวตั้ง บนหน้าจอมือถือ หรือโฆษณาขณะกดหยุดพักหน้าจอ และกำลังทดสอบระบบปรับความถี่และปริมาณโฆษณาที่แสดงผลต่อผู้ใช้แต่ละคนแบบไดนามิก โดยอิงจากพฤติกรรมการรับชมส่วนบุคคล
ในปี 2027 Netflix จะเปิดพื้นที่โฆษณารูปแบบใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในรูปแบบ Video Podcasts และ วิดีโอแนวตั้งบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้ามาทำพาร์ทเนอร์ชิปบนเว็บไซต์ Tudum ซึ่งเป็นศูนย์รวมฐานแฟนคลับของ Netflix ที่มียอดเข้าชมสูงกว่า 24 ล้านครั้งต่อเดือน เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความอินกับคอนเทนต์แบบเจาะจง
ทั้งนี้ สถิติระบุว่า 44% ของผู้ชมโฆษณาบน Netflix เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางทีวีทั่วไปหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิงอื่นๆ และแคมเปญบน Netflix สามารถสร้าง Long-term brand building ได้ดีกว่ามาตรฐานทีวีทั่วไปถึงเกือบ 2 เท่า
อย่างไรก็ตาม สำหรับแพ็กเกจแบบมีโฆษณา ตามข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้จะสามารถรับชมภาพยนตร์ ซีรีส์ ได้เกือบทั้งหมด และเล่นเกมได้ครบทุกเกม โดยคอนเทนต์ที่ติดเงื่อนไขลิขสิทธิ์จะมีไอคอนแม่กุญแจล็อกไว้ ได้ภาพคมชัดระดับ 1080p (Full HD) รับชมพร้อมกันได้สูงสุด 2 อุปกรณ์ และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้สูงสุด 2 อุปกรณ์