คอมพ์ช้า AI ไม่ทันใจ! เดลล์ชูสถิติ AI PC ทำงานเร็ว ช่วยองค์กรประหยัดเวลา 2.17 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

เดลล์ (Dell) เดินหน้าผลักดันแนวคิด AI Compute Continuum นำองค์กรก้าวข้ามจากการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปสู่การนำไปใช้งานจริง กระตุ้นองค์กรหันใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อ AI หรือ AI PC หลังสถิติชี้ว่าองค์กรที่มีการปรับใช้โซลูชัน AI PC ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป สามารถช่วยพนักงานประหยัดเวลาการทำงานได้ถึง 2.17 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มผลผลิตหรือ Productivity ได้มากถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับพีซีแบบดั้งเดิม
จาซินตา ควอห์ (Jacinta Quah) รองประธานกลุ่มโซลูชันลูกค้า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีนแผ่นดินใหญ่ (APJC) บริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า AI Compute Continuum นั้นโดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวกับการจับคู่ปริมาณงานที่เหมาะสมกับการประมวลผลที่เหมาะสม และงานวิจัยของ IDC แสดงให้เห็นว่าการทำเช่นนี้ให้ผลตอบแทนที่วัดได้
"องค์กรที่มีการใช้งานพีซี AI มากกว่า 50% จะประหยัดเวลาได้ 2.17 ชั่วโมงต่อพนักงานต่อวัน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 30% มากกว่าเมื่อเทียบกับ 1.67 ชั่วโมงเมื่อรัน AI บนพีซีแบบดั้งเดิม ช่องว่างความแตกต่างนี้สร้างผลลัพธ์มหาศาลเมื่อคูณด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด ทำให้ 65% ขององค์กรในออสเตรเลียยินดีจ่ายเงินซื้อในราคาพรีเมียมเพื่อครอบครอง AI PC"
เดลล์มองว่าภาพรวมตลาดไอทีปัจจุบันนั้นหมดยุคที่ต้องพึ่งพาระบบคลาวด์แบบรวมศูนย์เพียงอย่างเดียว เพราะจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกขณะนี้คือ "AI Compute Continuum" หรือการกระจายพลังประมวลผล AI ให้เข้าใกล้ผู้ใช้งานมากที่สุด ทำให้การตั้งคำถามว่า "จะใช้ AI หรือไม่" ได้จบลงแล้ว เพราะคำถามแห่งยุคนี้คือ "ควรนำงานแต่ละประเภทไปประมวลผลที่ไหน" เพื่อให้ได้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความเร็ว การควบคุม และความคุ้มค่า
สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางภาษา เดลล์เชื่อว่า AI PC กำลังทลายกำแพงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานด้วยฟีเจอร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ (Live translation) เนื่องจากการประมวลผลส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนตัวเครื่อง (On-device) จึงช่วยให้องค์กรมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ AI PC จะไม่ได้หยุดอยู่แค่แผนกไอทีอีกต่อไป เพราะ AI ได้แทรกซึมเข้าสู่ทุกสายงานและกลายเป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร เช่น แผนกการเงินใช้ AI PC เพื่อสร้างรายงานอัตโนมัติ แผนกทรัพยากรบุคคลถูกพลิกโฉมด้วยระบบจัดการตั้งแต่การคัดกรองจนถึงปฐมนิเทศพนักงาน หรือแม้แต่สถาบันการเงินก็สามารถใช้ AI ตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ได้อย่างปลอดภัยโดยข้อมูลสำคัญไม่หลุดรอดออกไป
เดลล์ยกตัวอย่างบริษัท Airspeeder ในออสเตรเลีย ได้นำพีซี Dell Pro Max AI มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ลดวงจรการออกแบบจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่วัน และลดน้ำหนักของส่วนประกอบลง 75% ในขณะที่เพิ่มความแข็งแรงเป็น 2 เท่า
***เวิร์กสเตชัน ขุมพลัง AI ตัวจริง
นอกจาก AI PC เดลล์ยังเดิมพันกับ "เวิร์กสเตชัน" (Workstations) หรืออุปกรณ์ประมวลผลและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI และ Machine Learning โดยระบุว่าปัจจุบัน AI กลายเป็นกรณีใช้งานอันดับหนึ่งสำหรับเวิร์กสเตชัน โดยร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพร้อมใช้เวิร์กสเตชันสำหรับการเตรียมข้อมูล (Data preparation) และร้อยละ 59 ใช้เพื่อการปรับแต่งโมเดลเชิงลึก (Model fine-tuning) ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้การประมวลผลขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
เดลล์ยังเชื่อว่าก้าวต่อไปที่น่าจับตามองที่สุดคือยุคของ "Agentic AI" หรือระบบ AI ที่คิดและตัดสินใจทำงานได้เองอย่างอิสระ การสำรวจพบว่าองค์กรถึง 4 ใน 5 แห่งเชื่อมั่นว่า AI PC จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ โดยการประมวลผลของ Agent แบบจำกัดให้อยู่แต่บนตัวเครื่อง ช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลละเอียดอ่อนจะถูกเปิดเผย และตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เดลล์ย้ำว่าการพัฒนา AI บนเวิร์กสเตชันภายในองค์กร (On-premise) ไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องความเร็วและความปลอดภัยของข้อมูล (Data sovereignty) แต่ยังรวมถึง ความสามารถในการคาดการณ์ต้นทุน เนื่องจากเมื่อองค์กรต้องการขยายสเกลการใช้งาน AI ออกไปให้ไกลกว่าแค่โครงการนำร่อง ความสามารถในการประเมินและควบคุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโดยไม่ต้องผูกติดกับคลาวด์จะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จ
ความเก่งของเวิร์กสเตชันนั้นต่างจากความสุดยอดของ AI PC ซึ่งเกิดจากการผสานพลังระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนนี้ อินเทลและเดลล์ย้ำว่าได้ทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอ MPU (หรือ NPU) ซึ่งเป็นชิปประมวลผลแยกเฉพาะเข้ามาช่วยรับภาระงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และความสามารถนี้ถูกนำไปต่อยอดกับฟีเจอร์การใช้งานจากซอฟต์แวร์ชั้นนำ (ISVs) กว่า 150 เจ้า ที่ได้รับการปรับจูนประสิทธิภาพร่วมกันมากกว่า 550 ฟีเจอร์ ทำให้การใช้งานราบรื่นอย่างเหลือเชื่อ
ที่สุดแล้ว เดลล์ย้ำว่าทั้ง AI PC และเวิร์กสเตชันรุ่นใหม่นั้นไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปกคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จากการร่วมพัฒนากว่า 20 ปี ซึ่งจากจุดเริ่มต้นในยุค Centrino สู่แล็ปท็อปบางเบา และทูอินวัน ปัจจุบันความล้ำหน้าได้นำพาโลกมาถึงจุดที่พีซีถูกเปลี่ยนนิยามจากเพียง "อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการทำงาน" (Productivity device) ให้กลายร่างเป็น "แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ" ที่พร้อมพลิกโฉมองค์กร
เมื่อถามถึงคำแนะนำที่จะช่วยให้องค์กรไม่ลงทุนสูญเปล่า เดลล์ย้ำว่าขอให้มุ่งเน้นสำรวจที่ตัวผู้ใช้ (Persona) และภาระงาน (Workload) มากกว่าการกังวลเรื่องเจนเนอเรชันของฮาร์ดแวร์
***พร้อมร่วมภาครัฐดัน Cloud First
ในวันที่รัฐบาลไทยมีนโยบาย AI หลายฉบับ รวมถึงนโยบาย Cloud First เดลล์มีแผนร่วมมือกับภาครัฐของไทยในเรื่องเวิร์กสเตชัน และ AI PC โดยระบุว่าเดลล์ เทคโนโลยีส์ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถวางแผน นำไปใช้ และเพิ่มศักยภาพของพีซีและเวิร์กสเตชัน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"แนวทางของเรามุ่งเน้นไปที่การจัดสรรภาระงานให้สอดคล้องกับระบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการขยายขนาดได้อย่างแข็งแกร่ง นี่คือแนวทางเดียวกันที่เราใช้กับพันธมิตรภาครัฐทั่วทั้งภูมิภาค ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านไอทีขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถใช้ AI อย่างมั่นใจเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เพิ่มผลผลิต และบรรลุการเติบโตและความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว" จาซินตา ทิ้งท้าย.