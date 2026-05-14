xs
xsm
sm
md
lg

คอมพ์ช้า AI ไม่ทันใจ! เดลล์ชูสถิติ AI PC ทำงานเร็ว ช่วยองค์กรประหยัดเวลา 2.17 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดลล์ (Dell) เดินหน้าผลักดันแนวคิด AI Compute Continuum นำองค์กรก้าวข้ามจากการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปสู่การนำไปใช้งานจริง กระตุ้นองค์กรหันใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อ AI หรือ AI PC หลังสถิติชี้ว่าองค์กรที่มีการปรับใช้โซลูชัน AI PC ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป สามารถช่วยพนักงานประหยัดเวลาการทำงานได้ถึง 2.17 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มผลผลิตหรือ Productivity ได้มากถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับพีซีแบบดั้งเดิม 

จาซินตา ควอห์ (Jacinta Quah) รองประธานกลุ่มโซลูชันลูกค้า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีนแผ่นดินใหญ่ (APJC) บริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า AI Compute Continuum นั้นโดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวกับการจับคู่ปริมาณงานที่เหมาะสมกับการประมวลผลที่เหมาะสม และงานวิจัยของ IDC แสดงให้เห็นว่าการทำเช่นนี้ให้ผลตอบแทนที่วัดได้

"องค์กรที่มีการใช้งานพีซี AI มากกว่า 50% จะประหยัดเวลาได้ 2.17 ชั่วโมงต่อพนักงานต่อวัน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 30% มากกว่าเมื่อเทียบกับ 1.67 ชั่วโมงเมื่อรัน AI บนพีซีแบบดั้งเดิม ช่องว่างความแตกต่างนี้สร้างผลลัพธ์มหาศาลเมื่อคูณด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด ทำให้ 65% ขององค์กรในออสเตรเลียยินดีจ่ายเงินซื้อในราคาพรีเมียมเพื่อครอบครอง AI PC"

เดลล์มองว่าภาพรวมตลาดไอทีปัจจุบันนั้นหมดยุคที่ต้องพึ่งพาระบบคลาวด์แบบรวมศูนย์เพียงอย่างเดียว เพราะจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกขณะนี้คือ "AI Compute Continuum" หรือการกระจายพลังประมวลผล AI ให้เข้าใกล้ผู้ใช้งานมากที่สุด ทำให้การตั้งคำถามว่า "จะใช้ AI หรือไม่" ได้จบลงแล้ว เพราะคำถามแห่งยุคนี้คือ "ควรนำงานแต่ละประเภทไปประมวลผลที่ไหน" เพื่อให้ได้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความเร็ว การควบคุม และความคุ้มค่า

Jacinta Quah, Vice President, Client Solutions Group, Asia Pacific, Japan and Greater China (APJC), Dell Technologies.
สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางภาษา เดลล์เชื่อว่า AI PC กำลังทลายกำแพงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานด้วยฟีเจอร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ (Live translation) เนื่องจากการประมวลผลส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนตัวเครื่อง (On-device) จึงช่วยให้องค์กรมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ AI PC จะไม่ได้หยุดอยู่แค่แผนกไอทีอีกต่อไป เพราะ AI ได้แทรกซึมเข้าสู่ทุกสายงานและกลายเป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร เช่น แผนกการเงินใช้ AI PC เพื่อสร้างรายงานอัตโนมัติ แผนกทรัพยากรบุคคลถูกพลิกโฉมด้วยระบบจัดการตั้งแต่การคัดกรองจนถึงปฐมนิเทศพนักงาน หรือแม้แต่สถาบันการเงินก็สามารถใช้ AI ตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ได้อย่างปลอดภัยโดยข้อมูลสำคัญไม่หลุดรอดออกไป

เดลล์ยกตัวอย่างบริษัท Airspeeder ในออสเตรเลีย ได้นำพีซี Dell Pro Max AI มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ลดวงจรการออกแบบจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่วัน และลดน้ำหนักของส่วนประกอบลง 75% ในขณะที่เพิ่มความแข็งแรงเป็น 2 เท่า

***เวิร์กสเตชัน ขุมพลัง AI ตัวจริง

นอกจาก AI PC เดลล์ยังเดิมพันกับ "เวิร์กสเตชัน" (Workstations) หรืออุปกรณ์ประมวลผลและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI และ Machine Learning โดยระบุว่าปัจจุบัน AI กลายเป็นกรณีใช้งานอันดับหนึ่งสำหรับเวิร์กสเตชัน โดยร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพร้อมใช้เวิร์กสเตชันสำหรับการเตรียมข้อมูล (Data preparation) และร้อยละ 59 ใช้เพื่อการปรับแต่งโมเดลเชิงลึก (Model fine-tuning) ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้การประมวลผลขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มอัตราการใช้งาน AI PC ที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาค เป็นผลมาจากความคุ้มค่าที่ชัดเจน โดยองค์กรที่มีการติดตั้งใช้งาน AI PC ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะสามารถช่วยพนักงานประหยัดเวลาทำงานได้ถึง 2.17 ชั่วโมงต่อวัน
เดลล์ยังเชื่อว่าก้าวต่อไปที่น่าจับตามองที่สุดคือยุคของ "Agentic AI" หรือระบบ AI ที่คิดและตัดสินใจทำงานได้เองอย่างอิสระ การสำรวจพบว่าองค์กรถึง 4 ใน 5 แห่งเชื่อมั่นว่า AI PC จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ โดยการประมวลผลของ Agent แบบจำกัดให้อยู่แต่บนตัวเครื่อง ช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลละเอียดอ่อนจะถูกเปิดเผย และตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เดลล์ย้ำว่าการพัฒนา AI บนเวิร์กสเตชันภายในองค์กร (On-premise) ไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องความเร็วและความปลอดภัยของข้อมูล (Data sovereignty) แต่ยังรวมถึง ความสามารถในการคาดการณ์ต้นทุน เนื่องจากเมื่อองค์กรต้องการขยายสเกลการใช้งาน AI ออกไปให้ไกลกว่าแค่โครงการนำร่อง ความสามารถในการประเมินและควบคุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโดยไม่ต้องผูกติดกับคลาวด์จะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จ

ความเก่งของเวิร์กสเตชันนั้นต่างจากความสุดยอดของ AI PC ซึ่งเกิดจากการผสานพลังระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนนี้ อินเทลและเดลล์ย้ำว่าได้ทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอ MPU (หรือ NPU) ซึ่งเป็นชิปประมวลผลแยกเฉพาะเข้ามาช่วยรับภาระงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และความสามารถนี้ถูกนำไปต่อยอดกับฟีเจอร์การใช้งานจากซอฟต์แวร์ชั้นนำ (ISVs) กว่า 150 เจ้า ที่ได้รับการปรับจูนประสิทธิภาพร่วมกันมากกว่า 550 ฟีเจอร์ ทำให้การใช้งานราบรื่นอย่างเหลือเชื่อ

โมเมนตัมการซื้อหา AI PC มาใช้งานกำลังเติบโตและขยายวงกว้างไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีความตื่นตัวและอัตราการนำไปใช้งานที่แข็งแกร่งมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และออสเตรเลีย โดยไทยมีอัตราการใช้งานแล้วถึง 60%
ที่สุดแล้ว เดลล์ย้ำว่าทั้ง AI PC และเวิร์กสเตชันรุ่นใหม่นั้นไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปกคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จากการร่วมพัฒนากว่า 20 ปี ซึ่งจากจุดเริ่มต้นในยุค Centrino สู่แล็ปท็อปบางเบา และทูอินวัน ปัจจุบันความล้ำหน้าได้นำพาโลกมาถึงจุดที่พีซีถูกเปลี่ยนนิยามจากเพียง "อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการทำงาน" (Productivity device) ให้กลายร่างเป็น "แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ" ที่พร้อมพลิกโฉมองค์กร

เมื่อถามถึงคำแนะนำที่จะช่วยให้องค์กรไม่ลงทุนสูญเปล่า เดลล์ย้ำว่าขอให้มุ่งเน้นสำรวจที่ตัวผู้ใช้ (Persona) และภาระงาน (Workload) มากกว่าการกังวลเรื่องเจนเนอเรชันของฮาร์ดแวร์

***พร้อมร่วมภาครัฐดัน Cloud First

ในวันที่รัฐบาลไทยมีนโยบาย AI หลายฉบับ รวมถึงนโยบาย Cloud First เดลล์มีแผนร่วมมือกับภาครัฐของไทยในเรื่องเวิร์กสเตชัน และ AI PC โดยระบุว่าเดลล์ เทคโนโลยีส์ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถวางแผน นำไปใช้ และเพิ่มศักยภาพของพีซีและเวิร์กสเตชัน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"แนวทางของเรามุ่งเน้นไปที่การจัดสรรภาระงานให้สอดคล้องกับระบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการขยายขนาดได้อย่างแข็งแกร่ง นี่คือแนวทางเดียวกันที่เราใช้กับพันธมิตรภาครัฐทั่วทั้งภูมิภาค ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านไอทีขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถใช้ AI อย่างมั่นใจเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เพิ่มผลผลิต และบรรลุการเติบโตและความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว" จาซินตา ทิ้งท้าย.

คอมพ์ช้า AI ไม่ทันใจ! เดลล์ชูสถิติ AI PC ทำงานเร็ว ช่วยองค์กรประหยัดเวลา 2.17 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
Jacinta Quah, Vice President, Client Solutions Group, Asia Pacific, Japan and Greater China (APJC), Dell Technologies.
แนวโน้มอัตราการใช้งาน AI PC ที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาค เป็นผลมาจากความคุ้มค่าที่ชัดเจน โดยองค์กรที่มีการติดตั้งใช้งาน AI PC ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะสามารถช่วยพนักงานประหยัดเวลาทำงานได้ถึง 2.17 ชั่วโมงต่อวัน
โมเมนตัมการซื้อหา AI PC มาใช้งานกำลังเติบโตและขยายวงกว้างไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีความตื่นตัวและอัตราการนำไปใช้งานที่แข็งแกร่งมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และออสเตรเลีย โดยไทยมีอัตราการใช้งานแล้วถึง 60%