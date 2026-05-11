Ping Identity ชี้ AI ต้องมี ID กำกับเหมือนพนักงาน ปิดความเสี่ยงยุค Agentic AI

ปิง ไอเดนติตี้ (Ping Identity) ผู้ให้บริการระบบการจัดการตัวตนและสิทธิการเข้าถึงหรือ Identity Management ระดับองค์กร เตือนองค์กรเลิกมองปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่เครื่องมือ เพราะทุก AI ควรมีตัวตนหรือ ID กำกับ เพื่อจำกัดสิทธิ์ และตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน กระตุกภาครัฐ-เอกชนกำกับพนักงาน AI ให้เหมือนพนักงานจริงตั้งแต่วันเริ่มงานถึงวันปลดระวาง รับโลกหมุนเข้ายุค Agentic AI ปิดทาง “AI นอกคอก” ที่ไม่น่าไว้วางใจ
เจซี่ ฟอน (Jasie Fon) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย Ping Identity กล่าวถึงตลาดระบบการจัดการตัวตน (Identity) สำหรับ AI ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, ญี่ปุ่น และฮ่องกง ว่ากำลังอยู่ในช่วงขยายตัวเพื่อปูทางให้เกิดความไว้วางใจในทุกๆ การโต้ตอบบนโลกดิจิทัล โดยปัจจุบัน โลกกำลังเข้าสู่ยุคของ Agentic AI ซึ่งแตกต่างจากแชทบอท (Chatbot) แบบดั้งเดิมหรือ Generative AI อย่าง ChatGPT ที่ทำได้เพียงแค่ตอบคำถามหรือให้ข้อมูลและรอมนุษย์ตัดสินใจ เพราะ Agentic AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูล, ตัดสินใจแทนมนุษย์, และดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาแทรกแซง
“ประโยชน์คือ AI สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องพักผ่อน รองรับการโต้ตอบพร้อมกันจำนวนมหาศาล ซึ่งช่วยยกระดับทั้งการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานภายในองค์กรแต่เมื่อ AI มีอำนาจตัดสินใจ ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการควบคุมและความปลอดภัย เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหาก AI ทำงานผิดพลาด หรือมีการแฝงตัวของตัวแทนที่ไม่ประสงค์ดี” เจซี่กล่าว “ความปลอดภัยแบบดั้งเดิมมักเน้นแค่การป้องกันตอนล็อกอินหน้าประตู แต่ในความเป็นจริง ผู้ไม่หวังดีอาจขโมยข้อมูลประจำตัว หรือเจาะเข้ามาทางประตูข้างของระบบ เช่น แฝงตัวเข้ามาทาง Helpdesk เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในองค์กร”
เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ Ping Identity มองว่าควรต้องมีการมอบตัวตน เพื่อให้ AI Agent ทุกตัวได้รับ ID และข้อมูลประจำตัวเฉพาะของตัวเองเสมือนพนักงานดิจิทัล นอกจากนี้คือการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น โดยองค์กรไม่ควรให้ AI เข้าถึงระบบทั้งหมดแบบเต็มรูปแบบ แต่ควรให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่องานนั้นๆ และเมื่อการทำธุรกรรมหรือภารกิจสิ้นสุดลง สิทธิ์นั้นจะต้องถูกดึงกลับทันที เหมือนการให้กุญแจห้องเพียงชั่วคราว
นอกจากนี้ ระบบไม่ควรตรวจสอบความปลอดภัยแค่จังหวะที่ล็อกอินเท่านั้น แต่ควรจะติดตามทุกพฤติกรรมและทุกย่างก้าวของ AI แบบเรียลไทม์ (Runtime identity) ว่ากำลังทำในสิ่งที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากพบความผิดปกติ ระบบควรจะดึงสิทธิ์กลับและหยุดการทำงานได้ทันที
หลักคิดนี้ถูกนำมาใช้ในโซลูชันของ Ping Identity ซึ่งมีการเปิดให้แทรกแซงโดยมนุษย์ (Human in the loop) สำหรับการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูง หรือเมื่อตรวจพบความผิดปกติ (Anomalies) ระบบสามารถกำหนดให้ต้องมีการอนุมัติหรือตรวจสอบจากมนุษย์ก่อนดำเนินการขั้นต่อไปได้ โดยระบบจะมีการจัดการวงจรชีวิต (Lifecycle Management) ดูแลตั้งแต่ตอนเริ่มนำ AI เข้าสู่ระบบ ไปจนถึงการปลดระวางและเพิกถอนสิทธิ์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว
เมื่อถามถึงแนวโน้มของตลาด และอุตสาหกรรมเป้าหมาย Ping Identity มองว่าในภูมิภาคเอเชีย องค์กรส่วนใหญ่ยังมีท่าทีระมัดระวัง ก่อนที่จะนำ Agentic AI ไปใช้เต็มรูปแบบกับลูกค้าภายนอก หลายองค์กรเริ่มจากการทำสเกลเล็กๆ หรือใช้พัฒนาเวิร์กโฟลว์ภายในองค์กรก่อน เพื่อทดสอบระบบจัดการตัวตนและความพร้อมในการรับมือความเสี่ยง
“นอกเหนือจากภาคการเงินและธนาคาร โซลูชันนี้ยังเจาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานวิกฤต เช่น โทรคมนาคม, รัฐบาล, สาธารณูปโภคน้ำ, และกลุ่มน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมักทำธุรกรรมมูลค่าสูงและมีเครือข่าย Supply chain หรือพันธมิตรจำนวนมากที่ต้องเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน”
Ping Identity ชี้ว่าการจัดการตัวตนพนักงาน AI จะลดความเสี่ยงจากบริษัทคู่ค้าหรือ Supply Chain เพราะหากบริษัทคู่ค้ามีระบบควบคุม AI ที่อ่อนแอ องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยี B2B Identity Management เพื่อจำกัดสิทธิ์ให้บอทของพาร์ทเนอร์เข้าถึงได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบหาก AI ของพาร์ทเนอร์ถูกแฮ็กหรือแฝงตัวมา
ในภาพรวม ตลาดการจัดการตัวตนของระบบที่ไม่ใช่มนุษย์ (Machine Identity) นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Ping Identity เพราะบริษัทมีประสบการณ์จัดการตัวตนให้กับอุปกรณ์ IoT มาหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างในยุค AI นี้คือระดับของขนาดของตลาดที่จะใหญ่ขึ้นมาก และความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบแบบต่อเนื่อง
ในส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการตัวตนพนักงาน AI ผู้บริหาร Ping Identity ระบุว่าจะขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน (Scope of work) และจำนวน ID ที่องค์กรต้องการใช้งาน
“เรื่องนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของฝ่ายไอทีเท่านั้น แต่เป็นวาระระดับความอยู่รอดและกลยุทธ์ของธุรกิจ องค์กรที่สามารถสร้างรากฐานด้าน Identity Footprint ได้มั่นคงและปลอดภัย จะเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวและนำเทคโนโลยี Agentic AI มาใช้ได้อย่างมั่นใจและรวดเร็วที่สุดในอนาคต” เจซี่ ทิ้งท้าย.