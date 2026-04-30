Xiaomi เปิดรายงาน ESG ปี 2568 ชู 3 แกน AI - ความปลอดภัยข้อมูล - ยั่งยืน

เสียวหมี่ ((Xiaomi) เผยรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ประจำปี 2568 ตอกย้ำกลยุทธ์การผสานความยั่งยืนเข้ากับระบบนิเวศอัจฉริยะ “Human × Car × Home” โดยชูไฮไลท์สำคัญด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI, ระบบความปลอดภัยข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในปี 2568 เสียวหมี่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา กว่า 3.31 หมื่นล้านหยวน โดยมีบุคลากรด้านนี้ถึง 25,457 คน คิดเป็นสัดส่วนราว 45% ของพนักงานทั้งหมด ล่าสุดได้เปิดตัวโมเดล AI ขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเอง 3 รุ่น ได้แก่ Xiaomi MiMo-V2-Pro โมเดลแฟลกชิปที่ทะยานขึ้นอันดับ 1 ด้านปริมาณการเรียกใช้งานรายสัปดาห์บนแพลตฟอร์ม OpenRouter ทันทีในสัปดาห์แรก ถัดมาคือ Xiaomi MiMo-V2-Omni โมเดลมัลติโหมดแบบครบวงจร และ Xiaomi MiMo-V2-TTS โมเดลด้านเสียง
ทั้งนี้ Xiaomi ยังได้นำแนวทางด้านจริยธรรมของสหภาพยุโรปมาประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวคิด "Trustworthy AI" เพื่อให้มั่นใจว่า AI จะมีความเป็นธรรม โปร่งใส และปลอดภัย
ในมุมของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสียวหมี่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 และ ISO 27701 พร้อมพัฒนาระบบปฏิบัติการ MiTEE ที่แยกส่วนการทำงานอิสระ ทำให้ข้อมูลสำคัญ เช่น การสแกนใบหน้า หรือกุญแจรถดิจิทัล จะถูกประมวลผลและเก็บไว้ในอุปกรณ์เท่านั้น นอกจากนี้ ยังยกระดับการให้บริการด้วยการตอบสนองคำขอสิทธิจัดการข้อมูลของผู้ใช้ทั่วโลกภายใน 15 วัน ซึ่งเร็วกว่าข้อบังคับ GDPR ของยุโรป
เสียวหมี่เดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรมผ่านผลิตภัณฑ์หลัก ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Xiaomi 15T Series และ REDMI K90 ใช้โครงกลางเครื่องจากอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% รถยนต์ EV Xiaomi YU7 Series และ SU7 Series ใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิล 14.2% และ 19% ตามลำดับ และ เปิดตัวหัวชาร์จ 100W ที่ใช้พลังงานขณะสแตนด์บายต่ำเป็นรายแรกของโลก
ขณะเดียวกัน โครงการ Trade-in ของบริษัทสามารถนำสมาร์ทโฟนมือสองกลับมารีไซเคิลได้แล้วกว่า 2 ล้านเครื่อง โดยขยายบริการครอบคลุม 24 ประเทศทั่วโลก
สำหรับโรงงานอัจฉริยะเสียวหมี่และโรงงาน Xiaomi EV ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO 50001 โดยนำนวัตกรรม Xiaomi HyperCasting และระบบบำบัดก๊าซไอเสีย (RTO) มาใช้ ซึ่งช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 1.82 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ในปี 2568 บริษัทจัดหาพลังงานไฟฟ้าสีเขียวได้กว่า 40 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าจากปีก่อน และตั้งเป้าภายในปี 2569 จะขยายการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ให้ครอบคลุม 15% ของการใช้ไฟฟ้าในโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ มุ่งสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน