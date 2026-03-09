เผยกลยุทธ์ 3 Shopee Mentor ปั้นยอดขายด้วย Data

อุตสาหกรรมค้าปลีกไทยส่งสัญญาณบวกต่อเนื่อง คาดมูลค่าตลาดแตะ 7.1 ล้านล้านบาทภายในปี 2030 โดยมี "ดิจิทัล" เป็นเครื่องยนต์หลัก 3 ผู้ประกอบการไทยดีกรี Shopee Mentor รุ่นที่ 4 ร่วมเปิดอินไซต์การปรับตัวจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ และการใช้ Data ขับเคลื่อนธุรกิจจนสร้างยอดขายหลักล้าน
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และรายงาน Thailand Retail Industry Outlook 2025–2030 ระบุว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นการค้นหาและเปรียบเทียบราคาผ่านหลายช่องทาง ทำให้การมีเพียง "หน้าร้าน" เดียวไม่เพียงพออีกต่อไป การก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์ และช่วยบริหารจัดการกระแสเงินสดให้คล่องตัว
3 กลยุทธ์จากประสบการณ์จริง เจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จ
ในโครงการ Certified Shopee Expert Program (CSEP) สามผู้ประกอบการได้สะท้อนมุมมองการเติบโตที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ สร้างสมดุล "ออฟไลน์-ออนไลน์" ด้วยข้อมูลเรียลไทม์
คุณจินนี่ (Greenleafs_healthy) มองว่าออนไลน์คือเครื่องมือสร้าง "ความเสถียร" แม้ออฟไลน์จะช่วยเรื่องประสบการณ์ลูกค้า แต่ Shopee ช่วยให้เห็นพฤติกรรมลูกค้าแบบเรียลไทม์ นำไปสู่การทำ Sales Forecast ที่แม่นยำและการวางแผนสต็อกที่ไม่พลาดเป้า
ถัดมาคือ การบริหารกำไรด้วยความแม่นยำของ Data คุณเมย์ (Irathailand) เน้นการใช้ข้อมูลกำหนดโครงสร้างราคาและวัดผลแคมเปญ (CPAS) อย่างโปร่งใส การรู้ต้นทุนและผลตอบแทนที่ชัดเจนช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่าง "ยอดขาย" กับ "กำไรจริง" ทำให้ตัดสินใจขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
สุดท้ายพลิกโมเดล B2B สู่ออนไลน์เต็มตัว สร้างเงินหมุนเวียน 20 ล้าน/เดือน โดยคุณส้ม (Happy Shop บรรจุภัณฑ์) เปลี่ยนจากระบบเครดิตเทอมเดิมๆ มาใช้ระบบชำระเงินของ Shopee ที่ชัดเจน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องอย่างมหาศาล พร้อมใช้ฟีเจอร์ Shopee Live 24 ชั่วโมง ดันยอดขายแตะ 20 ล้านบาทต่อเดือนภายใน 2 เดือน โดยไม่ต้องทุ่มงบโฆษณาเพิ่ม
สิ่งที่ทั้งสามแบรนด์มีเหมือนกันคือการใช้เครื่องมือการตลาด ไม่ว่าจะเป็น CPAS & Meta Ads เพื่อวิเคราะห์ Conversion Rate เพื่อยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่ม การเลือกใช้ Shopee Live & Affiliate เร่งการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง ใช้ Feature ใหม่ อย่าง YouTube Shopping และ GMV Max ที่ต้องรีบ