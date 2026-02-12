ซิสโก้เปลี่ยนเกม AI ด้วย G300 เร็วขึ้น 28%

กระหึ่มงาน Cisco Live EMEA 10 กุมภาพันธ์ 2026 ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซิสโก้จุดพลุนวัตกรรมรอบใหญ่เพื่อการก้าวสู่ยุค Agentic AI ที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแค่ตอบคำถาม แต่เป็น AI ที่คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และลงมือทำเองแบบอัตโนมัติได้จริง
จีทู พาเทล (Jeetu Patel) ประธานและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ กล่าวว่านวัตกรรม AI กำลังพัฒนาเร็วมาก บริษัทจึงมุ่งส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ลูกค้าขับเคลื่อน AI ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยซิสโก้ไม่ได้เป็นแค่ผู้นำด้านเครือข่ายอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับยุค AI
"การประกาศในวันนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของซิสโก้ในฐานะแพลตฟอร์มที่ครบวงจร โดยนำนวัตกรรมด้านชิปซิลิคอนและระบบ, AgenticOps, ความปลอดภัย และการตรวจสอบสถานะมาผสานรวมกันเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้า ตั้งแต่ในดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงสถานที่ทำงาน และครอบคลุมไปถึงส่วนอื่นๆ ในองค์กร"
***ชิปใหม่ไวกว่า
อาวุธใหม่ที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีนี้คือ Cisco Silicon One G300 ชิปสวิตช์ซิลิคอนรุ่นใหม่ล่าสุด ความเร็วสูงสุดถึง 102.4 เทราบิตต่อวินาที (Tbps) ความทันใจระดับ terabit switching นี้เป็นชิปที่ถูกออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์ AI ขนาดกิกะวัตต์ ที่มี GPU นับหมื่นตัวทำงานพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเทรนโมเดลใหญ่โต การทำ inference แบบเรียลไทม์ หรือแม้แต่เวิร์กโหลด agentic ที่ต้องการความเร็วและความน่าเชื่อถือสูงสุด
สิ่งที่ทำให้ G300 โดดเด่นคือเทคโนโลยี Intelligent Collective Networking ซึ่งรวมเอาพลังหลายอย่างเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือเครือข่ายใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 33% และลดเวลาในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น 28% เมื่อเทียบกับการจัดการทราฟฟิกแบบปกติ
เรียกว่าถ้าโมเดล AI ตัวเดิมใช้เวลาเทรน 10 ชั่วโมง ตอนนี้เหลือแค่ 7 ชั่วโมงกว่า ๆ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าไฟ ประหยัด GPU ไปมหาศาล
***ระบายความร้อนด้วยของเหลว
ซิสโก้ยังเปิดตัวระบบสวิตช์รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย G300 เช่น Cisco N9000 และ Cisco 8000 พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (liquid cooling) และ optics ความหนาแน่นสูง เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น hyperscalers, neoclouds, sovereign private clouds หรือแม้แต่บริษัททั่วไป สามารถสร้างเครือข่าย AI ที่ใหญ่โตแต่ยังจัดการง่าย และคุ้มค่าที่สุด
นอกจากชิป ซิสโก้ยังเปิดตัว AgenticOps โมเดลการดำเนินงาน IT แบบใหม่ที่ซิสโก้ขยายครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอ ไม่ใช่แค่ดูข้อมูลแล้วแจ้งเตือนอย่างเดียว แต่เป็น AI ที่คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเองแบบอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบปัญหาแบบ end-to-end ที่ลดเวลาแก้ไขจากเป็นชั่วโมงเหลือแค่นาที, การปรับแต่งเครือข่ายแบบต่อเนื่อง เช่น RF, QoS, pathing เพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้ดีที่สุดก่อนที่มนุษย์จะรู้ตัว และการตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการล่มระบบใหญ่ (blast radius)
"AgenticOps ดึงข้อมูล telemetry จากทุกส่วน ไม่ว่าจะ Networking, Security, Nexus One, Splunk ทำให้เป็น cross-domain ที่ครบที่สุดในอุตสาหกรรม ทีม IT จะทำงานเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และลดความซับซ้อนลงอย่างเห็นได้ชัด"
และที่ขาดไม่ได้ในยุค agentic ก็คือความปลอดภัย ซิสโก้จึงอัปเดต Cisco AI Defense ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเพิ่มการป้องกันการโจมตีหรือการบิดเบือน agent นอกจากนี้ยังยกระดับเทคโนโลยี Secure Access Service Edge (SASE) ด้วยระบบวิเคราะห์เหตุผล และวิธีการของทราฟฟิก agentic เพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทำให้องค์กรกล้าใช้ AI ได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย
ปิดท้ายด้วย Nexus One แพลตฟอร์ม unified management ที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ชิป, ระบบ, เน็ตเวิร์ก จนถึงซอฟต์แวร์ พร้อมรวมช่วยให้จัดการ AI จากระบบ on-prem ไปจนถึงคลาวด์ได้ง่าย เหมาะกับองค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ในพื้นที่ เพื่อรองรับข้อกำหนดต่างๆ.