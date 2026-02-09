Apple เปิดรับสมัคร Swift Student Challenge ปี 2026

Apple ประกาศเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการ Swift Student Challenge เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั่วโลกร่วมส่งผลงานตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อโชว์ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโค้ด พร้อมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้ชนะเข้าร่วมงานประชุมนักพัฒนาประจำปี WWDC26
โครงการ Swift Student Challenge ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียนและนักพัฒนาหลายพันคนได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และต่อยอดสู่อนาคตในวงการเทคโนโลยี โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เพื่อให้การพัฒนาผลงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ Apple ยังได้แนะนำแหล่งข้อมูลการเรียนรู้และเครื่องมือระดับมืออาชีพ อย่าง Swift Playgrounds และ Xcode 26 เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้ฝึกฝนและสร้างสรรค์แอปพลิเคชันของตนเอง
ในปีนี้ Apple จะคัดเลือกผู้ชนะจำนวนทั้งสิ้น 350 ราย โดยตัดสินจากเกณฑ์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม, ความคิดสร้างสรรค์, การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หรือการยอมรับความแตกต่าง ผู้ชนะดีเด่น (Distinguished Winners) จำนวน 50 คนจากกลุ่มผู้ชนะทั้งหมด จะได้ไปเยือนสำนักงานใหญ่ของ Apple ณ เมืองคูเปอร์ติโน สหรัฐอเมริกา ในงาน WWDC26
นอกจากนี้ ผู้ชนะทุกคนจะได้รับสิทธิ์สมาชิก Apple Developer Program ฟรี 1 ปี พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Apple
แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้สร้างนักพัฒนาเยาวชนคุณภาพมาแล้วมากมาย รวมถึงตัวแทนจากประเทศไทยอย่าง พรชนก เพชรอินทร์ หนึ่งในผู้ชนะรางวัลดีเด่น (Distinguished Winner) ปี 2025 เจ้าของผลงานแอปพลิเคชัน CyberGuardian ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
"ตอนที่เริ่มสนใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ก็เกิดความสงสัยว่าทำไมค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้เรื่องนี้ถึงสูงมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อยากสร้างแอปที่มอบความรู้ที่ครบถ้วน และเปิดให้ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้สามารถใช้งานได้ฟรี"
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์