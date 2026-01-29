Gemini ใน Google Maps อัปเดตใหม่ ใช้นำทางเดินเท้า-ปั่นจักรยาน ได้แล้ว

กูเกิล แมสป์ อัปเดตความสามารถ Gemini ให้สามารถสื่อสารเพื่อค้นหา และนำทางในลักษณะของการเดินเท้า-ปั่นจักรยานได้แล้ว ทำให้สามารถถามทางได้เหมือนเพื่อนที่คอยนำทางไปในทุกที่ ที่สำคัญรองรับการใช้งานในไทยด้วย
เมื่อเปิดใช้ Google Maps ในการสำรวจและนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ Gemini สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวส่วนตัวของคุณได้ เพียงแค่ถามว่า “OK Google ฉันอยู่ในย่านไหน” ถ้าคุณรู้สึกหิว ก็สามารถถามต่อได้ว่า “ร้านอาหารยอดนิยมที่อยู่ใกล้ๆ มีร้านไหนบ้าง” จากนั้น Gemini จะแนะนำตัวเลือกต่างๆ ตามเส้นทางของคุณโดยอิงจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมของ Google Maps เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
หากคุณกำลังปั่นจักรยาน Gemini จะช่วยให้คุณใช้งานแบบแฮนด์ฟรีเพื่อให้คุณปลอดภัยและมีสมาธิกับการขับขี่ คุณสามารถถามคำถามหรือบอกให้ Gemini ทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ถามว่า “ฉันจะถึงที่หมายเมื่อไหร่” หรือ “ฉันมีประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่” ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะไปสาย ให้พูดว่า “ส่งข้อความหา Sarah ว่าฉันจะไปถึงช้า 10 นาที” จากนั้นข้อความของคุณจะถูกส่งออกในขณะที่คุณกำลังปั่นจักรยานอยู่
Gemini ในการนำทางสำหรับการเดินเท้าและปั่นจักรยานพร้อมให้ใช้งานแล้วบน iOS ในทุกที่ทั่วโลกที่มี Gemini ให้บริการ และกำลังทยอยเปิดให้ใช้งานบน Android