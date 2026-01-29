บลูบิค กางแผนปี 69 รายได้โต 20% รับเทรนด์ AI - Virtual Bank

บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เปิดยุทธศาสตร์ปี 2569 มั่นใจรายได้เติบโตแข็งแกร่ง 20% สวนกระแสเศรษฐกิจชะลอตัว ชี้เทคโนโลยียกระดับจาก "ตัวเร่ง" เป็น "โครงสร้างหลัก" ของธุรกิจ เร่งเตรียมกำลังพลรองรับโครงการยักษ์ พร้อมรุกตลาด AI, Virtual Bank และ Cloud First Policy
นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่า ในปี 2569 เทคโนโลยีจะเปลี่ยนบทบาทสำคัญจากการเป็นเพียงปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การเป็น Core Infrastructure หรือโครงสร้างหลักของโลกธุรกิจ ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งลงทุนในระบบดิจิทัลระยะยาว โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
"องค์กรที่ปรับตัวช้าจะเผชิญข้อจำกัดในการเติบโตอย่างหนัก การยกระดับในเฟสถัดไปคือการสร้าง Digital Ecosystem ที่เชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยี และบุคลากรเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกระแสหลักในทุกอุตสาหกรรม ทั้งการเงิน ประกันภัย ค้าปลีก และสาธารณสุข"
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม บลูบิคได้วางแผนการดำเนินงานผ่าน 3 แกนกลยุทธ์ ได้แก่ 1.Client Value & Marketing Innovation เน้นการ Upsell และ Cross-sell เพื่อขยายบริการให้ลูกค้ารายเดิม และรุกฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง เช่น ภาครัฐ การศึกษา และพลังงาน โดยเน้นโซลูชันด้าน AI, Cloud และ Sustainability
ตามด้วย 2.Operational Excellence & Scalable Growth ยกระดับประสิทธิภาพภายใน เตรียมเพิ่มจำนวนพนักงานอีก 10% ในปีนี้ เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ พร้อมนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัว และ 3.Strategic Expansion & Long-Term Growth สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้แข็งแกร่งขึ้น ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและการใช้กลยุทธ์ควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคต
นายพชร ระบุเพิ่มเติมว่า เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น Intelligent Enterprise หรือองค์กรอัจฉริยะที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและ AI แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการซ้ำ (Repeat Client) สูงถึง 80% ทำให้ BBIK มั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 20% และปูทางสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับโกลบอลอย่างยั่งยืน