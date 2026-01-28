xs
สรุปวิสัยทัศน์ Elon Musk วาดอนาคต AI ฉลาดกว่ามนุษย์ สู่อนาคตหุ่นยนต์และอวกาศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ย้อนโมเมนต์ที่อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอ Tesla และ SpaceX บุกเวที World Economic Forum 2026 ที่เมืองดาวอส โดยปรากฏตัวในวงสนทนากับแลร์รี่ ฟิงค์ (Larry Fink) ซีอีโอ BlackRock และได้คุยกันยาวเกือบ 50 นาที ตั้งแต่เรื่องโลก เศรษฐกิจ มนุษยชาติ ไปจนถึงเอเลียน อวกาศ และอนาคตของภูมิปัญญามนุษย์

***เป้าหมายไกลกว่าธุรกิจ

Musk เปิดบทสนทนาด้วยประโยคที่สะท้อนชัดเจนว่า เป้าหมายชีวิตของตัวเขานั้นไม่ใช่แค่ธุรกิจ และ SpaceX ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันด้านจรวด แต่ถูกสร้างมาเพื่อกระจายความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติ

“เป้าหมายโดยรวมของบริษัทผม คือทำให้อนาคตของอารยธรรมมนุษย์มีโอกาสเป็นอนาคตที่ดีให้มากที่สุด และขยายองค์ความรู้ของมนุษย์ออกไปนอกโลก”


Musk อธิบายว่าชีวิตนั้นเปราะบางมาก และจากความรู้ทั้งหมดที่มนุษย์มี เรายังไม่พบชีวิตที่ไหนอีกเลยในจักรวาล ดังนั้นถ้าวันหนึ่งมนุษย์สูญพันธุ์ ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์เอง Musk บอกว่าเราควรต้องทำทุกอย่างเพื่อให้องค์ความรู้ยังดำรงอยู่ต่อไป

***อวกาศไม่ใช่ความฝัน

Musk พูดถึงความฝันที่จะไปดวงจันทร์ ดาวอังคาร และดาวดวงอื่นในอนาคต โดยบอกติดตลกว่าอยากไปแก่ตายบนดาวอังคาร

Musk ยังเสริมมุกที่น่าคิดว่าตอนนี้โลกมีดาวเทียมกว่า 9,000 ดวง และยังไม่เคยต้องหลบยานเอเลียนแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น โลกควรตั้งสมมติฐานว่าชีวิตและองค์ความรู้ในจักรวาลนั้นอาจหาได้ยากมาก และอาจมีแค่มนุษย์เราก็ได้

จากอวกาศ Musk พาผู้ฟังกลับสู่โลก โดย Musk บอกว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความยากจนของโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกคนได้จริง คือ AI และหุ่นยนต์

***กระหึ่มยุค Ubiquitous AI

Musk เปิดตัวคำศัพท์ใหม่บนเวที Davos ปีนี้คือ Ubiquitous AI หรือ AI ที่ไม่ได้อยู่แค่ในแอป ไม่ใช่แค่แชตบอท ไม่ใช่แค่ในคลาวด์ แต่เป็น AI ที่ฝังอยู่ทุกที่ ในโครงสร้างพื้นฐาน เมือง บ้าน รถ โรงงาน และหุ่นยนต์

หุ่นยนต​นี้เองที่ Musk เชื่อว่าจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโลก เพราะการระเบิดของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นได้ด้วยสมการง่ายๆ คือ ผลผลิตทางเศรษฐกิจ = ประสิทธิภาพต่อหุ่นยนต์ × จำนวนหุ่นยนต์

Musk พูดประโยคที่สะเทือนทั้ง Davos ว่าถ้ามีหุ่นยนต์ ต้นทุนจะลดต่ำแทบเป็นศูนย์ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์

Musk ประเมินว่า AI จะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ในเวลาเร็วกว่าที่คิด และด้วยอัตราการพัฒนาแบบนี้ โลกอาจมี AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งภายในปีนี้ หรืออย่างช้าคือปีหน้า 2027

และที่หนักกว่านั้นคือภายในปี 2030 หรือ 2031 ระบบ AI จะฉลาดกว่ามนุษยชาติทั้งมวลรวมกัน และวันหนึ่ง โลกของเราจะมีหุ่นยนต์มากกว่าคน

"ไม่ใช่แค่เก่งกว่าคน แต่เก่งกว่ามนุษย์ทุกคนรวมกัน”

Musk ย้ำคำทำนายเดิมของตัวเองอีกครั้งว่าภายในปี 2040 หรืออาจเร็วกว่านั้นจำนวนหุ่นยนต์จะมากกว่าจำนวนมนุษย์ โดยเราจะมาถึงจุดที่มนุษย์ไม่รู้จะขออะไรจากหุ่นยนต์อีกแล้ว เพราะทุกความต้องการถูกเติมเต็มหมด

"ในโลกแบบนั้น หุ่นยนต์จะดูแลสัตว์เลี้ยง เฝ้าลูก ช่วยดูแลพ่อแม่สูงอายุ" Musk กล่าว พร้อมถามบนเวที "มีใครบ้างล่ะ ที่ไม่อยากมีหุ่นยนต์?”

อย่างไรก็ตาม Musk เตือนอย่างตรงไปตรงมาโดยยอมรับว่าอนาคตไฮเทคนี้ไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยง

“เราต้องระมัดระวัง AI ต้องระมัดระวังหุ่นยนต์ และเราไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในหนัง Terminator”

*** มาแน่ "ดาต้าเซ็นเตอร์" ในอวกาศ

Musk ยังเผยแนวคิดใหม่ที่โลกควรจับตา คือ AI Data Center ในอวกาศ เหตุผลคืออวกาศเป็นพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ไม่มีวันหมด และมีอุณหภูมิเย็นจัดตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้พลังงานทำความเย็นแบบบนโลก โดยอุณหภูมิในอวกาศนั้นอยู่ที่ -270 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ Musk ยังเผยว่าจะเริ่มปล่อยอุปกรณ์ Starlink พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ เพื่อปูทางสู่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานจากอวกาศ ที่วันหนึ่งอาจจ่ายไฟให้ทั้งโลกได้

ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่บทภาพยนตร์ และไม่ใช่คำทำนายในอีก 100 ปี แต่คือกรอบความคิดของคนที่กำลังสร้างเทคโนโลยีตัวจริงอย่าง Musk ซึ่งแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่า Elon Musk กำลังเพ้อฝัน แต่จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Musk คือคนที่ทำให้สิ่งที่ดูบ้า กลายเป็นของจริงเสมอ

คำถามสำคัญที่สุดสำหรับประเทศเรา คือไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกที่ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ ปริมาณหุ่นยนต์มีมากกว่าคน และดาต้าเซ็นเตอร์ลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศ? ซึ่งหากเราหาที่ยืนไม่ได้ โลกใบนี้ย่อมอยู่ยากแน่นอน.

