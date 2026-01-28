สรุปวิสัยทัศน์ Elon Musk วาดอนาคต AI ฉลาดกว่ามนุษย์ สู่อนาคตหุ่นยนต์และอวกาศ

ย้อนโมเมนต์ที่อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอ Tesla และ SpaceX บุกเวที World Economic Forum 2026 ที่เมืองดาวอส โดยปรากฏตัวในวงสนทนากับแลร์รี่ ฟิงค์ (Larry Fink) ซีอีโอ BlackRock และได้คุยกันยาวเกือบ 50 นาที ตั้งแต่เรื่องโลก เศรษฐกิจ มนุษยชาติ ไปจนถึงเอเลียน อวกาศ และอนาคตของภูมิปัญญามนุษย์
***เป้าหมายไกลกว่าธุรกิจ
Musk เปิดบทสนทนาด้วยประโยคที่สะท้อนชัดเจนว่า เป้าหมายชีวิตของตัวเขานั้นไม่ใช่แค่ธุรกิจ และ SpaceX ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันด้านจรวด แต่ถูกสร้างมาเพื่อกระจายความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติ
“เป้าหมายโดยรวมของบริษัทผม คือทำให้อนาคตของอารยธรรมมนุษย์มีโอกาสเป็นอนาคตที่ดีให้มากที่สุด และขยายองค์ความรู้ของมนุษย์ออกไปนอกโลก”
Musk อธิบายว่าชีวิตนั้นเปราะบางมาก และจากความรู้ทั้งหมดที่มนุษย์มี เรายังไม่พบชีวิตที่ไหนอีกเลยในจักรวาล ดังนั้นถ้าวันหนึ่งมนุษย์สูญพันธุ์ ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์เอง Musk บอกว่าเราควรต้องทำทุกอย่างเพื่อให้องค์ความรู้ยังดำรงอยู่ต่อไป
***อวกาศไม่ใช่ความฝัน
Musk พูดถึงความฝันที่จะไปดวงจันทร์ ดาวอังคาร และดาวดวงอื่นในอนาคต โดยบอกติดตลกว่าอยากไปแก่ตายบนดาวอังคาร
Musk ยังเสริมมุกที่น่าคิดว่าตอนนี้โลกมีดาวเทียมกว่า 9,000 ดวง และยังไม่เคยต้องหลบยานเอเลียนแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น โลกควรตั้งสมมติฐานว่าชีวิตและองค์ความรู้ในจักรวาลนั้นอาจหาได้ยากมาก และอาจมีแค่มนุษย์เราก็ได้
จากอวกาศ Musk พาผู้ฟังกลับสู่โลก โดย Musk บอกว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความยากจนของโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกคนได้จริง คือ AI และหุ่นยนต์
***กระหึ่มยุค Ubiquitous AI
Musk เปิดตัวคำศัพท์ใหม่บนเวที Davos ปีนี้คือ Ubiquitous AI หรือ AI ที่ไม่ได้อยู่แค่ในแอป ไม่ใช่แค่แชตบอท ไม่ใช่แค่ในคลาวด์ แต่เป็น AI ที่ฝังอยู่ทุกที่ ในโครงสร้างพื้นฐาน เมือง บ้าน รถ โรงงาน และหุ่นยนต์
หุ่นยนตนี้เองที่ Musk เชื่อว่าจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโลก เพราะการระเบิดของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นได้ด้วยสมการง่ายๆ คือ ผลผลิตทางเศรษฐกิจ = ประสิทธิภาพต่อหุ่นยนต์ × จำนวนหุ่นยนต์
Musk พูดประโยคที่สะเทือนทั้ง Davos ว่าถ้ามีหุ่นยนต์ ต้นทุนจะลดต่ำแทบเป็นศูนย์ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์
Musk ประเมินว่า AI จะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ในเวลาเร็วกว่าที่คิด และด้วยอัตราการพัฒนาแบบนี้ โลกอาจมี AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งภายในปีนี้ หรืออย่างช้าคือปีหน้า 2027
และที่หนักกว่านั้นคือภายในปี 2030 หรือ 2031 ระบบ AI จะฉลาดกว่ามนุษยชาติทั้งมวลรวมกัน และวันหนึ่ง โลกของเราจะมีหุ่นยนต์มากกว่าคน
"ไม่ใช่แค่เก่งกว่าคน แต่เก่งกว่ามนุษย์ทุกคนรวมกัน”
Musk ย้ำคำทำนายเดิมของตัวเองอีกครั้งว่าภายในปี 2040 หรืออาจเร็วกว่านั้นจำนวนหุ่นยนต์จะมากกว่าจำนวนมนุษย์ โดยเราจะมาถึงจุดที่มนุษย์ไม่รู้จะขออะไรจากหุ่นยนต์อีกแล้ว เพราะทุกความต้องการถูกเติมเต็มหมด
"ในโลกแบบนั้น หุ่นยนต์จะดูแลสัตว์เลี้ยง เฝ้าลูก ช่วยดูแลพ่อแม่สูงอายุ" Musk กล่าว พร้อมถามบนเวที "มีใครบ้างล่ะ ที่ไม่อยากมีหุ่นยนต์?”
อย่างไรก็ตาม Musk เตือนอย่างตรงไปตรงมาโดยยอมรับว่าอนาคตไฮเทคนี้ไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยง
“เราต้องระมัดระวัง AI ต้องระมัดระวังหุ่นยนต์ และเราไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในหนัง Terminator”
*** มาแน่ "ดาต้าเซ็นเตอร์" ในอวกาศ
Musk ยังเผยแนวคิดใหม่ที่โลกควรจับตา คือ AI Data Center ในอวกาศ เหตุผลคืออวกาศเป็นพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ไม่มีวันหมด และมีอุณหภูมิเย็นจัดตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้พลังงานทำความเย็นแบบบนโลก โดยอุณหภูมิในอวกาศนั้นอยู่ที่ -270 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ Musk ยังเผยว่าจะเริ่มปล่อยอุปกรณ์ Starlink พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ เพื่อปูทางสู่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานจากอวกาศ ที่วันหนึ่งอาจจ่ายไฟให้ทั้งโลกได้
ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่บทภาพยนตร์ และไม่ใช่คำทำนายในอีก 100 ปี แต่คือกรอบความคิดของคนที่กำลังสร้างเทคโนโลยีตัวจริงอย่าง Musk ซึ่งแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่า Elon Musk กำลังเพ้อฝัน แต่จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Musk คือคนที่ทำให้สิ่งที่ดูบ้า กลายเป็นของจริงเสมอ
คำถามสำคัญที่สุดสำหรับประเทศเรา คือไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกที่ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ ปริมาณหุ่นยนต์มีมากกว่าคน และดาต้าเซ็นเตอร์ลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศ? ซึ่งหากเราหาที่ยืนไม่ได้ โลกใบนี้ย่อมอยู่ยากแน่นอน.