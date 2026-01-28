ทรูวิชั่นส์ แก้เกม จับกลุ่มกีฬาแมส หวัง NOW โตต่อเนื่อง

ทรูวิชั่นส์ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “Home of Thai Entertainment” รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคสตรีมมิง นำคอนเทนต์ไทยเป็นหัวหอกกว่า 500 เรื่อง พร้อมปลุกตำนาน Academy Fantasia และโปรเจกต์ Reality ส่งคนไทยไปอวกาศ วางเป้าระยะยาวก้าวสู่เบอร์ 1 ตลาดสตรีมมิงไทย
องอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยมีการรับชมผ่านมือถือและสตรีมมิงเซอร์วิสมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างการเดินทาง
ข้อมูลบ่งชี้ว่า "คอนเทนต์ไทย" ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนกว่า 80-90% ของตลาด ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) จึงปรับกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น “Home of Thai Entertainment” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว
สำหรับปี 2026 ทรูวิชั่นส์เตรียมจัดทัพคอนเทนต์ไทยกว่า 500 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นออริจินัลคอนเทนต์ ด้วยละครกว่า 30 เรื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือกับโปรดักชันเฮาส์ชั้นนำและผู้จัดหน้าใหม่กว่า 20 ราย พร้อม การกลับมาของ Academy Fantasia (AF) ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
นอกจากนี้ ยังมี Race to Space เรียลลิตี้โชว์ครั้งประวัติศาสตร์เพื่อค้นหา "คนไทยคนแรก" ที่จะได้เดินทางไปอวกาศกับจรวด Blue Origin ร่วมกับองค์กร Sera และเปิดตัวช่อง "Foodie" รวบรวมรายการอาหาร สตรีทฟู้ด และการทำอาหาร และช่อง "ลูกทุ่ง" นำเสนอเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยและหมอลำ พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรม On Ground Event
นอกจากคอนเทนต์ไทย ทรูวิชั่นส์ยังเดินหน้าจับมือพันธมิตรต่างชาติ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม ผ่านพันธมิตร 5 ราย นำเสนอซีรีส์จีน เกาหลี และญี่ปุ่น รวมถึงการร่วมมือกับ iQIYI บรรลุข้อตกลง Output Deal กับ Crunchyroll นำเข้าอนิเมะใหม่ๆ เพื่อขยายฐานผู้ชมกลุ่มนี้
ที่สำคัญคือในพอร์ตของกีฬา ที่ปัจจุบันกว่า 35% ของผู้รับชมให้ความสนใจ โดยจะปรับกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับต้นทุนและความนิยม เน้นขยายจากกีฬากลุ่มเฉพาะ ไปสู่กีฬามหาชน (Mass) มากขึ้น เช่น วอลเลย์บอล และมวยไทย
“สมาชิกยังได้รับชมรายการสำคัญ ทั้งยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก, บุนเดสลีกา เยอรมัน, กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี, ลาลีกา สเปน, เทนนิสแกรนด์สแลม และวินเทอร์ โอลิมปิก ที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และมีแคมเปญพิเศษพาผู้โชคดี ชมฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบชิงชนะเลิศ ที่ประเทศฮังการี แบบติดขอบสนาม”
ในส่วนของธุรกิจ ปัจจุบัน TrueVisions NOW อยู่ในอันดับ Top 5 ของตลาดสตรีมมิงไทย ตั้งเป้าการเติบโตของยอดผู้ใช้งาน (MAU) ไว้ที่ระดับ 3 หลัก หรือมากกว่า 100% ซึ่งถ้าสามารถรักษาอัตราการเติบโตระดับนี้ได้ จะช่วยให้ก้าวขึ้นสู่เบอร์ 1 ได้ภายใน 4-5 ปีข้างหน้า
"วันนี้เราแข่งกับผู้เล่นระดับโลก โจทย์คือทำอย่างไรให้คนไทยจำนวนมากยินดีจ่ายในราคาที่จับต้องได้ จากการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคยินดีจ่ายค่าบริการด้านบันเทิงไม่เกิน 200 บาท และหากเป็นคอกีฬาอาจจ่ายได้ถึง 700 บาท จึงต้องบริหารจัดการคอนเทนต์ให้คุ้มค่าและตอบโจทย์ที่สุด"