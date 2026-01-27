ชิปใหม่ ไมโครซอฟท์ ‘Maia 200’ เข้าสู่ยุค 3 นาโนเมตร ใช้รัน AI บนคลาวด์

ไมโครซอฟท์ เปิดตัว “Maia 200” ชิปเร่งการประมวลผล AI เจเนอเรชันล่าสุด ที่ออกแบบมาเพื่องานประมวลผล AI (Inference) ขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ด้วยสถาปัตยกรรมการผลิตระดับ 3 นาโนเมตร พร้อมประสิทธิภาพต่อราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมถึง 30% เพื่อใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Azure ทั่วโลก
จุดเด่นหลักของ Maia 200 คือกระบวนการผลิตระดับ TSMC 3 นาโนเมตร อัดแน่นด้วยทรานซิสเตอร์กว่า 1 แสนล้านตัว ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาคอขวด ในการรับส่งข้อมูลสำหรับโมเดล AI ที่มีความซับซ้อนสูง
โดยให้พลังการประมวลผล: รองรับความเร็วระดับ 4-bit (FP4) ได้มากกว่า 10 PetaFLOPS และ 8-bit (FP8) ที่ประมาณ 5 PetaFLOPS ใช้หน่วยความจำ HBM3e ขนาด 216GB ที่มีความเร็วสูงถึง 7 TB/s ผสานกับ on-chip SRAM ขนาด 272MB มี Data Movement Engine ช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลในโมเดลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ไมโครซอฟท์ระบุว่า Maia 200 ไม่เพียงแค่แรง แต่ยังเน้นความคุ้มค่า โดยมีประสิทธิภาพด้านราคาต่อหน่วย ดีกว่าระบบเดิมถึง 30% ถือเป็นระบบอินเฟอเรนซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่ไมโครซอฟท์เคยใช้งาน
ในด้านการขยายระบบ (Scalability) ชิปรุ่นนี้รองรับแบนด์วิดท์แบบ Dedicated Scale Up ถึง 1.4 TB/s สามารถเชื่อมต่อการทำงานในคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 6,144 ตัว ซึ่งช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีความหนาแน่นสูง ใช้พลังงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ของโครงสร้างพื้นฐาน Azure ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจุบัน Maia 200 ได้เริ่มถูกนำมาใช้งานจริงแล้วในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของไมโครซอฟท์ โดยมีทีม Microsoft Superintelligence เป็นกลุ่มนำร่องในการใช้สร้างข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning)
นอกจากนี้ Maia 200 ยังเป็นเบื้องหลังสำคัญในการขับเคลื่อนฟีเจอร์ AI ยอดนิยมอย่าง Microsoft 365 Copilot และรองรับปริมาณงานใน Microsoft Foundry อีกด้วย โดยระบบทั้งหมดจะทำงานร่วมกับ Azure Control Plane เพื่อความปลอดภัยและการจัดการระดับสูงสุดตั้งแต่ระดับชิปไปจนถึงระดับแร็ค