AMD เปิดตัวชิปเกมเร็วสุดในโลก ชูชุด AI Bundle ทำ AI บน PC สุดง่าย

เอเอ็มดี (AMD) เตรียมวางจำหน่ายโปรเซสเซอร์เกมมิ่ง Ryzen 7 9850X3D ในราคา 499 ดอลลาร์ พร้อมเปิดตัวชุดซอฟต์แวร์ Adrenalin AI Bundle ดันทุกคนสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนเครื่องตัวเองได้ง่ายขึ้น
***ชิปเกมมิ่งตัวท็อปรุ่นใหม่ เร็วกว่าเดิม 400MHz
Ryzen 7 9850X3D ที่มีกำหนดวางจำหน่าย 29 มกราคมนี้ เป็นการอัปเกรดจากรุ่น 9800X3D ซึ่งประสบความสำเร็จ ด้วยการเพิ่มความเร็ว boost clock ไปอีก 400MHz ทำให้โปรเซสเซอร์เกมมิ่งที่เร็วที่สุดในโลกของ AMD เร็วขึ้นไปอีกขั้น
ชิปรุ่นใหม่มาพร้อมสเปก 8 คอร์/16 เธรด ความเร็วสูงสุด 5.6GHz (Base 4.7GHz) แคช 104MB และ TDP 120W จากการทดสอบพบว่าให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมเหนือกว่า Intel Core Ultra 9 285K ถึง 27% โดยเฉลี่ย
ไฮไลต์สำคัญคือเทคโนโลยี 2nd Gen 3D V-Cache ที่ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาแรมราคาแพง จากการทดสอบกว่า 30 เกม พบว่าความแตกต่างของเฟรมเรตระหว่างการใช้แรม DDR5-4800 กับ DDR5-6000 มีต่ำกว่า 1% เท่านั้น
*** ชุดเครื่องมือ AI ครบชุด-ติดตั้งง่าย-ใช้ได้ทันที
นอกจากชิปเกมมิ่ง AMD ยังปล่อยอัปเดต Adrenalin Edition 26.1.1 พร้อม Adrenalin AI Bundle ชุดซอฟต์แวร์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการเริ่มต้นใช้งาน AI บน Windows
ในอดีต การรัน AI บนเครื่องต้องติดตั้งไดรเวอร์ ตั้งค่า Python และ Framework ต่างๆ ซึ่งซับซ้อนมาก แต่ Adrenalin AI Bundle จะจัดการทุกอย่างให้อัตโนมัติ พร้อมติดตั้งเครื่องมือครบชุด เช่น PyTorch on Windows สำหรับสร้างและเทรนโมเดล AI, ComfyUI สำหรับสร้างรูปภาพด้วย AI แบบ Visual Workflow, Ollama รันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs), LM Studio ติดตั้งและปรับแต่งโมเดลภาษาได้ง่าย และ Amuse เครื่องมือสร้างภาพจากข้อความ ปรับจูนเฉพาะสำหรับ AMD
ชุดซอฟต์แวร์นี้รองรับการ์ดจอ Radeon RX 9000 Series และ RX 7000 Series (RX 7700 ขึ้นไป) รวมถึงโปรเซสเซอร์ Ryzen AI Max, AI 400 และ AI 300 Series ช่วยให้ผู้ใช้รันงาน AI แบบ Local ได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการคลาวด์
ไดรเวอร์เวอร์ชันใหม่ยังเพิ่มการรองรับชิป Ryzen AI รุ่นใหม่ทั้ง HX 475, HX 470, 9 465, 7 450, 7 445, 5 435 และ 5 430 พร้อมรองรับเกมใหม่อย่าง Starsand Island และ Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition ด้วย.