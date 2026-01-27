ManageEngine โตทะลุเป้า ยันตั้งออฟฟิศไทย พร้อมปักหมุด Data Center อาเซียน

จับทิศทางเจ้าพ่อซอฟต์แวร์อินเดีย "แมเนจเอนจิ้น" (ManageEngine) ในตลาดไทย เผยแม้จะตั้งเป้าการเติบโตปี 2025 ไว้ที่ 25% แต่ผลงานจริงทะลุ 30% ชี้เติบโตเกินคาดและเป็นอัตราการเติบโตที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาค ยันสำนักงานในประเทศไทยเกิดแน่แต่ต้องใช้เวลาศึกษากฎและสร้างทีมพื้นฐานให้แกร่งก่อน แย้มแผนเปิดศูนย์ข้อมูล Data Center ในภูมิภาคอาเซียนปีนี้
อารุน คูมาร์ (Arun Kumar) รองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านรายได้ ManageEngine กล่าวในงาน ManageEngine Day 2026 ที่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ว่าจะมีการเปิด Data Center แห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2026 โดยระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน
"เหตุผลสำคัญในการลงทุนตั้ง Data Center ในภูมิภาคนี้คือเรื่อง Data Sovereignty (กฎหมายอำนาจอธิปไตยของข้อมูล) ลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ มีความกังวลและไม่อยากให้ข้อมูลของตนถูกส่งออกไปนอกประเทศ การมี Data Center ในพื้นที่ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง"
ManageEngine คือผู้ให้บริการชุดซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการด้านไอทีแบบครบวงจรจาก Zoho Corporation ซึ่งช่วยองค์กรในการดูแล จัดการ และรักษาความปลอดภัยระบบ IT ทั้งหมด ตั้งแต่เครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์, แอปพลิเคชัน, อุปกรณ์ปลายทาง (คอมพิวเตอร์, มือถือ) ไปจนถึงการจัดการข้อมูลผู้ใช้ และการบริการด้าน IT เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารปฏิเสธที่จะเปิดเผยสถานที่ระบุเจาะจงว่าจะตั้งที่ประเทศใด โดยขอให้รอฟังข่าวประกาศอย่างเป็นทางการเร็ววันนี้ เบื้องต้นเปิดเผยเพียงว่ากลยุทธ์การขยาย Data Center ของบริษัทจะเริ่มจากระดับภูมิภาคเพื่อรองรับกฎระเบียบ และเป้าหมายระยะยาว บริษัทมีพันธกิจจะต้องมี Data Center ในทุกตลาดเศรษฐกิจหลักของโลก
ปัจจุบัน ManageEngine มี Data Center ประมาณ 20 แห่งทั่วโลก รวมถึงในออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, สหราชอาณาจักร, ยุโรป, สหรัฐอเมริกา และล่าสุดที่ UAE โดย ManageEngine จะใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Framework) และ Data Center ร่วมกับบริษัทแม่อย่างโซโฮ (Zoho) ดังนั้นการขยายตัวนี้จะส่งผลดีต่อลูกค้าของทั้ง 2 ฝั่ง
การขยายตัวของ ManageEngine นี้เกิดขึ้นหลังจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2002 ซึ่งเน้นซอฟต์แวร์ดูแลระบบไอทีใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) เมื่อเจาะตลาดฝั่งตะวันตกเช่นสหรัฐฯและอังกฤษได้ดี แต่ในตลาดอาเซียนช่วงแรกกลับไม่ประสบความสำเร็จนักเนื้องจากบริษัทแถบนี้ต้องการการดูแลใกล้ชิดและภาษาท้องถิ่น ในปี 2006 จึงเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นการใช้พันธมิตรอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกจุด คู่กับการขยายโซลูชั่นใหม่จนล่าสุดมีโปรดักต์กว่า 30-40 ตัว ครอบคลุมการจัดการไอทีครบวงจรทั้งลูกค้า SME และระดับองค์กร (Enterprise) สถิติขณะนี้คือมีลูกค้าองค์กรกว่า 7,500 รายในอาเซียน
ที่ผ่านมา บริษัทตั้งสำนักงานในสิงคโปร์เป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาค ตามด้วยอินโดนีเซีย เวียดนาม และเร็วๆ นี้จะเปิดที่มาเลเซีย ทั้งหมดนี้ บริษัทไม่ได้เข้าตลาดหุ้นและไม่รับเงินลงทุนจาก VC แต่เติบโตด้วยกำไรของตัวเอง ทำให้มีอิสระในการตัดสินใจระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาหุ้นรายไตรมาส รวมถึงการตัดสินใจใช้กำไรกว่า 50% กลับมาลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเทคโนโลยีของตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำ ส่งให้การคุมเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นจุดขายของบริษัท
สำหรับประเทศไทย อารุนเผยว่าผลประกอบการ ManageEngine ในประเทศไทยช่วงปี 2025 ที่ผ่านมานั้นทะลุเป้า จากที่ตั้งเป้าเติบโต 25% แต่ทำได้จริง 30% ถือเป็น Top 3 ของภูมิภาคในแง่การเติบโต แม้รายได้รวมจะยังเป็นรองสิงคโปร์และอินโดนีเซียอยู่
ข้อมูลจาก ManageEngine ระบุว่าฐานลูกค้าในไทยมีจำนวนรวม 785 ราย ใกล้เคียงอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจำนวนลูกค้าเติบโต 16% สูงกว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ลูกค้าหลักคือกลุ่มสถาบันการเงินและการผลิต เนื่องจากมีความต้องการจัดการความปลอดภัยที่อุปกรร์ปลายทาง (Endpoint Management) และงานบริการความปลอดภัย (Service Desk) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเร่ง Digital Transformation
อารุนเชื่อว่าอีกเหตุผลของการขยายตัวคือมุมมองของลูกค้าต่อ ManageEngine ว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และมีความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ การมาจากอินเดียทำให้ลูกค้าสบายใจกว่าการใช้ของฝั่งตะวันตกที่มีความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า
ในส่วนการตั้งสำนักงานในไทย ผู้บริหารยืนยันว่าจะมีการจัดตั้งแน่นอนแต่ยังระบุเวลาไม่ได้ เนื่องจากต้องจัดการเอกสารและกฎหมายให้เรียบร้อย ตอนนี้จึงเน้นสร้างทีมพื้นฐานให้แน่น พร้อมกับทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในไทยทั้ง SIS ที่มีชื่อเสียงเรื่องกระจายสินค้า และ PPBK ที่เป็นบริษัท SI ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องเทคนิค
หากมองที่ภาพรวมตลาด อารุนมองว่าความท้าทายสูงสุดของอาเซียนคือปัญหาภัยไซเบอร์ Cybersecurity เนื่องจากองค์กรในภูมิภาคยังใช้เครื่องมือหลายตัวที่ทำงานไม่สอดรับกัน ทำให้ดูแลยากและหลายองค์กรเลือกแก้ปัญหาแบบเชิงรับ ส่วนนี้บริษัทมั่นใจว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ ManageEngine จะแก้ไขได้เนื่องจากบริษัทสร้างโมเดล AI ของตัวเองที่เทรนมาเพื่อเรื่อง IT โดยเฉพาะ ทำให้บริหารระบบไอทีได้แม่นยำ และข้อมูลลูกค้าไม่รั่วไหลไปเทรน AI ให้ผู้อื่นใช้งาน
แม้จะเป็นบริษัท AI แต่ ManageEngine ไม่มีนโยบายเลิกจ้าง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ดี บริษัทใช้วิธีปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานแทน และระมัดระวังในการรับคนเพิ่มเพื่อเน้นความยั่งยืนระยะยาว
อารุนทิ้งท้ายว่า ManageEngine จะไม่ได้รับผลใดจากกรณีที่ผู้ร่วมก่อตั้ง Zoho อย่าง "ศรีธา เวมบุ" (Sridhar Vembu) ได้เปลี่ยนบทบาทจาก CEO ไปเป็น Chief Scientist เพื่อทุ่มเวลาให้กับการวิจัย AI และเทคโนโลยีอนาคต โดยมั่นใจว่า ManageEngine ในตลาดอาเซียนและไทยนั้นยังคงเป็นตลาดที่กำลังเติบโตก้าวกระโดดต่อไป.