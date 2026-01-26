Google หนุนเลือกตั้งไทย 2569 เปิดมาตรการเชิงรุกสกัดข้อมูลลวง

Google ประเทศไทย ประกาศความพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติของไทย ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมุ่งเน้นการจัดการข้อมูลที่บิดเบือน รับมือกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
ราฟาเอล ซิสโลว์สกี Country Manager, Google ประเทศไทย ระบุว่า การสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของความรับผิดชอบของ Google ต่อผู้ใช้และกระบวนการประชาธิปไตย สำหรับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ Google มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งปกป้องแพลตฟอร์มของเราจากการละเมิด และช่วยให้ผู้คนสามารถระบุเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นได้
สำหรับมาตรการเชิงรุกที่ Google นำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ 1. การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ผ่าน Search และ YouTube
Google ได้ปรับปรุงระบบการจัดอันดับบน Google Search เพื่อเน้นแสดงข้อมูลที่น่าเชื่อถือและให้บริบทที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยจะมีการแจ้งเตือนวันเลือกตั้งและแสดงลิงก์ข้อมูลวิธีการลงคะแนนจากแหล่งที่เชื่อถือได้
ในส่วนของ YouTube จะมีการคัดกรองเนื้อหาอย่างเข้มงวด โดยระงับเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดหรือแสดงความรุนแรง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลคุณภาพสูงผ่านฟีเจอร์ "ชั้นวางข่าวเด่น" (Top News) และ "ข่าวด่วน" (Breaking News) เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
2.ยกระดับการทำงานของห้องข่าวด้วย AI เพื่อสนับสนุนการรายงานข่าวอย่างมีความรับผิดชอบ Google ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับสำนักข่าวต่างๆ โดยเน้นการใช้งานเครื่องมือ AI อย่าง Gemini และ NotebookLM เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวในช่วงการเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับความเข้าใจในหลักเกณฑ์ชุมชนและลิขสิทธิ์
3.รู้เท่าทัน AI และปกป้องแพลตฟอร์มจากการละเมิด
เพื่อป้องกันความสับสนจากเนื้อหาที่สร้างโดย AI (Synthetic Content) Google ได้วางมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น การติดป้ายกำกับเนื้อหา (Labels) โดยบังคับให้ครีเอเตอร์และผู้ลงโฆษณาบน YouTube ต้องเปิดเผยหากเนื้อหามีการดัดแปลงหรือสร้างด้วย AI
ใส่ลายน้ำดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยี SynthID ฝังสัญญาณดิจิทัลลงในเนื้อหาที่สร้างโดย Google AI เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายผ่านแอป Gemini เพิ่มเครื่องมือตรวจสอบ ในฟีเจอร์ 'เกี่ยวกับรูปภาพนี้' (About this image) และ 'ตรวจสอบคำตอบอีกครั้ง' ใน Gemini ช่วยให้ผู้ใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ทันที
นอกจากนี้ Google ยังได้เข้าร่วมกับ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของเนื้อหาดิจิทัล โดยจะนำมาตรฐานนี้มาใช้ทั้งบน Google Ads, Search และ YouTube เพื่อความสุจริตโปร่งใสสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้