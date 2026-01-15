'กสทช.' ไฟเขียว 6 ช่องทีวีใหม่-ต่ออายุ เดินหน้าแผนแม่บท รับปี 72 ทีวีดิจิทัลหมดอายุ

'กสทช.' ไฟเขียวช่องทีวีใหม่-ต่ออายุรวม 6 ช่อง พร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็น แผนแม่บทกระจายเสียง-ทีวี ฉบับ 3 วางโรดแมปรับมือทีวีดิจิทัลหมดอายุปี 2572
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 14 ม.ค.69 มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 23 วาระ จาก 65 วาระ วาระที่น่าสนใจ คือ การอนุญาตบริษัทต่างๆ ในการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ และวาระการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงฯ ฉบับที่ 3 และ ร่างแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย
วาระที่ 5.14 การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีขอรับใบอนุญาตครั้งแรก ช่องรายการ Premier Sports ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสม และเห็นควรอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Premier Sports โดยมีกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 1 ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
วาระที่ 5.15 การอนุญาตให้บริษัท เลอ ปาทรง จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาขิก กรณียื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ oto shopping 2 และ ช่องรายการ oto shopping 3 ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสม และเห็นควรอนุญาตให้บริษัท เลอ ปาทรง จำกัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ oto shopping 2 และ ช่องรายการ oto shopping 3 โดยมีกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 1 ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
วาระที่ 5.16 การอนุญาตให้บริษัท ซัน เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 3 ช่องรายการ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสม และเห็นควรอนุญาตให้บริษัท ซัน เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด จำกัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 3 ช่องรายการ ได้แก่ MOVIES WORLD 1, MOVIES WORLD 2 และ MOVIES WORLD 3 โดยมีกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 5 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
นอกจากนี้ กสทช. มีการพิจารณา วาระที่ 5.2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569-2573) และวาระที่ 4.17 ร่างแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย (พ.ศ. 2569-2573) เพื่อเตรียมการรองรับก่อนออกใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหมดอายุในปี 2572 โดยที่ประชุม กสทช. รับฟังสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569-2573) พร้อมทั้งร่างแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย (พ.ศ. 2569-2573) และให้สำนักงาน กสทช. รับความคิดเห็นจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดกลุ่มเนื้อหาก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง