OpenAI ผุดแพลตฟอร์มหางานด้วย AI หลัง ChatGPT ถูกฟ้องฐานผู้ใช้ฆ่าแม่ตัวเองก่อนปลิดชีพตาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โอเพ่น เอไอ (OpenAI) กลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2025 เพราะบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT กำลังเจอแรงกดดันจากการถูกฟ้องร้อง และถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของ AI โดยล่าสุดในสัปดาห์เดียวกัน OpenAI ได้เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการหางานด้วย AI ซึ่งอาจเปลี่ยนโลกการทำงานไปตลอดกาล

ในส่วนการฟ้องร้องนั้นเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ต้นเหตุคือการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในเมืองกรีนิช คอนเนตทิคัต เมื่ออดีตผู้บริหารวัย 56 ปี ลงมือฆาตกรรมแม่ตัวเองก่อนจะปลิดชีพตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่เผยว่าชายผู้นี้มีพฤติกรรม “ผูกพันเกินไป” กับ ChatGPT ถึงขั้นตั้งชื่อเล่นว่า “Bobby” และมองระบบเป็นเพื่อนสนิท จนบทสนทนาหลายครั้งเหมือนจะยิ่งตอกย้ำความหวาดระแวงและความคิดหลอนของผู้ใช้รายนี้



นักจิตแพทย์ที่ได้อ่านแชต ให้ความเห็นว่าภาษาที่ AI ตอบโต้ มีลักษณะคล้ายการสนทนาของคนที่อยู่ในภาวะจิตแตกแยก จึงทำให้กรณีนี้ถูกยกเป็นตัวอย่างของสิ่งที่บางสื่อเริ่มเรียกว่า “AI Psychosis” หรืออาการทางจิตที่ถูกกระตุ้นจากการพูดคุยกับ AI จนบิดเบือนความจริงไปหมด


เรื่องนี้ทำให้ OpenAI ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก และอาจนำไปสู่ข้อจำกัดใหม่ในอนาคต โดยบางรัฐในอเมริกาเริ่มมีการเสนอมาตรการห้ามใช้แชตบอทในงานด้านสุขภาพจิต ซึ่งยังต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังต่อไป

***Jobs Platform หางานด้วย AI

แม้จะเผชิญแรงกดดันมากมาย OpenAI ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อสังคม ล่าสุดได้ประกาศเปิดตัว "จ็อบส์แพลตฟอร์ม" Jobs Platform หรือแพลตฟอร์มหางานด้วย AI ซึ่งจะใช้ระบบอัจฉริยะมาวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ และจับคู่ผู้สมัครกับนายจ้างได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าเดิม

จุดขายของแพลตฟอร์มนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่า "OpenAI Academy" ที่จะอบรมและมอบใบรับรองให้ผู้เข้าร่วม โดยตั้งเป้าสร้างแรงงานที่มีทักษะด้าน AI ให้ได้กว่า 10 ล้านคนภายในปี 2030

ที่น่าสนใจคือแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้จำกัดแค่บริษัทใหญ่ แต่ยังมีเส้นทางสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรท้องถิ่น โดยตอนนี้มีพันธมิตรแล้วอย่าง Walmart, John Deere และ Accenture ซึ่ง Walmart เองก็บอกว่าจะอบรมพนักงานกว่า 1.6 ล้านคนฟรี

ทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจน ว่า OpenAI กำลังอยู่ตรงกลางระหว่างโอกาสกับความท้าทาย ด้านหนึ่งคือแรงกดดันเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของผู้ใช้ อีกด้านหนึ่งคือการขยายอิทธิพลเข้าสู่สังคมผู้ใช้ ซึ่งล่าสุดคือตลาดแรงงาน ที่แปลว่า ChatGPT อาจไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวิธีที่คนทั่วโลกเรียนและทำงาน แต่จะเปลี่ยนวิถีการสร้างอาชีพในอนาคตด้วย.

