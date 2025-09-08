โอเพ่น เอไอ (OpenAI) กลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2025 เพราะบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT กำลังเจอแรงกดดันจากการถูกฟ้องร้อง และถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของ AI โดยล่าสุดในสัปดาห์เดียวกัน OpenAI ได้เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการหางานด้วย AI ซึ่งอาจเปลี่ยนโลกการทำงานไปตลอดกาล
ในส่วนการฟ้องร้องนั้นเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ต้นเหตุคือการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในเมืองกรีนิช คอนเนตทิคัต เมื่ออดีตผู้บริหารวัย 56 ปี ลงมือฆาตกรรมแม่ตัวเองก่อนจะปลิดชีพตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่เผยว่าชายผู้นี้มีพฤติกรรม “ผูกพันเกินไป” กับ ChatGPT ถึงขั้นตั้งชื่อเล่นว่า “Bobby” และมองระบบเป็นเพื่อนสนิท จนบทสนทนาหลายครั้งเหมือนจะยิ่งตอกย้ำความหวาดระแวงและความคิดหลอนของผู้ใช้รายนี้
Greenwich, Connecticut, was shaken by a murder-suicide after Suzanne Adams, 83, allowed her son back into her home.
Adams and her 56-year-old son, Stein-Erik Soelberg, were found dead during a welfare check at her $2.7 million residence.
นักจิตแพทย์ที่ได้อ่านแชต ให้ความเห็นว่าภาษาที่ AI ตอบโต้ มีลักษณะคล้ายการสนทนาของคนที่อยู่ในภาวะจิตแตกแยก จึงทำให้กรณีนี้ถูกยกเป็นตัวอย่างของสิ่งที่บางสื่อเริ่มเรียกว่า “AI Psychosis” หรืออาการทางจิตที่ถูกกระตุ้นจากการพูดคุยกับ AI จนบิดเบือนความจริงไปหมด
เรื่องนี้ทำให้ OpenAI ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก และอาจนำไปสู่ข้อจำกัดใหม่ในอนาคต โดยบางรัฐในอเมริกาเริ่มมีการเสนอมาตรการห้ามใช้แชตบอทในงานด้านสุขภาพจิต ซึ่งยังต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังต่อไป
***Jobs Platform หางานด้วย AI
แม้จะเผชิญแรงกดดันมากมาย OpenAI ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อสังคม ล่าสุดได้ประกาศเปิดตัว "จ็อบส์แพลตฟอร์ม" Jobs Platform หรือแพลตฟอร์มหางานด้วย AI ซึ่งจะใช้ระบบอัจฉริยะมาวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ และจับคู่ผู้สมัครกับนายจ้างได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าเดิม
จุดขายของแพลตฟอร์มนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่า "OpenAI Academy" ที่จะอบรมและมอบใบรับรองให้ผู้เข้าร่วม โดยตั้งเป้าสร้างแรงงานที่มีทักษะด้าน AI ให้ได้กว่า 10 ล้านคนภายในปี 2030
ที่น่าสนใจคือแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้จำกัดแค่บริษัทใหญ่ แต่ยังมีเส้นทางสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรท้องถิ่น โดยตอนนี้มีพันธมิตรแล้วอย่าง Walmart, John Deere และ Accenture ซึ่ง Walmart เองก็บอกว่าจะอบรมพนักงานกว่า 1.6 ล้านคนฟรี
ทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจน ว่า OpenAI กำลังอยู่ตรงกลางระหว่างโอกาสกับความท้าทาย ด้านหนึ่งคือแรงกดดันเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของผู้ใช้ อีกด้านหนึ่งคือการขยายอิทธิพลเข้าสู่สังคมผู้ใช้ ซึ่งล่าสุดคือตลาดแรงงาน ที่แปลว่า ChatGPT อาจไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวิธีที่คนทั่วโลกเรียนและทำงาน แต่จะเปลี่ยนวิถีการสร้างอาชีพในอนาคตด้วย.