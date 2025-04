สงกรานต์หน้า ค่าไฟเปลี่ยน!? เปิดวิชั่น Gentrack บุกไทย จุดพลุเทคโนโลยีเก็บค่าไฟสมัยใหม่

เปิดวิสัยทัศน์ “เจนแทรค” (Gentrack) มองประเทศไทยถึงจุดควรลงมือสร้างระบบจ่ายไฟฟ้ายุคใหม่จริงจัง ย้ำเป้าหมายไทยเป็นกลางทางคาร์บอนและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 ล้วนระเบิดโอกาสให้คนไทยเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ แย้มจับมือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมนำร่องโครงการ 2 ปีเพื่อจุดพลุปี 2027 การันตีเทคโนโลยี Gentrack ช่วยให้บริษัทพลังงานและผู้บริโภคทั่วโลก สามารถบริหารจัดการพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนในยุคที่บ้าน 1 หลังอาจมีข้อมูลมากถึง 70,000 จุดต่อปี ผลจากการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ-แผงโซลาร์เซลล์-แบตเตอรี่-ยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านจิฟฟ์ ชิลด์ส (Geoff Childs) ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียของ Gentrack บริษัทซอฟต์แวร์และบริการด้านสาธารณูปโภค กล่าวถึงแผนดำเนินธุรกิจในประเทศไทยว่า Gentrack กำลังร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีขององค์กรให้ทันสมัย โดยแผนงานนี้รวมตั้งแต่การอัปเกรดระบบการเรียกเก็บเงิน และการผสานมิเตอร์อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยจะนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2027“การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยนี้จะช่วยให้ กฟน. สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเดินทางสู่เป้าหมาย net zero”Gentrack นั้นถูกขนานนามเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการระบบสมาร์ทบิลลิ่งเรียกเก็บเงินอัจฉริยะและโซลูชันการจัดการลูกค้าสำหรับสาธารณูปโภคด้านพลังงาน น้ำ และสนามบิน ล่าสุด Gentrack มองประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญเพราะอุปกรณ์ล้ำสมัยอย่างมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้ากำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในบ้าน จนอาจสร้างข้อมูลให้บ้าน 1 หลังได้ถึง 70,000 จุดต่อปี ดังนั้นระบบพลังงานแบบใหม่จึงอาจไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นที่ต้องลงมือสร้างระบบจ่ายไฟฟ้ายุคใหม่อย่างจริงจังGeoff อธิบายว่าหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายไฟยุคใหม่คือเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Energy Systems) ที่ประชาชนผู้ใช้ไฟไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เหมือนเดิม เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการยกระดับประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืน และที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทุกคน สามารถมีส่วนร่วมกับระบบพลังงานมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้คือการเดินหน้าผลักดันนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเชื่อมโยง "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ" หรือ Smart Grid ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งและรับพลังงานอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 1,800 เมกะวัตต์ในปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตถึง 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2037 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถผลิตและใช้พลังงานได้อย่างอิสระมากขึ้น และไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เท่านั้น“Gentrack เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวที่มุ่งเน้นบริษัทพลังงานโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์ของเราครอบคลุมทั้งระบบการเรียกเก็บเงิน การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนระบบอัตโนมัติด้วย AI ช่วยให้บริษัทพลังงานสามารถจัดการผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และอัตราค่าบริการ การคาดการณ์ความต้องการ และการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแอปและแชทบอทได้อย่างมีประสิทธิภาพ”Geoff เชื่อว่าเทคโนโลยีของ Gentrack มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย net zero โดยช่วยในการกระจายศูนย์ของโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสานแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่บ้าน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และผลักดันพฤติกรรมผู้บริโภคไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีนี้ยังรองรับมิเตอร์อัจฉริยะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่แม่นยำและการนำอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน หรือ Time of Use มาใช้“เทคโนโลยีของ Gentrack สามารถจัดการข้อมูลมหาศาลที่เกิดจากมิเตอร์อัจฉริยะและแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่มีมิเตอร์อัจฉริยะ แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า ที่การศึกษาประเมินว่าสามารถสร้างข้อมูลได้ถึง 70,000 จุดต่อปี ซึ่งเทคโนโลยีนี้ใช้การประมวลผลบนคลาวด์ในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ ทำให้สามารถบริหารจัดการพลังงานและการเรียกเก็บเงินได้แบบเรียลไทม์”ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้? Geoff ชี้ว่าเทคโนโลยีของ Gentrack ช่วยให้บริษัทพลังงานสามารถเสนออัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน ซึ่งจะมีราคาพลังงานที่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน สิ่งนี้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้พลังงานเมื่อมีราคาถูกกว่าและมีพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยียังสนับสนุนการผสานแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่บ้าน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถผลิตและเก็บพลังงานของตัวเอง และขายพลังงานส่วนเกินกลับคืนสู่ระบบไฟฟ้าอย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญในการดำเนินการในประเทศไทย คือความจำเป็นในการมีกรอบกฎระเบียบที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ อาจมีความท้าทายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการส่งเสริมการใช้โซลูชันพลังงานหมุนเวียน“เทคโนโลยีของ Gentrack ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ โดยนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและช่วยให้สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ปัจจุบัน Gentrack มีลูกค้าเป็นบริษัทสาธารณูปโภคมากกว่า 60 แห่งทั่วโลก ซึ่งให้บริการแก่บ้านหลายล้านหลังใน 15 ตลาด เทคโนโลยีของบริษัทโฟกัสที่บริษัทพลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ ส่วนผลิตไฟฟ้า (Generation), ส่วนโครงข่ายส่งไฟฟ้า (Grid) และส่วนค้าปลีกไฟฟ้า (Retail) ซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลการออกบิลและเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้บริโภคโดยตรง.