ชู GIS รับมือภัยพิบัติไทย "แพร พันธุมวนิช" นำทัพ Esri Thailand

จับตาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ที่กำลังส่งสัญญาณมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับภัยพิบัติในประเทศไทย ล่าสุดบริษัทเจ้าใหญ่ด้านนี้อย่าง Esri Thailand เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำคนสำคัญ โดยประกาศแต่งตั้ง "แพร พันธุมวนิช" ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอย่างเป็นทางการนางสาวแพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Disaster Management เป็น 1 ใน 4 ด้านการพัฒนากลุ่ม Smart Governance Transformation เพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นส่วน 1 ของ 2 กลุ่มเป้าหมายหลักของการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS ที่ Esri Thailand ให้บริการ โดยฟีเจอร์ Disaster Management นั้นสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและคาดการณ์ภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรและประชาชน"โซลูชัน GIS for Disaster Management จะสามารถเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ การจัดการขณะเกิดเหตุ และการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ เสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน"ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้น เป็นเครื่องเตือนใจว่า เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติมีความสำคัญมากเพียงใด ในขณะเดียวดกัน การพลิกโฉม GIS จากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสู่เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยแนวโน้มตลาด GIS ทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2563 ที่มีมูลค่าราว 8,185.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 24,607.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2573 เติบโตเฉลี่ย 11.6% ต่อปีแพรอธิบายว่าปัจจัยสำคัญของการขยายตัวนี้ มาจากปริมาณข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมหาศาล ทำให้องค์กรต้องหาแนวทางในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เทคโนโลยี GIS ต้องพัฒนาให้สอดคล้องรับกับ AI และคลาวด์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ ทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แม่นยำขึ้น ลดความเสี่ยง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเสริมทัพผู้นำรุ่นใหม่ Esri Thailand ได้ประกาศแต่งตั้ง "แพร พันธุมวนิช" ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอย่างเป็นทางการแพรจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ Solution Provider กว่า 15 ปี พร้อมความเชี่ยวชาญด้าน Commercial Solution ที่ช่วยตอบโจทย์องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้การนำของแพร Esri Thailand กำลังมุ่งสู่ทิศทางใหม่ด้วยการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับ GIS หรือที่เรียกว่า GeoAI เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Esri Thailand ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุน Cloud First Policy ของภาครัฐ ซึ่งมุ่งผลักดันการใช้ Cloud Infrastructure เพื่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานในส่วนการสนับสนุน Cloud First Policy ให้ภาครัฐ Esri Thailand มุ่งเป้าใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อยกระดับการดำเนินงานใน 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มแรกคือ Smart Governance Transformation ยกระดับหน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ประกอบด้วยการพัฒนาใน 4 ด้านหลักคือ 1) Smart City, 2) Infrastructure, 3) Disaster Management และ 4) National Mapping ซึ่งเน้นการพัฒนาแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศกลุ่มที่ 2 คือ Smart Business Transformation เสริมศักยภาพภาคธุรกิจเอกชน ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยนวัตกรรมและความคล่องตัว พร้อมตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น โซลูชัน Asset Management ผสานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอาคารและเซนเซอร์ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ช่วยติดตามสถานะและการใช้งานสินทรัพย์ในรูปแบบ 3 มิติ ตั้งแต่ระดับอาคารไปจนถึงระดับเมือง เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และเพิ่มอายุการใช้งาน และ Sustainable Agriculture ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย EUDR (EU Deforestation Regulation) ของสหภาพยุโรป ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตทางการเกษตรได้แม่นยำ.