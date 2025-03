MFEC ซบอกมังกร เบนเข็มขายเทคโนโลยีจีนเป็นหลักปี 68

จับตาแรงสะเทือนวงการไอทีไทย เมื่อ เอ็ม เอฟ อี ซี หรือ MFEC เตรียมดีเดย์ปฏิวัติตลาดไอทีไทย หันเหทิศทางสู่เทคโนโลยีจีนเต็มตัวในปี 2568 แทนที่จะเป็นสินค้าไอทีจากสหรัฐอเมริกาอย่างที่เคยเป็นมา รับยอดขายอาจหดแต่กำไรจะมากกว่า ในขณะที่บางยูสเคสลูกค้าประหยัดงบลงได้ 30%ธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MFEC เปิดเผยในงาน MFEC Inspire 2025 ว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากต้นทุนที่สูงขึ้นของเทคโนโลยีอเมริกัน ในขณะที่การแข่งขันในตลาดปัจจุบันทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับปัจจัยลบมากมายในตลาด ทำให้ MFEC ต้องมองหาทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้บริษัทและลูกค้าอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน"แบรนด์หลักที่ MFEC มุ่งเป็นแกนในปี 2568 คือหัวเว่ยและเทนเซนต์" ธนกรกล่าว "เทคโนโลยีจากจีนทำให้เราช่วยลูกค้าได้ และเราก็จะมีกำไรมากกว่า เหตุผลที่ทำให้จีนตั้งราคาสินค้าเทคโนโลยีที่ดีในระดับไม่สูงมาก เป็นเพราะคนจีนขยัน ทุ่มเท และฉลาด ขณะที่รัฐบาลจีนสามารถดึงสมองไหลกลับมาประเทศ จีนยังเป็นตลาดที่มีดาต้าข้อมูลเยอะ และรัฐบาลควบคุมได้ ทำให้เทรนฝึกสอน AI ได้เก่งขึ้น เราเองก็ไม่มีจำหน่ายเทคโนโลยีจีนเลยในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้"แม้จะกล่าวติดตลกว่าอาจเป็นเพราะ "ซีอีโอ MFEC" พูดภาษาจีนได้ แต่การที่บริษัทรายได้เกิน 6,000 ล้าน และมีกำไรสุทธิ 272.3 ล้านบาทในปี 2567 ที่ผ่านมา ตัดสินใจเบนเข็มเชียร์เทคโนฯจีนวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอเมริกันมาเป็นจีนนั้น เปรียบเสมือนการเปลี่ยนขั้วอำนาจในวงการไอทีโซลูชันของไทยเลยทีเดียวผลการดำเนินงาน MFEC ปี 2567 มีกำไรสุทธิ 272.3 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2568 เติบโตต่อเนื่อง 15% โดย 3 กลยุทธ์หลักของ MFEC ปี 68 เพื่อพลิกโฉมธุรกิจองค์กรไทยนาทีนี้ ประกอบด้วย 1. Cost Optimization ซึ่ง MFEC พบว่ามีโอกาสลดต้นทุนไอทีสูงสุด 30% ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยไม่ลดคุณภาพและประสิทธิภาพ2. Data & AI โดย MFEC มุ่งผสานการจัดการข้อมูลและ AI เพื่อสร้าง AI-Driven Insights วิเคราะห์ข้อมูลแม่นยำ พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอัจฉริยะ และ 3. Cybersecurity โดยจะใช้แนวทาง Zero Trust Security และ AI-Powered Security ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก ลดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลสำหรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ MFEC พบว่ามีแผนเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางเป็นหลัก คู่กับการขยายธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการขององค์กรในยุคเศรษฐกิจผันผวน และยังมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ลูกค้า บนเป้าหมายสำคัญทั้งเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานองค์กร ปรับโครงสร้าง IT Infrastructure ให้ยืดหยุ่นและคุ้มค่า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในส่วนกลยุทธ์แรก MFEC กำลังวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งใหญ่ โดย MFEC ยังมีแผนที่จะแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่องค์กรมักได้ซอฟต์แวร์มาใช้งานแต่ไม่ได้รับซอร์สโค้ด โดยหันมาใช้โอเพ่นซอร์สมาตรฐานเปิด ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำเอาซอร์สโค้ดมาช่วยกันพัฒนาบนเทคโนโลยีเปิดได้ ทำให้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่แท้จริง และที่สำคัญราคาจะถูกกว่ามากไม่เพียงหันไปใช้เทคโนโลยีจีนและโอเพ่นซอร์ส MFEC ยังเน้นเรื่องการใช้ AI ในการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย โดยธนกรมองว่า AI ในปัจจุบันมีประโยชน์มากทั้งที่ชาวโลกยังไม่ได้ใช้ AI อย่างเต็มที่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า AI จะยิ่งช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรได้มากขึ้นอีกประเด็นที่น่าจับตามองอีกเรื่องคือความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่ง MFEC ก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อ AI ต้องพัฒนามาคู่กับข้อมูลหรือดาต้า องค์กรจึงต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้นทุกวันที่สุดแล้ว สิ่งที่น่าติดตามที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ MFEC จะส่งผลต่อตลาด IT ไทยอย่างไรในช่วงปลายปี 2568? จะมีบริษัทอื่นๆ ตามรอย MFEC หันไปใช้เทคโนโลยีจีนเช่นกันหรือไม่? และที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับ MFEC ได้จริงหรือ? เบื้องต้นธนกรยอมรับว่ายังไม่อาจแน่ใจได้ว่าผู้ผลิตเทคโนโลยีฝั่งจีนจะไม่ขึ้นราคา แต่สิ่งที่ยืนยันได้คือเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่เหมือนกันเลย ทั้งความเชื่อใจ ความรู้สึกเป็นพี่น้อง และการพัฒนามาเป็นการเชื่อใจเต็มที่"หัวเว่ยเราเน้นทำตลาดคลาวด์ ส่วนเทนเซนต์จะเป็นบริการซูเปอร์แอป เชื่อว่าสภาพการแข่งขันจะปกติ เพราะที่ผ่านมา อเมริกันจะนำหน้าไปค่อนข้างมากในด้านโซลูชัน ส่วนจีนจะไปอินฟราสตรัคเจอร์ ถือว่าเป็นคนละตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าให้ความสนใจ แต่จะยังย้ายระบบมาไม่ได้ในทันที คาดว่าในช่วงแรก การตลาดจีนจะเริ่มต้นได้ไม่เร็วนัก เนื่องจากลูกค้าต้องการความเชื่อมั่น ขณะเดียวกันการย้ายก็มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเราจะเน้นให้ลูกค้าลองใช้ก่อนแล้วค่อยขยายต่อไป"MFEC ตั้งเป้าหมายว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกำไรจากการลดต้นทุนและการได้มาร์จิ้นที่ดีกว่าจากสินค้าฝั่งจีน แม้ว่าจะตั้งเป้ายอดขายลดลงเหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทก็ตามสำหรับลูกค้า MFEC จะไม่ต้องลงทุนเป็นก้อนใหญ่อีกต่อไป แต่สามารถจ่ายเท่าที่ใช้จริง ลดความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และยังช่วยให้สามารถเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าได้อย่างคล่องตัว.