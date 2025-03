HUAWEI โชว์ AI ดูแลเน็ตบ้าน จัดการดาต้า ฟื้นฟูระบบอัตโนมัติ

หัวเว่ย นำเสนอการพัฒนาเครือข่ายใยแก้วนำแสงสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Optical Network: AI ON) ที่จะเข้ามาช่วยจัดสรรการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน และมั่นใจในประสบการณ์การบริการที่มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงการนำความสามารถของ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพของบริการบ็อบ เฉิน (Bob Chen) ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจออปติคอล หัวเว่ย กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดตัวแนวทางพัฒนาเครือข่ายสำหรับยุค AI ในปี 2567 หัวเว่ยได้ร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเครือข่ายใยแก้วนำแสงรุ่นถัดไป ซึ่งเรียกว่า AI ON มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยคุณสมบัติ 5A AI ON ประกอบไปด้วย 1.การรับรู้ เครือข่ายสามารถระบุประเภทบริการได้อย่างแม่นยำ จากรูปแบบการจราจรและทิศทางการไหลของข้อมูล 2.พร้อมใช้งานตามความต้องการ เครือข่ายใยแก้วนำแสงในอนาคตจะต้องสามารถจัดการให้บริการเชื่อมต่อที่แตกต่างและตอบสนองความต้องการบริการในเวลาจริง เช่น ผู้เล่นเกมได้รับแพกเกจแบนด์วิดท์ 1 Gbps ตลอด 3 ชั่วโมง เป็นบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ3.การรับประกันคุณภาพ เครือข่ายใยแก้วนำแสงต้องสามารถรับประกันการเชื่อมต่อคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายหรือการผันผวนของบริการ รักษาความหน่วงที่คาดการณ์ได้และไม่มีการสูญหายของแพกเกจข้อมูลสำหรับทุกบริการ 4.การจัดการและบำรุงรักษาเครือข่ายอัตโนมัติ ในการตรวจจับและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและฟื้นฟูระบบอัตโนมัติ (Self-Healing) และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย5.AI Native ความสามารถในการประมวลผล AI เต็มรูปแบบต้องถูกฝังในอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ปลายทาง และระบบการจัดการทั้งหมด เพื่อเร่งการพัฒนาเครือข่ายอย่างชาญฉลาด เช่น การใช้พลังการคำนวณ AI มาใช้ใน ONT/FTTR เพื่อระบุประเภทแอปพลิเคชันและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผ่านโมเดลขนาดเล็กที่ทำงานบนอุปกรณ์ปลายทาง“AI เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมมนุษย์ มอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรม ICT เช่นเดียวกับ 5A ที่เป็นมาตรฐานคุณภาพบริการสูงสุดในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การเชื่อมต่อระดับพรีเมียมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่โอกาสเหล่านี้ หัวเว่ยร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมพัฒนาเครือข่ายใยแก้วนำแสง สู่ AI ON ให้บริการการเชื่อมต่อระดับ 5A และขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ในยุคของ AIโดยในปี 2568 การเปิดใช้งาน 5G-Advanced เชิงพาณิชย์ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และ AI มีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ให้บริการสามารถปรับโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หัวเว่ยกำลังร่วมมือกับผู้ให้บริการและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งความอัจฉริยะ