Wow Gadget : Canon, GravaStar, Cricut และ Dyson

Canon - เลนส์ซูมมุมกว้างระดับอัลตร้าไวด์รุ่นใหม่ RF16-28mm f/2.8 IS STM ออกแบบสำหรับกล้องมิเรอร์เลสตระกูล EOS R มาพร้อมฟีเจอร์เด่นรูรับแสงคงที่ f/2.8 ทุกระยะซูม ตอบโจทย์ผู้ต้องการผลิตวิดีโอคอนเท้นต์และถ่ายภาพในทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวRF16-28mm f/2.8 IS STM ให้ภาพที่คมชัด สว่างสดใส และสร้างโบเก้พื้นหลังที่สวยงามได้อย่างน่าทึ่ง ใช้งานคู่กับเลนส์ RF28-70mm f/2.8 IS STM ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถซื้อหาได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2568 ราคา 43,900 บาทDyson - เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic Nural สีใหม่รับวาเลนไทน์ 2025 "สีเบอร์กันดี (Burgundy) และสีคริมสัน (Crimson" เป็นเครื่องเป่าผมที่ฉลาดด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ Nural สามารถวัดระยะห่างระหว่างเครื่องกับหนังศีรษะ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ปกป้องสุขภาพหนังศีรษะ และเพิ่มความเงางามตามธรรมชาติให้กับเส้นผม มาพร้อมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ของหัวเป่า ช่วยให้การจัดแต่งทรงผมง่ายขึ้นโดยการจดจำการตั้งค่าล่าสุดที่ใช้กับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ราคา 18,900 บาทGravaStar - เมาส์เกมมิ่งไร้สายเพื่อเกมเมอร์มืออาชีพ Mercury X Pro มีน้ำหนักเบา 49 กรัม บนดีไซน์แบบ Hollow Skeleton สุดล้ำที่ช่วยระบายอากาศ ทำให้ฝ่ามือแห้งสบาย ไม่อับชื้นแม้ในระหว่างการแข่งขันอันดุเดือด มาพร้อมเซนเซอร์ออปติคอล PAW3950 ที่มีความละเอียดสูง 32,000 DPI และอัตรา Polling Rate สูง 8000 Hz ใช้งานได้ทั้งแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi 2.4G (ใช้งานได้นาน 29 ชม. เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Dongle ที่อัตรา Polling rate 8000 Hz), บลูทูธ (ใช้งานได้นาน 113 ชม.) และแบบใช้สาย ตัวเมาส์มีปุ่มตั้งโปรแกรมได้ 5 ปุ่ม มีซอฟท์แวร์ Mercury ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการใช้งาน ตั้งค่ามาโคร และ DPI ได้ โครงสร้างชั้นนอกผลิตจากแมกนีเซียมอัลลอยที่หนาเพียง 0.8 มม. มีให้เลือก 3 สี คือ สี Galaxy Black และ สี Interstellar Silver วางจำหน่ายในราคา 4.990 บาทCricut - เครื่องตัด Cricut Joy Xtra สามารถสร้างสรรค์ผลงานมากมาย ทั้งสติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า หรือของขวัญแฮนด์เมด เป็นเครื่องตัดที่สามารถต่อยอดธุรกิจและงานศิลปะ เหมาะกับเหล่าครีเอเตอร์ นักออกแบบ และเจ้าของธุรกิจ SME เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน DIY ได้สนุก ง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น Cricut Joy Xtra จำหน่ายในราคา 8,900 บาท