กมธ.อว. ลุยสำรวจขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ชู “งานวิจัย” ตอบโจทย์ประเทศ

08.30 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเวลานัดหมายที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.อว.) นำโดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธาน กมธ.อว. พาคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อนจะเดินทางต่อไปที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคบ่าย การเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อดูงานและบทบาทของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในประเทศสำหรับ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" และ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" นับเป็น 2 มหาวิทยาลัยในภาคอีสานที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น ได้รับรางวัลมากมาย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยและพัฒนาติดอันดับโลก จาก THE Impact Rankings 2023 และได้อันดับ 9 ของโลก จากการจัดอันดับของ Times Higher Education รวมถึงคุณภาพการศึกษาอยู่อันดับ 33 ของโลก มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้วและมีงานทำ 75% ผู้ประกอบการพึงพอใจกับคุณภาพบัณฑิต 80% ปัจจุบัน มข. ขับเคลื่อนให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ส่วนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกิดจากการรวมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2565 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง "ระบบบริหารครัวเรือนยากจนแบบร่วมมือระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น" หรือโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจน (Kalasin Happiness Model:KHM) ในงาน "FUTURE THAILAND"โครงการดังกล่าวสามารถทำให้ชาวบ้านใน 6 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ก้าวพ้นความยากจน ขณะที่มหาวิทยาลัยเองได้เป็น "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่" ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะกรรมาธิการที่เดินทางเข้าเยี่ยมชม นอกจากนายฐากร แล้ว ยังมี นายณกร ชารีพันธ์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคก้าวไกล น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย น.ส.ละออง ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายชัชวาล แพทยาไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย และนายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ร่วมเดินทางไปด้วย ชาวมอดินแดงให้การต้อนรับคณะทั้งหมดที่ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ โดยแพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นายธนายุทธ สังข์อินทร์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย น.ส.วราภรณ์ ผิวพรรณงาม รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังกล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย แพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงษ์ กล่าวบรรยาย ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ ขณะเดียวกัน มีนโยบายส่งเสริมด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดการนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ผ่านทางหลักสูตรต่างๆ มากมายถึง 304 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยตัวอย่างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เช่น หลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง High Speed Train ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดตัวทำหลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง ประเทศจีน (The KKU-SW JTU Tinanyou Railway Institute) โดยใช้นวัตกรรมหลักสูตร 2 ปริญญา เปิดแล้วในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปิดรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษา 100 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านการตลาด ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน มีนักศึกษา 260 คนแพทย์หญิงผิวพรรณ กล่าวต่อว่า งานวิจัยและนวัตกรรมเด่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น นวัตกรรมด้านพลังงาน มีการตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ทำหน้าที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งได้วิจัยนวัตกรรมพลังงาน Sodium-Ion Battery วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคนในจังหวัดขอนแก่นใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่จาก มข. เพื่อเป็นพลังงานสีเขียวและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนวัตกรรมด้านการแพทย์ เช่น ชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูป ชนิดเร็ว OV-RDT สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนด้วยวิธีใหม่ มีรูปแบบที่ง่ายขึ้น ใช้เวลาสั้นลง และใช้ได้ในภาคสนาม โดยหวังผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของคนอีสาน ให้ลดน้อยลง หรือหมดไปจากประเทศไทย (ปี 2559-2568) นวัตกรรมชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และยังมีนวัตกรรมทางด้านอาหาร เช่น โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพิ่มความยั่งยืนให้เกษตรกร ศึกษาเรื่องข้าวยืนต้นที่สามารถปลูกได้ 3-4 ปี โครงการแมลงกินขยะอินทรีย์ เป็นการกำจัดขยะพวกเศษอาหารโดยใช้แมลงเป็นต้นอย่างไรก็ดี ยังมีโครงการงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมายที่คณะกรรมาธิการสามารถนำไปส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อมาในช่วงบ่าย กมธ.อว. เดินทางต่อไปจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับพร้อมคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นของงานวิจัยที่น่าสนใจและประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัล คือ โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจน หรือ Kalasin Happiness Model:KHM ซึ่งเป็นการจัดสร้างแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนจน ทั้งนี้ เป็นการทำงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บพท. ซึ่งพบว่ามีคนยากจนที่ตกหล่นจากระบบข้อมูลของรัฐ ทำให้ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการความช่วยเหลือจากนโยบายภาครัฐ มีมากถึง 11,875 ครัวเรือน หรือ 51,034 คน จึงจัดทำระบบสืบค้นสอบทานข้อมูลคนจน ที่มีความแม่นยำแล้วพัฒนาสร้างโมเดลแก้จน (Operating Model)ในระดับพื้นที่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของคนจนในกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อม โดยดำเนินการนำร่องในปี 2563 ใน 6 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งได้พัฒนา Application บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ให้เป็นระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนกลาง เพื่อบริหารข้อมูลความยากจนอย่างครบวงจรดร.วิชยุทธ อธิบายว่า โครงการนี้กินพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อความช่วยเหลือ ยกระดับมูลค่าความช่วยเหลือในปีแรกได้ประมาณ 6 ล้านบาท และในปี 2567 เพิ่มมากถึง 12 ล้านบาท สามารถสร้างศักยภาพคนจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการได้นำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สอย เช่น โรงเรียนที่ปิดตัวไปแล้ว หรือสถานีตำรวจที่ไม่ได้่ใช้งานแล้ว ยกมาเป็นพื้นที่สาธารณะ ในการบริหารจัดการแปลงรวมปลูกผักอินทรีย์ และออกแบบพัฒนาการรับซื้อผลผลิต การเจรจากับรัฐวิสาหกิจชุมชน ไปจนถึงผู้ประกอบการในการรับซื้อ ทำให้ครัวเรือนยากจนมีรายได้จาก 2,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 6,000-8,000 บาท ที่สำคัญคือขยายโมเดลในส่วนของ "เห็ด" พืชเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมระบบกับมหาวิทยาลัยกวงสี สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนความรู้ใน "โมเดลเห็ดศรษฐกิจ" และ "เห็ดครบวงจร" ทำให้คนจนที่ปลูกเห็ดมีรายได้สูงสุด 16,000-20,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งคิดจะขยายผลไปอีก 20 จังหวัดในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น"Kalasin Happiness Model ชาวบ้านจะเลือกทำอาชีพไหนขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละคน ปัจจุบันเรากำหนดพื้นที่ขจัดความยากจนไว้ 6 อำเภอ และวางแผนไว้ว่าในปี 2570 จะต้องแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดให้ได้ทั้งหมด โดยในปี 2567 จะขยายพื้นที่โครงการเป็น 12 อำเภอ แต่เมื่อขยายพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องการกระจายสินค้า ดังนั้น งานในปี 2567 จึงจำเป็นต้องทำศูนย์กระจายสินค้าด้านการเกษตรก่อน เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบการรายใหญ่" รองอธิการบดีกล่าวต่อมาในวันรุ่งขึ้น กรรมาธิการทั้งหมดลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจต้นแบบในพื้นที่ "วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร" ที่ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนางไพริน ชาญชิต ผู้ใหญ่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ในนามประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้อนรับ มีพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอชุมแพ และประชาชนในพื้นที่มาร่วมด้วย เพื่อให้เห็นถึงการนำผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคมดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวว่า มข.ได้นำองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานต่อเนื่องมากว่า 6 ทศวรรษ ปัจจุบันได้วิจัยพันธุ์ข้าว กข 69 หรือพันธุ์ "ทับทิมชุมแพ" ให้เกษตรเพาะปลูกเป็นพื้นที่กว่า 537 ไร่ จากนั้นร่วมกันนำนวัตกรรม และองค์ความรู้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูป และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ 1.น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ 2.โจ๊กข้าวทับทิมชุมแพ 3.ข้าวทับทิมชุมแพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน โดยนักวิจัย คือ ดร.พีระพงศ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มข.และบริการนวัตกรรมห้องปฏิบัติการอาหารแห่งอนาคต (The Next Food Center : NFC) ตลอดจนพัฒนาแบบแปลนห้องบรรจุข้าวสารทับทิมชุมแพที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาหาร จัดการข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบ เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ ขณะที่พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะภาคีเครือข่าย นอกเหนือจากร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพออกสู่ตลาด โดยวางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เช่น ร้านโอทอปที่ว่าการอำเภอชุมแพ ร้านโอทอป ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร้านของฝากอิหล่าคำแพง ท่าอากาศยานขอนแก่น จะวางแผนขยายสู่ตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น จะส่งต่อองค์ความรู้แห่งปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน "ข้าวทับทิมชุมแพแบรนดิ้ง" ซึ่งเป็นอนาคตทางด้านอาหาร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีสานอย่างยั่งยืนด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธาน กมธ.อว.กล่าวถึงการดูงานครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีโอกาสมาเห็นว่ามหาวิทยาลัยของไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ใดในโลก ที่สำคัญมีศักยภาพ และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน สิ่งที่ได้ดูทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่างมีโครงการศึกษาวิจัยมากมายมหาศาล ล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอยู่บ้างหากจะทำเป็นเชิงพาณิชย์ เพราะต้องมีขั้นตอนและมีรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะได้ประมวลข้อปัญหาทั้งหมดส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวง อว.และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป