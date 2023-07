ETDA ประกาศผล EDC Pitching 2023 ต่อยอดผลงานสร้างภูมิคุ้มกันโกงออนไลน์

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า ภาวะภัยคุกคามทางออนไลน์จากผู้ไม่หวังดี ที่ส่งผลกระทบทั้งในมิติความเชื่อมั่น และความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การละเมิดความเป็นส่วนตัว การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงและการหลอกลวง เพื่อดึงข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การส่งข้อความ รวมถึงโทรศัพท์ การแพร่กระจายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิด หลอกลวง อย่าง Deep Fake ปัญหาการไซเบอร์บูลลี่ และอีกมากมาย“จากสถิติของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ หรือ 1212 ETDA ในภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์รวมกว่า 67,141 เรื่อง เพิ่มขึ้นกว่า 23.5% จากปี 2564 ในขณะที่ปี 2566 เฉพาะครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบเรื่องร้องเรียนที่เข้ามารวมกว่า 47,887 เรื่อง ตัวเลขเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบัน”ETDA จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) จัดกิจกรรม ETDA Digital Citizen Pitching หรือ EDC Pitching 2023 ปีที่ 1 ขึ้น ภายใต้แนวคิด“Digital in Hand แคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแคมเปญป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ ที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ให้สามารถท่องโลกดิจิทัลอย่างมั่นใจและปลอดภัย สู่การต่อยอดขยายผลของเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งต่อความรู้สู่สังคมร่วมกับ ETDA และพาร์ทเนอร์ ในการร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและลงคะแนนตัดสิน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน” จากผลงาน แคมเปญ “Too Cool to Be Fooled เจ๋ง เกินกว่าจะ เจ๊ง” เจ้าของไอเดีย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) ให้ประชาชน ได้มาทดสอบ ความรู้หรือความมีสติในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลโกงทุกรูปแบบ รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติ โอนโกง ห้ามเงียบ ไม่ต้องอาย รีบแจ้งความทันที ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Powerpoint Girls จากผลงานแคมเปญ “ออนไลน์เมื่อพร้อม” ซึ่งเป็นคอนเทนต์หนังสั้นที่ให้ความรู้เรื่อง Digital Footprint และกฎหมายเผยแพร่สื่อลามกให้กับกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสิทธิวิไล แฟมมิลี่ จากผลงานแคมเปญ“เกมกลเม็ดแก้เผ็ดภัยลงทุนออนไลน์” ซึ่งเป็นบอร์ดเกมสร้างความรู้และวิธีสังเกตความเสี่ยง เตรียมพร้อมรับมือจากชุดความรู้ผ่านเหตุการณ์สมมติ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรนอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Flawless Group, ทีม ELLALLE , ทีม ทีมงานบิดาและบุตรและบุตร, ทีม สุขใจวัยเก๋า, ทีม อัปสกิลวัยเก๋ารู้เท่าทันแกงค์คอลเซ็นเตอร์, ทีม To be creator และ ทีม จระเข้น้อยเล็กกุล“EDC Pitching นับเป็นหนึ่งก้าวใหม่...ก้าวใหญ่ครั้งสำคัญของ ETDA ที่ช่วยยกระดับการถ่ายทอดความรู้จากการลงพื้นที่อบรม สู่หลากหลายไอเดียที่เกิดขึ้นจาก Community ของเครือข่ายทุกช่วงวัย ตลอดจนจากคนในสังคมที่มีศักยภาพ ที่มาร่วมสร้างสรรค์แคมเปญ ที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ วัตถุดิบที่พร้อมสู่การพัฒนาต่อยอดการส่งต่อความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสู่สังคมตลอดจนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในวงกว้างยิ่งขึ้น”หลังจากนี้ ETDA จะมีการปรับปรุงหลักสูตร EDC ให้มีความเข้มข้น ลงลึก ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้มากขึ้น พร้อมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมขยายช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงคนไทย ที่ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มที่รับสื่อทางออนไลน์เท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสไปยังกลุ่มคนพิการทางการได้ยินรวมถึงการขยายเครือข่าย EDC Trainer ไปยังกลุ่มครู นักศึกษา ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการส่งต่อความรู้สู่สังคมมากขึ้น ภายใต้การดำเนินงานผ่านการผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ-เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กลายเป็นทักษะสำคัญหรือทักษะพื้นฐานของคนไทย พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุด