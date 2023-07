Dell NativeEdge ปฏิวัติระบบเอดจ์ปลายทาง อุดจุดอ่อนย้ายข้อมูลทำซับซ้อน-ราคาแพง

เดลล์ เทคโนโลยีส์ อุดช่องโหว่การย้ายข้อมูลมีความซับซ้อนและราคาแพง เปิดตัว Dell NativeEdge ซอฟต์แวร์พลิกโฉมการดำเนินการระบบเอดจ์ที่ปลายทาง มั่นใจความก้าวหน้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เอดจ์ ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ ทำให้สามารถปรับใช้และรักษาความปลอดภัยระบบโครงสร้างพื้นฐานเอดจ์ (Edge) ทำได้ง่ายขึ้น พร้อมพัฒนาการดำเนินงานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นเจฟฟ์ คลาร์ค รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมฝ่ายปฏิบัติการ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่าการย้ายข้อมูลมีความซับซ้อนและมีราคาแพง ซึ่งส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบกระจายจำนวนมหาศาลที่ทำให้ยากต่อการจัดการ การทำโพรวิชันนิ่ง และทำให้เป็นอัตโนมัติ จากการที่ลูกค้าของเดลล์ต้องการเพิ่มเวิร์กโหลดใหม่ และการใช้งาน AI ที่เอดจ์ ลูกค้าเหล่านี้จะหันมาที่เดลล์เพื่อหาวิธีที่ง่ายกว่าและหนทางที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นในการจัดการและรักษาความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศของเทคโนโลยีเอดจ์และแอปพลิเคชัน“Dell NativeEdge จับพวกเขาวางไว้ในที่นั่งคนขับเพื่อที่พวกเขาจะสามารถจัดการ และปรับเปลี่ยน edge estate ทั้งหมดให้เรียบง่ายด้วยโซลูชันเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้ทั้งประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”เดลล์ เทคโนโลยีส์ มองการเปิดตัว Dell NativeEdge เป็นการสร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การปฏิบัติการระบบเอดจ์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการปรับใช้ระบบเอดจ์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินงานของเอดจ์ที่อยู่บนอุปกรณ์จำนวนนับหลายพันชิ้นและจุดติดตั้งในการทำงานที่มีทั้งหมดตั้งแต่เอดจ์ไปสู่ศูนย์กลางที่ดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงบนมัลติ-คลาวด์จุดเด่นของแพลตฟอร์ม Dell NativeEdge คือการเป็นซอฟต์แวร์ช่วยลดความซับซ้อน รักษาความปลอดภัย และทำให้การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเอดจ์และแอปพลิเคชันเป็นไปโดยอัตโนมัติ จุดนี้เดลล์ระบุว่าลูกค้าสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 130% ภายในสามปี ปรับปรุงระยะเวลาในการปรับใช้และลดต้นทุนการดำเนินงานของระบบเอดจ์อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ เดลล์ยังประกาศขยายโซลูชัน retail edge ด้วย Dell Validated Design for Retail ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงผลิตภาพของพนักงาน ที่สามารถเร่งการดำเนินการตามคำสั่งซื้อด้วยระบบอัตโนมัติ inVia Robotics แก้ปัญหาการสั่งซื้อทางออนไลน์และการจัดส่งแบบไม่มีหน้าร้านสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นให้กับผู้ค้าปลีกเดลล์ย้ำว่าโซลูชันใหม่นี้จะใช้ซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้พนักงานค้าปลีกสามารถหยิบสินค้า บรรจุหีบห่อ ดำเนินการขนส่งและจัดส่งในขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการแปลงคลังสินค้าและพื้นที่ค้าปลีกที่มีอยู่ให้เป็นศูนย์การเติมเต็มขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการจัดการในสถานที่ค้าปลีกต่างๆ ที่ซึ่งข้อมูลถูกสร้างขึ้น ผู้ค้าปลีกสามารถให้พนักงานค้นหาเส้นทางและหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อการปรับปรุงเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในอีกด้าน เดลล์ยังปรับขยาย Dell Private Wireless Program ที่การันตีว่าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อขององค์กรในทุกตำแหน่งของระบบเอดจ์ ขณะเดียวกันก็มี Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies ที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างและจัดการประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์ก แฟบริคของระบบเอดจ์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และไพรเวทคลาวด์ที่มีทั้งหมดได้ง่ายขึ้น รวมถึงบริการ Dell ProDeploy Flex ช่วยเร่งการปรับใช้โซลูชันเอดจ์ให้เร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม Dell NativeEdge จะพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ใช้งานในกลุ่ม OEM และพันธมิตรใน 50 ประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ขณะที่ Dell Validated Design for Retail Edge ที่สร้างด้วย inVia Robotics พร้อมใช้งานแล้วทั่วโลก ขณะที่ Dell Private Wireless with Airspan and Druid พร้อมใช้งานแล้วทั่วโลก เช่รเดียวกับ Enterprise Sonic Distribution by Dell Technologies 4.1 พร้อมให้ใช้งานทั่วโลกแล้วสำหรับ Dell ProDeploy Flex จะวางจำหน่ายทั่วโลกในเดือนสิงหาคมนี้.