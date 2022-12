LUCKY Heng Heng เดินหน้าขยายฐานลูกค้าสายมู

นายสุภวัส พรหมวิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากบริษัท LUCKY Heng Heng เปิดตัวรุกธุรกิจสายมู โดยพุ่งเป้าให้บริการด้าน MuTech เต็มรูปแบบ มีบริการหลัก คือ Horoworld ซึ่งเป็น One stop Service ทางด้านโหราศาสตร์และความเชื่อ ประกอบด้วยบริการดูดวงสดออนไลน์ ดูโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย และฤกษ์มงคลต่างๆโดยช่วงปลายปีมีแผนมุ่งขยายฐานผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Horoworld ผ่านกิจกรรมล่าสุดที่ร่วมกับมิวเซียมสยาม Night at the Museum ครั้งที่ 12 “คนสายมู” ยังมีแผนขยายฐานลูกค้าโดยการผสมผสานข้อมูลศาสตร์พยากรณ์เข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบให้บริการระบบ AI Wallpaper ให้กับหลายๆ ธุรกิจที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายบริการ สายธนาคาร ที่ต้องการเข้าถึงและรักษาสถานะความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่มีความชื่นชอบในสายมู รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการตลาดสายมู เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้อีกด้วยอีกทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มด้วย Mu-Commerce สินค้าไลฟ์สไตล์สายมู ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และสอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เช่น สินค้าความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อย่างสร้อยข้อมือใบโพธิ์ ต้นแบบจากต้นพระศรีมหาโพธิ์รุ่นที่ 4 จากดินแดนพุทธคยา หนึ่งในสังเวชนียสถานทั้งสี่ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และกระเป๋าผ้า Tote Bag, ร่มพับสามตอน รวมถึงปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดโน๊ต ที่มาในธีมสวัสดีปีมงคล เฮง เฮง สินค้ามงคลทุกรายการได้ผ่านพิธีบวงสรวงในวาระสมโภชเฉลิมฉลองทองคำฉัตรยอด พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาครบรอบ 9 ปี ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังมีวอลเปเปอร์เสริมดวง ได้แก่ วอลเปเปอร์เสริมพลังด้วยองค์เทพกว่า 13 องค์ จากทุกความศรัทธาทางศาสนา เติมพลังชีวิตเสริมสิริมงคล, วอลเปเปอร์ Custom มู เสริมพลังด้วยรูปของคุณและคนที่คุณรัก คนที่เป็นพลังใจช่วยเพิ่มพลังการใช้ชีวิต เสริมด้วยพลังจากไพ่ทาโรต์ในด้านต่างๆที่คุณสามารถเลือกได้ และวอลเปเปอร์ Rabbit to the มู คอลเลคชั่นพิเศษปีกระตาย เปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่ว่าจะขายงาน เรียกทรัพย์ ออกเดท หรือแม้แต่วันที่ต้องการพลังด้านการเสี่ยงดวง ซื้อ 1 ครั้งได้ถึง 8 ภาพสำหรับผู้สนใจเช็คดวงสามารถดาวโหลด HOROWORLD Application ได้ทั้ง iOS และ android หรือสนใจสินค้าสายมูสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ https://www.horoworld.com