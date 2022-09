LINE Next เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม DOSI ให้บริการในไทยเร็วๆ นี้

ยงซู โก ซีอีโอ LINE NEXT กล่าวว่า DOSI ช่วยให้ทุกคนสามารถซื้อ NFT ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใดก็ตามที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยมุ่งให้ DOSI เป็นเกตเวย์สำหรับการเชื่อมต่อ NFT เข้ากับผู้ใช้งาน และเมื่อแพลตฟอร์มเติบโตขึ้นเบื้องต้น DOSI เปิดให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ DOSI Wallet และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย เช่น LINE Facebook และ Google และทำให้สะดวกขึ้นด้วยการชำระเงินที่ง่ายดายหลายวิธี เช่น ผ่านบัตรเครดิต และบริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น Naver Pay (ในประเทศเกาหลี) โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมในการสร้าง (Mint) NFTs และยังมีแผนรับชำระด้วยสกุลเงินคริปโตฯ ในเร็วๆ นี้“เมื่อผู้ใช้สร้าง DOSI Wallet แล้ว จะได้รับ NFT PFP (Profile Photo หรือภาพโปรไฟล์) เฉพาะตัวสำหรับ DOSI Citizen และถือเป็นโปรแกรมสมาชิกในรูปแบบ NFT บนแพลตฟอร์ม DOSI ด้วย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเติบโตไปด้วยกันกับระบบนิเวศของ DOSI โดยสำหรับในประเทศไทย DOSI จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ พร้อมตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย”ในการเปิดตัวแพลตฟอร์ม DOSI ครั้งนี้ Hellbound ซีรีส์อันดับ 1 บนเว็บตูน จะเริ่มขายคอลเลกชัน NFT บนร้านค้า DOSI Store ของแบรนด์ โดยจะเปิดจำหน่าย NFT 500 รายการเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมง เริ่มจาก 14 กันยายน เวลา 20.00 น. (เวลาเกาหลี) และจะแสดง NFT 4,444 รายการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจักรวาล Hellboundขณะที่ NOW. Drops ผู้ให้บริการ NFT ที่เก็บภาพประทับใจจากการแสดงของศิลปินต่างๆ จะปล่อยอีเวนต์ฟรีเป็นครั้งแรกซึ่งเป็น NFTs การแสดงจากเกิร์ลกรุ๊ป NMIXX ค่าย JYP Entertainment บนบริการ NFT เพื่อเหล่าแฟนด้อมโดยเฉพาะที่ชื่อ ‘AVA’ และจะเริ่มจำหน่าย NFT กลางเดือนกันยายนนอกจากนั้น DIA TV ของ CJ ENM และ APOKI ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกเสมือน และ AlphaCrewz ผู้จำหน่ายอวตาร (Avatar) ความละเอียดสูงสำหรับใช้งานในเมตาเวิร์สของ LINE มีแผนจะเปิดจำหน่ายคอลเลกชัน NFT อีกด้วย ทั้งนี้ LINE NEXT ยังมีแผนเปิดตัวคอลเลกชัน NFT อีกมากมายภายในสิ้นปีนี้เพื่อมอบคอนเทนต์ NFT ที่หลากหลายและน่าสนใจให้ผู้ใช้งาน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ DOSI Store ของแต่ละแบรนด์ (https://dosi.world)