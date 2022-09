ฟอร์ติเน็ตเผยผลสำรวจพบ 88% ขององค์กรเทคฯ ในประเทศไทยเคยโดนแฮกมาแล้วในรอบ 1 ปี

กล่าวกล่าวว่าผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร เผยรายงานสถานการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงานทั่วโลกประจำปี 2022 ( Global 2022 State of Operational Technology and Cybersecurity Report ) ในขณะที่สภาพแวดล้อมด้านระบบควบคุมอุตสาหกรรมยังคงตกเป็นเป้าหมายอาชญากรไซเบอร์ โดย 93% ขององค์กรทั่วโลก (ประเทศไทย 88%) ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน หรือ OT (Operational Technology) ต่างเคยมีประสบกับการบุกรุกภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้รายงานได้เปิดเผยถึงช่องว่างมากมายด้านการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งระบุถึงโอกาสในการปรับปรุง โดยผลการศึกษาหลักของรายงานครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้รายงานจากฟอร์ติเน็ต พบว่า มีผู้ตอบเพียง 13% เท่านั้นที่สามารถมองเห็นกิจกรรมด้าน OT ทั้งหมดในแบบรวมศูนย์ นอกจากนี้ มีองค์กรเพียง 52% ที่สามารถติดตามกิจกรรมด้าน OT ทั้งหมดจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัย (SOC) ในขณะเดียวกัน 97% ขององค์กรทั่วโลกมองว่า OT เป็นองค์ประกอบสำคัญหรือสำคัญปานกลางต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในภาพรวม ผลการรายงานยังชี้ว่าการขาดความสามารถในการมองเห็นแบบรวมศูนย์ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัย OT ขององค์กรและทำให้เป็นจุดอ่อนด้านความปลอดภัยรายงานจากฟอร์ติเน็ตพบว่า 93% (ประเทศไทย 88%) ขององค์กร OT เคยประสบกับการบุกรุกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยท็อป 3 ของการบุกรุกที่องค์กรในประเทศไทยต้องเผชิญได้แก่ มัลแวร์ แรนซัมแวร์ และแฮกเกอร์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการโดนบุกรุกเหล่านี้ ทำให้เกือบ 50% (ประเทศไทย: 53%) ขององค์กรต้องประสบกับปัญหาการดำเนินงานหยุดชะงักส่งผลถึงประสิทธิผล โดย 90% ของการบุกรุกต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนับหลายชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ในขณะที่ประเทศไทย 89% ขององค์กรด้าน OT ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการฟื้นคืนกลับสู่การให้บริการและอีก 11% ที่เหลือใช้เวลาในการฟื้นคืนหลายวัน หลายสัปดาห์ และหลายเดือนตามลำดับ นอกจากนี้ หนึ่งในสามของผู้ตอบสำรวจทั่วโลกยังสูญเสียรายได้ ข้อมูลสูญหาย และได้รับผลกระทบเรื่องของการกำกับดูแล รวมถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์อันเป็นผลมาจากการบุกรุกด้านความปลอดภัยโดยรายงานจากฟอร์ติเน็ตชี้ว่า การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย OT โดยหลักแล้วถือเป็นหน้าที่ของระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน จนถึงผู้จัดการด้านการผลิต แต่มีผู้ตอบสำรวจแค่เพียง 15% (ประเทศไทย 4%) ที่บอกว่า CISO มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย OT ขององค์กรเมื่อถามเกี่ยวกับความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยไอทีในองค์กร มีเพียง 21% ขององค์กรที่มีความพร้อมในระดับ 4 รวมถึงความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการ ที่น่าสังเกตคือมีผู้ตอบที่อยู่ในละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกจำนวนมากที่มีความพร้อมในระดับ 4 เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ รายงานยังพบว่ามีองค์กรส่วนใหญ่จำนวนมากที่ใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรมจากผู้จำหน่าย 2 ถึง 8 ราย และมีจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 ตัว จึงทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนประเทศไทย รายงานระบุว่า 18% ขององค์กรด้าน OT มีการใช้อุปกรณ์ OT ที่ทำงานอยู่บนระบบ IP มากถึง 1,000-10,000 ชิ้นในการดำเนินงาน ทำให้องค์กรของไทยเผชิญกับความท้าทายจากการใช้เครื่องมือการรักษาความปลอดภัยบน OT ที่หลากหลายที่จะก่อให้เกิดช่องว่างในรูปแบบการรักษาความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากระบบ OT กลายเป็นเป้าหมายอาชญากรไซเบอร์มากขึ้น ผู้นำระดับสูงขององค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร ทำให้ระบบอุตสาหกรรมกลายเป็นจุดเสี่ยงสำคัญเนื่องจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ปกติจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายไอทีและองค์กร แต่ปัจจุบันระบบโครงสร้างสองส่วนนี้เริ่มผสานรวมเข้าด้วยกัน และเนื่องจากระบบอุตสาหกรรมปัจจุบันจะมีการต่อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากทุกที่ ทำให้องค์กรมีพื้นที่เสี่ยงต่อการโดนโจมตีเพิ่มขึ้นเช่นกันภาพรวมด้านภัยคุกคามไอทีมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ระบบ OT ที่เชื่อมต่อกันอาจกลายเป็นช่องโหว่สำหรับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ด้วยองค์ประกอบที่ผสมผสานกันนี้ ทำให้หลายองค์กรเริ่มยกให้ความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่เป็นความเสี่ยงขององค์กร การรักษาความปลอดภัย OT กลายเป็นความกังวลใจของผู้นำระดับบริหารมากขึ้น ทำให้องค์กรมีความต้องการมากขึ้น ในการมุ่งสู่การปกป้องระบบควบคุมอุตสาหกรรม รวมถึงระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล หรือ SCADA ได้อย่างเต็มรูปแบบรายงานสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงานทั่วโลกประจำปี 2022 ของฟอร์ติเน็ต ยังได้ระบุถึงแนวทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับช่องโหว่ในระบบ OT พร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัย OT ได้ด้วยการใช้แนวทางดังต่อไปนี้เนื่องจากระบบงานอุตสาหกรรมมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมากขึ้น โซลูชัน Zero Trust Access จึงช่วยให้มั่นใจว่าทั้งผู้ใช้ อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันใดก็ตามที่ไม่ได้มีการระบุตัวตนอย่างถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาต จะไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์สำคัญได้ ซึ่งโซลูชัน Zero Trust Access จะช่วยต่อยอดการรักษาความปลอดภัย OT ได้ดียิ่งขึ้น โดยช่วยป้องกันภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรเองก็ตามซึ่งความสามารถในการมองเห็นกิจกรรม OT ทั้งหมดได้อย่างครอบคลุมในแบบรวมศูนย์ คือหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยให้องค์กรได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องตามรายงานของฟอร์ติเน็ต องค์กรชั้นนำต่างๆ ซึ่งคิดเป็น 6% ของผู้ตอบรายงานว่าไม่พบการบุกรุกในปีที่ผ่านมา และน่าจะสามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆ ได้จากศูนย์กลางมากกว่าองค์กรที่ประสบกับปัญหาการโดนบุกรุกถึง 3 เท่าเพื่อขจัดความซับซ้อนและช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นกิจกรรมของทุกอุปกรณ์ได้จากศูนย์กลาง องค์กรควรมีการผสานรวมเทคโนโลยี IT และ OT กับผู้จำหน่ายให้น้อยราย ซึ่งการติดตั้ง โซลูชันรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ช่วยให้องค์กรสามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการโดนโจมตี พร้อมปรับปรุงเรื่องการรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นองค์กรที่สามารถหลีกเลี่ยงการบุกรุกในปีที่ผ่านมาน่าจะมีระบบ NAC ในองค์กร ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเฉพาะระบบที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลานานเกินทศวรรษที่ฟอร์ติเน็ตได้ ปกป้องสภาพแวดล้อม OT ในภาคโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ภาคพลังงาน กลาโหม การผลิต อาหาร และคมนาคม ซึ่งการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนด้วย Fortinet Security Fabric ช่วยให้องค์กรมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการหยุดชะงัก โดยช่วยให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมด้าน OT จะได้รับการปกป้องและดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด ซึ่งการผสานรวมการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงการแบ่งปันความรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคาม จะช่วยให้องค์กรด้านอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการตอบสนองต่อภัยคุกคามโดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ Security Fabric ของฟอร์ติเน็ต จะครอบคลุมเครือข่ายควบรวมทั้ง IT-OT ทั้งหมดเพื่อปิดช่องว่างด้านความปลอดภัย OT โดยให้ความสามารถด้านการมองเห็นได้อย่างสมบรูณ์อีกทั้งให้การบริหารจัดการที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น