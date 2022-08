TNN ชวนร่วมงานสัมมนา "การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset"

มหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ภาคธุรกิจไทยปรับตัวอย่างไรให้เป็นผู้อยู่รอด ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกสภาวการณ์เศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป TNN ชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ก้าวสู่ Next Chapter”สำหรับงานเสวนาภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. พบกับการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ พร้อมแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยจะเติบโตเป็นผู้รอดในมหาวิกฤตเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” จากกูรูนักเศรษฐกิจและนักลงทุนระดับประเทศ โดยมี• ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย• นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย• ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)• ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยดำเนินรายการโดย นายโศภณ นวรัตนาพงษ์ จากรายการชั่วโมงทำเงินและ Business Watchต่อด้วยงานภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. เจาะลึกด้านการลงทุนเพื่อเดินหน้าธุรกิจอย่างไรใน Next Chapter กับกูรูสถาบันการเงินและการลงทุนภาคเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ก้าวต่ออย่างไรให้สง่างามกับความ ท้าทายของ Next Chapter” โดยมี• นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สต๊อคทูมอร์โรว์ จำกัด• นายณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)• ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนธนาคารไทยพาณิชย์• คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดดำเนินรายการโดย น.ส.วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย พิธีกรรายการชั่วโมงทำเงินและ EEC Focusงานสัมมนา “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” ครั้งนี้ เปิดให้ผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค สามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (รับจำนวนจำกัด) ผ่านการสแกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aDw6MTGcUJ4ozpwY9 พร้อมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live : TNN ช่อง 16 TNN Live TNN Wealth YouTube TNNonline และทาง ทรูวิชั่นส์ช่อง TNN2 (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 784) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-9103-9523