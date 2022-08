ETDA ชวน กสทช.-NDID อัปเดตบริการด้านการเงินรองรับโลกอนาคตด้วย Digital ID

กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นภายใต้ แคมเปญ MEiD บริการไทย…ไร้รอยต่อ ที่ ETDA จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 2 แล้ว เพื่อให้คนไทย เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ผ่านสื่อสารในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย บนช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนมุมมอง จากกูรู ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังของการร่วมสร้าง Ecosystem การยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ที่ทำให้ทุกการทำธุรกรรมมีความน่าเชื่อ มั่นใจ ปลอดภัยจากการปลอมแปลง โดยในครั้งนี้ เราเน้นในมุมของการทำธุรกรรมการเงิน เพราะเป็น Sector แรกที่มีการนำ Digitgal ID เข้ามาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม และทุกคนไม่ว่าอาชีพไหนต่างก็ให้ความสำคัญ ซึ่งงาน The Secret of Financial e-Transaction จึงเป็นเวทีที่ทำให้คนไทยได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นว่า Digital ID จะเข้ามาช่วยปลดล็อกการทำธุรกรรมออนไลน์ของเราให้ง่าย สะดวก ปลอดภัยอย่างไร ในยุคที่ทุกอย่างก้าวสู่โลกดิจิทัล โดยสมบูรณ์ด้านกล่าวว่า เรามีบัตรประชาชน เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านี่คือเราจริงๆ ไม่ใช่คนอื่น แต่พอการทำธุรกรรมอยู่ในโลกออนไลน์ เราใช้บัตรแสดงตัวตนไม่ได้ Digital ID จึงเป็นหนึ่งโซลูชันทางเลือกที่นำบัตรประชาชน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บ่งบอกว่าเป็นเรามาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทางออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน แน่นอนว่า คนที่เป็นเจ้าของเงินก็ต้องการป้องกันให้เงินของตนเองปลอดภัย สถาบันการเงินที่เรานำเงินไปฝาก เขาจึงอยากที่จะปกป้อง รักษาเงินของเราให้ดีที่สุด โดยเฉพาะในมุมของการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่จะทำอย่างไรให้เจ้าของเงินไม่ต้องเดินทางมาทำที่ธนาคารทุกครั้ง ซึ่ง Digital ID จะเป็น ตัวแปรสำคัญที่ทำให้สถาบันการเงินรู้ว่าเป็นเราจริงๆ และมีสิทธิในเงินนั้นๆ โดยที่ไม่ใช่ใครมาสวมรอย ซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่ง Digital ID ที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามที่มาตรฐาน ETDA กำหนดนั้น เราจะต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อขอ Digital ID กับผู้ให้บริการ สถาบันการเงิน เพื่อนำบัตรประชาชนไป Dip Chip เพื่อตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ KYC ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน และยังต้องตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นเราตัวจริง ด้วยระบบไบโอเมตทริก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมการลงทะเบียนเพื่อขอ Digital ID ถึงต้องมายืนยันตัวตนแบบออฟไลน์ และมีขั้นตอนการพิสูจน์ที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะ Digital ID เป็นเรื่องของความมั่นคง ปลอดภัย เรายืนยันตัวตนยุ่งยากแค่ครั้งแรกเท่านั้น ครั้งต่อๆ ไป เราสามารถทำธุรกรรมการเงินที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ลดภาระในเรื่องการเดินทาง หรือการรอคิวนานๆ ที่สำคัญ โอน ถอน เงินมั่นใจ ปลอดภัยด้วยขณะที่กล่าวเสริมว่า บริการ Mobile ID ที่กสทช. ดูแลอยู่เป็นอีกหนึ่งบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่อยากจะมี Digital ID เพราะบทบาทหนึ่งของ กสทช. คือการกำกับดูแลผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งทุกครั้งที่เราไปเปิดเบอร์หรือใช้บริการที่เครือข่ายต่างๆ ผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายจะมีการขอบัตรประชาชน เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของเราอยู่แล้ว ดังนั้น จะดีกว่าไหมถ้าเราผูกข้อมูลอัตลักษณ์เหล่านี้ไว้กับเบอร์มือถือ จึงเกิดบริการ Mobile ID ขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้ใช้เลขโทรศัพท์มือถือแทนบัตรประชาชน สามารถทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการกับเราได้ง่ายๆ โดยเจ้าของเบอร์มือถือ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อขอ Digital ID กับผู้ให้บริการเครือข่ายได้ทุกค่าย โดยจะต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย เนื่องจากการยืนยันครั้งแรกจะต้องเก็บข้อมูลจากบัตรจริงๆ แล้วเก็บภาพถ่ายอัตลักษณ์ของเราไว้ เพื่อยืนยันว่าเป็นเราจริงๆ ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็สามารถมี Digital ID ได้ โดยบริการที่มีการเชื่อมต่อระบบกับ Mobile ID ที่สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ ได้แก่ การเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การติดต่อรับส่งพัสดุกับไปรษณีย์ไทย ส่วนบริการด้านอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐก็กำลังจะตามมา ทั้งด้านขนส่งฯ สรรพากร ประกันสังคม แล้วก็มีหน่วยงานกลุ่มคุ้มครองเงินฝากและกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ใช้บริการมีเบอร์โทรศัพท์อยู่หลายค่าย สามารถขอ Digital ID ได้ทุกเบอร์ ทุกค่าย เพราะเราเปิดกว้างสำหรับการจัดการชีวิตของประชาชนหากต้องการแยกเบอร์ที่แตกต่างกันในการทำกิจกรรมที่ต่างกันด้านกล่าวว่า ถ้ามองในมุมของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ณ วันนี้เราจะเห็นว่า มีประชาชนอยู่ประมาณราว 30 ล้านคนที่พร้อมใช้งาน Digital ID เราจัดตั้ง NDID มา 2-3 ปีแล้ว โดยให้บริการในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ในภาคธุรกิจธนาคาร และกลุ่มบริษัทจัดการกองทุนรวม หลักทรัพย์ และประกันต่างๆ และในช่วงโควิดที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการที่เชื่อมต่อกับ NDID ถึง 5 แสนรายการ ต่อเดือน Digital ID นับเป็นวิวัฒนาการของโลกการเงินที่มีความปลอดภัยมากกว่าสำเนาบัตรประชาชน เราจึงต้องเร่งขยายรูปแบบการใช้งานออกไปให้กว้างขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คุณสามารถทำธุรกรรมการเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารได้แล้วกว่า 11 สาขา และวันนี้มีคนที่ลงทะเบียนผ่าน NDID มาแล้วประมาณ 5 ล้านบัญชี และสำหรับใครที่อยากมี Digital ID สามารถสมัครผ่านธนาคารหรือคอลเซ็นเตอร์ธนาคารนั้นๆ ได้ทันทีสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ Digital ID เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก MEiD มีไอดี ( https://www.facebook.com/meid.thailand ) LINE OA: @meid_thailand Twitter: @meid_thailand หรือ Email: meidthailand.official@gmail.com