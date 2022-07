HUAWEI MateBook D 16 แล็ปท็อปหน้าจอใหญ่ 16 นิ้ว บางเบา แต่ประสิทธิภาพแรงไม่เบา บน 12th Gen Intel® Core™ H Series

ไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบัน จุดเด่นของแล็ปท็อปที่ผู้คนมองหาเป็นอันดับต้นๆ จะเป็นความบางเบาของตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการพกพาซึ่งสอดรับกับเทรนด์การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Work from Anywhere ที่กำลังมาแรงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แล็ปท็อปไซส์เล็กที่มีน้ำหนักเบามักจะมีประสิทธิภาพที่ไม่แรงเท่าใดนักตามไปด้วย ผู้ใช้งานจึงต้องคิดหนักก่อนตัดสินใจจ่ายเงินซื้อ PC คู่ใจสักเครื่อง แต่ต่อไปนี้คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการทำงานนอกออฟฟิศไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอีกต่อไปเพราะอีกไม่กี่อึดใจ หัวเว่ยกำลังจะเปิดตัวแล็ปท็อปรุ่นล่าสุดที่นอกจากจะมาพร้อมหน้าจอใหญ่ขนาด 16 นิ้ว ยังครบเครื่องทั้งเรื่องความสะดวกสบายในการพกพาและประสิทธิภาพในการใช้งานอย่าง HUAWEI MateBook D 16 แต่จะมีคุณสมบัติเด่นด้านไหนบ้าง ไปติดตามและเตรียมจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยตอกย้ำดีไซน์บางเบาด้วยสไตล์การออกแบบที่ทำให้ขอบจอของเครื่องหนาเพียง 4.6 มิลลิเมตร และบอดี้ที่ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย มอบทั้งความเบาและความแข็งแกร่งในตัวเครื่องที่หนักเพียงและมีความหนาเพียง 18.4 มิลลิเมตรเท่านั้น จะพับเก็บใส่กระเป๋าเป้ก็สะดวกง่ายดาย หรือจะหิ้วไปทำงานที่ไหนก็รวดเร็ว นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังโดดเด่นด้วยหน้าจอ HUAWEI FullView Display ขนาดใหญ่ 16 นิ้วที่มาในขนาดตัวเครื่องเท่ากับรุ่น 15 นิ้ว และยังน้ำหนักใกล้เคียงกันอีกด้วย พร้อมกับความละเอียด 1920x1200 อัตราส่วนแบบ 16:10 มีสัดส่วนของจอแสดงผลภาพกินพื้นที่มากถึง 90% ของทั้งจอ ทั้งยังช่วยถนอมสายตาด้วยมาตรฐานรับประกันการลดแสงสีฟ้าและการกะพริบจาก TÜV Rheinland ใช้งานได้ยาวๆ แบบไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวแม้ตัวเครื่องจะทั้งบางและเบา แต่ HUAWEI MateBook D 16 มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลทรงพลังที่คุณเลือกได้ระหว่างและช่วยให้การใช้งานทุกรูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วตั้งแต่สตาร์ทเครื่องไปจนถึงการเปิดโปรแกรมต่างๆ บอกเลยว่าจะเปิดไฟล์งาน ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์ขนาดใหญ่ก็ใช้เวลาน้อยลงเห็นๆ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของรุ่นที่ใช้ชิปเซ็ต 11th Gen แถมยังมีการ์ดจอรุ่นรองรับการเคลียร์งานด้านกราฟิกดีไซน์และการประมวลผลหนักๆ อย่างการเล่นเกมได้แบบไม่มีสะดุด หมดกังวลว่าต้องให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นมาแบกไปได้เลยเพราะเฟรมเรตลื่นไหลไม่มีกระตุกแน่นอน ไม่เพียงเท่านั้น ตัวเครื่องยังใช้เทคโนโลยีพัดลมระบายความร้อนทรงครีบฉลาม (Shark Fin) ช่วยถ่ายเทความร้อนอย่างเต็มประสิทธิภาพและไร้เสียงรบกวน เรียกได้ว่าเครื่องเดียวจัดเต็มสเปกแบบครบจบรอบด้านทั้งซีพียู กราฟิก และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สำคัญยังรองรับ HUAWEI Super Device ทลายกำแพงการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ในอีโคซิสเต็มของหัวเว่ยเพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากสเปก น้ำหนัก และดีไซน์ของตัวเครื่อง อีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามก่อนเลือกซื้อแล็ปท็อปสมัยนี้คือฟีเจอร์พิเศษที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องซึ่งจะช่วยให้การทำงานและใช้ชีวิตง่ายขึ้น อย่าง HUAWEI MateBook D 16 มาพร้อมความโดดเด่นในด้าน Smart Conference ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การประชุมให้ดียิ่งขึ้นด้วยกล้องที่เพิ่มความคมชัดขึ้นจากกล้องหน้า 720P บนแล็ปท็อปทั่วไป เสริมด้วยฟังก์ชันจับภาพตามผู้พูดขณะเคลื่อนไหว ฟังก์ชันที่จะช่วยปรับการมองกล้องให้ดูเป็นธรรมชาติ อัลกอริธึมลดเสียงรบกวนด้วยนวัตกรรม AI และฟีเจอร์ซึ่งช่วยให้คู่สนทนาอีกฝ่ายได้ยินเสียงพูดอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเสาอากาศแบบเพื่อคุณภาพการเชื่อมต่อออนไลน์ที่เร็วแรงไร้รอยต่อ รับรองว่าแย่งสัญญาณ Wi-Fi มาใช้เวลาประชุมนอกสถานที่ได้แบบไม่มีสะดุด นอกจากนี้ ยังจัดเต็มกับแป้นตัวเลขหรือช่วยให้การทำงานกับตัวเลขเป็นไปได้อย่างราบรื่นผ่านคีย์บอร์ดที่แป้นพิมพ์ทรงสูงกำลังดีขนาด 1.5 มิลลิเมตร กดสบายให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเคาะเสียงไม่ดังรบกวนการใช้งาน ปิดท้ายด้วยฟีเจอร์ที่เพียงแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาไฟล์ต่างๆ ทั้งในโน้ตบุ๊กและในสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่เชื่อมต่อกับเครื่องได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไฟล์งาน ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภาพหากคือแล็ปท็อปหน้าจอใหญ่สุดบางเบาที่ใช่ ตอบโจทย์ตรงใจทั้งในแง่น้ำหนักเบาเพียง 1.7 กิโลกรัม แต่ทรงพลังและครบครันด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะ เตรียมติดตามการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมประกาศราคาและข้อเสนอพิเศษอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นี้ได้เลย โดยสามารถสั่งจองได้ที่หน้าร้าน HUAWEI Experience Store ที่ร่วมรายการ รวมถึงช่องทางออนไลน์ HUAWEI Store และร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยที่ร่วมรายการ ส่วนใครที่สนใจรุ่นชิปเซ็ต 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor เป็นพิเศษ ไปเตรียมตัวกดสินค้าใส่ตะกร้ากันได้บนร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยใน JD Central เท่านั้นติดตามอัปเดตข่าวสารล่าสุดก่อนใครได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ HUAWEI Mobile TH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้า คอมมิวนิตี และบริการ ง่ายๆ ในคลิกเดียว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My HUAWEI ใน HUAWEI AppGallery