True 5G ผนึก ทีพีเอ็น โกลบอล ยกระดับการประกวด Miss Universe Thailand 2022 ดูฟรีผ่านทรูไอดี

ยิ่งใหญ่รับธีม “New Beginnings”...โดยจับมือโดยและพันธมิตร ร่วมจัดการประกวดซึ่งกลุ่มทรู ได้ดึงศักยภาพผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร มาสร้างปรากฎการณ์การใหม่ New Beginnings Best with True 5G ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ระดับโลกผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน โดยยกระดับเวทีการประกวดให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีทรู 5G ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นที่เปิดให้แฟนนางงามทั่วโลกชมการประกวดในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน กับคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 10 ตอนผ่านทรูไอดี เจ้าแห่งคอนเทนต์ระดับโลก และศูนย์กลางแห่งความบันเทิงของคนไทย แอปเดียวที่ครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ให้คุณเข้าถึงความบันเทิงทุกไลฟ์สไตล์ สามารถติดตามทั้งสดและย้อนหลังแล้ววันนี้ ผ่าน 3 ช่องทางบนแอปฯ เว็บ และกล่องทรูไอดีทีวี แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถร่วมลุ้นการประกวด Miss Universe Thailand ที่นอกจากจะเป็นคอนเทนต์ระดับโลกแล้ว ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนยังสวย เก่ง พร้อมชิงมง ที่ 1 ไปจักรวาล ที่ 1 ไปกับทรู 5G ซึ่งมั่นใจว่าเหล่าสาวกนางงามจะสุขทั่วไทยไปกับทรู 5G กันอย่างแน่นอนพร้อมเปิดบ้านที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ต้อนรับ 30 สาวงามผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวด Miss Universe Thailand 2022 กับกิจกรรมเวิร์กชอปโดยได้ต้อนรับพร้อมแนะนำถึงมุมมองความเป็นแบรนด์ทรูว่า “True Together คือปณิธาน ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของแบรนด์ เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจะต้อง Bring People Together ซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับคนไทยแต่สำหรับผู้คนทั่วโลก และทรูมีความตั้งใจที่อยากให้ลูกค้าหรือผู้ชมได้รับคุณประโยชน์ที่เหนือไปกว่าความบันเทิงที่ได้จากการรับชมคอนเทนต์ ซึ่งทุกคนจะสามารถนำคุณค่าเหล่านั้นไปพัฒนาให้ชีวิตของผู้คน และโลกนั้นดีขึ้นและน่าอยู่ขึ้นได้ เช่น การมาเป็นพันธมิตรกับทางทีพีเอ็นที่จัดการประกวด Miss Universe Thailand เพราะเรามองเหนือไปกว่าแค่การแข่งขัน แต่เราเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของสาวงามที่จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปได้” และได้กล่าวถึงการเฟ้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนประเทศ และตัวแทนของแบรนด์ทรูว่า “เรามองหาคนที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามเพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีมีสติปัญญาที่ดี มีไหวพริบ รอบรู้และเท่าทันเหตุการณ์ความเป็นไปของโลก ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ ในงานนี้ทางทรูจึงพยายามสอดแทรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีให้กับนางงามยุค 5G เพื่อให้มีความรู้เท่าทันและรู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป”ด้านได้กล่าวถึงบทบาทของทรูไอดีที่เข้ามาสนับสนุนการประกวดในปีนี้ ซึ่งมีความพิเศษคือการเผยแพร่ให้ผู้ชมทั่วโลกได้ดูฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะความตั้งใจที่อยากให้ผลงานของสาวงามทุกคนเป็นที่ประจักษ์ และให้แฟนนางงามได้ติดตามการประกวดอย่างใกล้ชิดกิจกรรม Workshop “MUT 2022 Games Challenge by True 5G” ได้ให้สาวงามเลือกสุ่มจับฉลากผลิตภัณฑ์ของทรู อาทิ ซิมทรู ทรูคอฟฟี่ กล่องทรูไอดี ทรู Gigatex Fiber เพื่อถ่ายภาพโปรโมทให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ Speed Smart และ Strong จากนั้นสาวงามที่ผ่านเข้ารอบสู่กิจกรรมต่อไป ได้โชว์ศักยภาพแสดงความคิดเห็นต่อคีย์เวิร์ดที่ได้รับจากแขกพิเศษ ได้แก่ นายทอม เดลี่ อุปทูตรักษาการ ประจำเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศติมอร์เลสเต้ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นายปิยะรัฐ กัลย์จาฤก นายยุทธนา บุญอ้อม นายกันต์ กันตถาวร นายวารินทร์ สัจเดว พิธีกรและนักข่าวจากช่อง TNN และนายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มทรู โดยผู้ที่ชนะเลิศแคมเปญนี้ ได้แก่ MUT 22 เป๊ปปี้ เพอร์เพรชชิวา เสริมทรัพย์ สมิทธ์ ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดทั้งกิจกรรมถ่ายภาพและการแสดงความคิดเห็นต่อคีย์เวิร์ด “Authentic Thai” จากนายทอม เดลี่ อุปทูตรักษาการ ประจำเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศติมอร์เลสเต้ ซึ่งได้รับรางวัลเป็น Apple Watch Series 7 รุ่น GPS มูลค่า 13,900 บาท พร้อมแพ็กเกจโทรฟรีจากทรู เป็นเวลา 1 ปีล่าสุดได้เปิดตัวผู้เข้าประกวด 30 คนสุดท้าย อย่างเป็นทางการกับงาน ‘Preview Day’ ณ สุราลัย ฮอลล์ ด้านหน้า ทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ด้วยการลงบันไดเลื่อนสุดเก๋ซิกเนเจอร์หนึ่งเดียวของ MUT มาในธีมชุด ‘สีชมพู’ สวยหวาน สดใส เปล่งประกายออร่า พร้อมกันนี้ยังได้ไปเยี่ยมชม ทรูแบรนดิ้ง ช็อป พบกับเทคโนโลยีสุดล้ำ Innovation Showcase ที่มีทั้ง Vending Machine ซื้อสินค้า ผ่านเครื่องทั้งซิมการ์ด มือถือ, AutoStore ระบบที่ใช้หุ่นยนต์ในการบริหารคลังสินค้า ที่มีระบบ AI ในการวิเคราะห์การขาย ในการจัดการ stock พร้อมประทับใจไปกับบริการเหนือระดับ First-Class Co-Working Space จาก ทรูสเฟียร์ ที่พร้อมจะพาเหล่าสาวนางงามก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้นำเทคโนโลยีมาร่วมเปิดปรากฎการณ์การใหม่ New Beginnings Best with True 5G ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ดังนี้1. ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ครบกว่า เร็วแรงกว่า ล้ำกว่า ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย พร้อมที่จะเข้ามายกระดับศักยภาพในการทำให้การประกวดในครั้งนี้เป็นการประกวด ที่ล้ำสมัย2. ทรูไอดี แพลตฟอร์มที่ให้ได้รับชมคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 10 ตอน พร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบตัดสิน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือ www.trueid.net3. ทรูมูฟ เอช เปิดช่องทางการโหวตให้กำลังใจสาวงาม ผ่าน SMS4. ทรูมันนี่ วอลเล็ท อีกหนึ่งช่องทางการโหวตให้กำลังใจสาวงาม ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ท สำหรับลูกค้าทุกเครือข่าย5. ทรูออนไลน์ ผู้นำด้านอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ในประเทศไทย สนับสนุนการถ่ายทอดสดออนไลน์6. ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่กองประกวดใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ7. ทรู ไอคอน ฮอลล์ สำหรับการจัดประกวดรอบ Preliminary วันที่ 27 กรกฎาคม และ รอบ final วันที่ 30 กรกฎาคม 25658. MorDee แอปพลิเคชันที่พร้อมดูแล สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เข้าประกวดแบบง่ายๆ โดยการให้คำปรึกษากับหมอ ได้ทุกที่ทุกเวลา