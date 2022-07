ทรูขานรับนโยบาย BCG โชว์ศักยภาพ 5G ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ในงาน FTI Expo 2022

ผนึกกำลังหน่วยงานพลังงานฯ Kick off “Sensor for All” ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ Kick Off เปิดตัวการใช้งาน Sensor for All ขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ แสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ช่วยเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน