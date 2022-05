HUAWEI MatePad 10.4-inch 2022 แท็บเล็ตสารพัดประโยชน์น้องใหม่ ประสิทธิภาพจัดเต็ม ตอบโจทย์ได้ไม่แพ้พีซี

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยมีจังหวะงานเข้าเวลาที่อยู่นอกบ้านกันบ้าง แต่จะให้พกแล็ปท็อปติดตัวออกไปด้วยตลอดเวลาก็คงไม่ไหว และถึงแม้จะมีแล็ปท็อปอยู่ข้างกายก็อาจใช้งานได้ไม่สะดวกหากอยู่ในสถานที่ที่ไม่อำนวยต่อการหยิบพีซีออกมากางทำงาน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอย่างเราๆ ในยุคนี้สามารถหาสมาร์ทดีไวซ์ขนาดพกพาอย่าง “แท็บเล็ต” สเปกดีๆ ที่ให้ความรู้สึกเสมือนแล็ปท็อปขนาดย่อมมาใช้งานได้เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการใช้ชีวิตได้อีกหลายสเต็ป วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ HUAWEI MatePad 10.4-inch 2022 แท็บเล็ตจากหัวเว่ยที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพและฟีเจอร์ล้ำๆ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์สายไอทีของคนรุ่นใหม่ทั้งเรื่องงานและความบันเทิงได้แทบไม่ต่างจากแล็ปท็อปเลยทีเดียวหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถใช้แท็บเล็ตได้อย่างราบรื่นคือระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดและซอฟต์แวร์สารพัดประโยชน์ซึ่งถูกสร้างสรรค์มาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานขึ้นไปอีกขั้นอย่าง HarmonyOS 2.0 ซึ่งพก User Interface แบบใหม่มาอำนวยความสะดวกในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถจัดหน้าเดสก์ท็อปได้ตามสไตล์ของผู้ใช้งาน และสามารถเปิดใช้งานแอปฯ พร้อมกันได้สูงสุดถึง 4 แอปพลิเคชัน 4 หน้าต่าง ใช้งาน WPS Office, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word พร้อมกันได้สบายๆ แถมยังมีฟีเจอร์ App Multiplier ที่สามารถเปิดแอปฯ เดียวกันได้แบบสองหน้าต่าง ดูข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและสะดวกสบายในจอเดียว ยิ่งถ้าใช้งานคู่กับอุปกรณ์เสริมอย่างเมาส์บลูทูธก็จะสามารถดูหน้าต่างพรีวิวของแอปฯ ก่อนใช้งานได้เมื่อนำเคอร์เซอร์เมาส์ไปค้างไว้ที่แอปฯ และหากวางเคอร์เซอร์เมาส์ค้างไว้ที่แปฯ บริเวณ Tool Bar ด้านล่างก็สามารถเช็คได้ว่ามีแอปฯ ใดเปิดใช้งานไว้ก่อนหน้านี้และสามารถคลิกเปิดใช้งานได้ทันที หรือหากใช้งานร่วมกับ HUAWEI Smart Keyboard ก็จะยิ่งสะดวกสบายไปกับคีย์ลัดมากมาย เช่น Ctrl+C และ Ctrl+V บอกเลยว่าฟังก์ชันจัดเต็มและให้ความรู้สึกเสมือนใช้งานแบบเดียวกับในโน้ตบุ๊ค ทั้งยังช่วยให้เคลียร์งานได้เร็วและง่ายขึ้นอีกด้วยฟีเจอร์ด้านการใช้งานแท็บเล็ตคู่กับแก็ดเจ็ตอัจฉริยะได้อย่างลื่นไหลถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณปั่นงานเสร็จได้เร็วขึ้น สำหรับสามารถนำไปใช้งานคู่กับปากกาอัจฉริยะ HUAWEI M-Pencil Package 2nd Generation ซึ่งได้รับการดีไซน์ใหม่เป็นทรงกลมหกเหลี่ยมเพื่อให้จับถนัดมือผู้ใช้มากขึ้น เพิ่มความแม่นยำในการเขียนลายเส้นเอียงตามรูปมือและมีการตอบสนองที่ไวต่อแรงกดถึง 4,096 ระดับ จดบันทึกผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Notepad, Jnotes หรือ touchnotes ทั้งยังมาพร้อมฟีเจอร์ Annotate ให้ผู้ใช้งานสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมบนเอกสารได้อย่างสะดวก และฟีเจอร์ Take Snippet สำหรับตัดภาพหรือคอนเท้นต์เฉพาะส่วนที่ต้องการแล้วแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันที ที่สำคัญ ดีไวซ์เสริมตัวนี้ยังรองรับฟังก์ชั่น FreeScript ซึ่งจะช่วยปรับลายมือผู้ใช้เป็นตัวพิมพ์ โดยสามารถใช้งานปากกาอัจฉริยะนี้ได้ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง 10 ชั่วโมง ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้งในเรื่องของความบันเทิงก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้า ด้วยหน้าจอความละเอียดระดับ 2K (2000 x 1200 พิกเซล) แบบใหญ่เต็มตาด้วยอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง 84% และยังมีขอบจอบางเพียง 7.9 มม. ตัวหน้าจอยังผ่านมาตรฐานการลดแสงสีฟ้าและลดการกระพริบจาก TÜV Rheinland สามารถใช้งานได้ยาวๆ แบบไม่ต้องกังวล พร้อมด้วยพลังเสียงที่ส่งมอบประสบการณ์การรับชมสื่อบันเทิงอย่างเต็มอิ่มทุกที่ทุกเวลากับระบบเสียงที่รวมลำโพงขนาดใหญ่ 4 ตัวเข้าด้วยกัน พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุด HUAWEI Histen 7.0 และปรับแต่งคุณภาพโดย Harman Kardon จนสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงแบบเต็มอิ่มถึงใจ หรือใครที่ชอบบันทึกภาพความทรงจำเก็บไว้ HUAWEI MatePad 10.4-inch 2022 ยังมีกล้องหลังแบบอัปเกรดความละเอียดระดับ 13 MP สามารถใช้เก็บภาพหรือถ่ายวิดีโอได้อย่างคมชัด ที่สำคัญคือใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง หากจะสตรีมวิดีโอ 1080p HD ก็รับชมได้นานสูงสุดถึง 12 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่สุดอึดขนาดความจุ 7,250 mAhสัมผัสความล้ำหน้าของการทำงานภายใต้อีโคซิสเต็มอันชาญฉลาดของหัวเว่ยด้วยฟีเจอร์ Multi-Screen Collaboration ที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ของหัวเว่ยอย่าง HUAWEI MateBook 14s และ MateBook D Series ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย และไร้รอยต่อผ่าน 3 โหมดสุดล้ำ ไม่ว่าจะเป็น Mirror Mode ที่แสดงภาพหน้าจอเหมือนกันบนแท็บเล็ตและแล็ปท็อป, Extend Mode เปลี่ยนแท็บเล็ตเป็นหน้าจอที่สองของแล็ปท็อปสำหรับแสดงเนื้อหาที่แตกต่างกัน และ Collaboration Mode ที่ช่วยให้สามารถจัดการไฟล์บนแท็บเล็ตจากแล็ปท็อปได้โดยตรง และยังสามารถเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์ต่างๆ ระหว่างดีไวซ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังใช้งานฟีเจอร์ Pop-Up Pairing เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์ของหัวเว่ยเพียงแค่เปิดเครื่องก็จะมีหน้าต่างให้กดยอมรับปรากฏขึ้นมา เรียกได้ว่าทลายข้อจำกัดด้านพรมแดนระหว่างดีไวซ์อย่างแท้จริงครบครันทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เสริมแบบจัดเต็มรอบด้าน ตอบโจทย์การทำงานและความบันเทิงได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไม่ยุ่งยาก หากใครที่กำลังอยากได้อุปกรณ์ไอทีสารพัดประโยชน์แบบพกพาง่ายและหยิบมาใช้งานได้สะดวกอาจจะต้องจัดมาติดตัวไว้สักเครื่อง โดย HUAWEI MatePad 10.4-inch 2022 (4GB+128GB) 4G มาในสี Matte Grey ราคา 12,990 บาท สามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับฟรี HUAWEI Smart Keyboard (มูลค่า 2,290 บาท) และ HUAWEI M-Pencil Package 2nd generation (มูลค่า 4,490 บาท) และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สำหรับลูกค้า HUAWEI Mobile Service และแอปพลิเคชันต่างๆ (มูลค่ารวม 1,197 บาท) รวมมูลค่าทั้งหมด 7,977 บาท เป็นเจ้าของได้ง่ายนิดเดียวผ่าน HUAWEI Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ HUAWEI Store ร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยบนแอปพลิเคชัน Shopee Lazada , JD Central และ Thisshop และแอปพลิเคชัน My HUAWEI ติดตามอัปเดตข่าวสารล่าสุดก่อนใครได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ HUAWEI Mobile TH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้า คอมมิวนิตี้ และบริการ ง่ายๆ ในคลิกเดียว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My HUAWEI ใน HUAWEI AppGallery#HUAWEIMatePad #ประสิทธิภาพการทำงานอย่างพีซี #WorkSmartWithHUAWEI