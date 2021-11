แลกพอยต์บนบล็อกเชน! กระหึ่ม “Mepoint by ShopLIVE” เสริมแกร่งสินทรัพย์ดิจิทัลยุคอนาคต

ช้อปไลฟ์ เปิดตัวระบบแลกพอยต์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ชื่อ Mepoint by ShopLIVE เพื่อการตลาดที่จ่ายน้อยแต่ได้มาก และเปลี่ยนลูกค้าใหม่เป็นลูกค้าประจำ ดันการแลกพอยต์สู่สินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต พร้อมเตรียมปลุกกระแสไลฟ์ คอมเมิร์ซ ทั้งไทยและเอเชียนายโดม เจริญยศ ประธานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ช้อปไลฟ์ จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเคนอิน (tokenine) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวระบบแลกพอยต์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ชื่อ Mepoint by ShopLIVE (มีพอยต์ บาย ช้อปไลฟ์) ซึ่งเป็นระบบคะแนนสะสมแบบกลุ่มบนเทคโนโลยีบล็อกเชน“Mepoint เป็นดิจิทัล โทเคนรายแรกในประเทศไทยที่รันบน Xchain ที่ถูกออกแบบมาจากแนวคิดการรวมพอยต์ ระบบคะแนนสะสม ซึ่งเป็นการตลาดที่จ่ายน้อย แต่ได้มาก เพราะการขายของให้ลูกค้าใหม่ใช้ต้นทุนมากกว่าลูกค้าขาประจำถึง 5 เท่า และลูกค้าขาประจำยังใช้จ่ายมากกว่าลูกค้าใหม่ 67% ดังนั้น ระบบคะแนนสะสมคือคำตอบที่จะช่วยเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าประจำ”นอกจากนั้น ยังช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของร้านค้าต่างๆ ที่มีปัญหาลืมนำคะแนนหรือพอยต์มาใช้จนหมดอายุไป หรือบัตรหาย ต้องเริ่มสะสมใหม่ ทำให้ไม่มีความรู้สึกอยากได้ หรืออยากกลับมาซื้อซ้ำของร้านนี้อีก“เราจึงนำปัญหาตรงนี้มาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้า และร้านค้า โดยใช้บล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบของห่วงโซ่ต่อเนื่องกัน โดยมีแก่นสำคัญคือ “บล็อก” และ “เชน” โดย “บล็อก” คือกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บรวมกันเป็นก้อน และ “เชน” คือห่วงโซ่ของบล็อกที่ร้อยเรียงกันเป็นลำดับ”ด้าน น.ส.นลิน อัศวหิรัญกุล ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ช้อปไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้ทุกแต้มมีมูลค่าในตัวเองสูงสุด ซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็น สินค้าหรือบริการ หรือแม้กระทั่งนำมาจ่ายเป็นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟได้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ในยุคนี้ โดยบริการนี้เตรียมเปิดตัวและพร้อมใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ Mepoint by ShopLIVE และบนไลฟ์สดที่มีสัญลักษณ์ ShopLIVE ซึ่งจะเป็นที่แพร่หลายอย่างแน่นอน“สำหรับช้อปไลฟ์ (ShopLIVE) เป็นบริษัทเทค สตาร์ทอัปที่มาปลุกกระแสไลฟ์ คอมเมิร์ซ (Live commerce) ในไทยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นส่วนหนึ่งของมิชชันของเราในการเป็นศูนย์กลางการค้ารูปแบบสตรีมมิ่งไลฟ์ ออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ซื้อสามารถเป็นผู้ขายได้ และดำเนินงานตามเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็น Asia and Global Live Commerce Platform ในอนาคต ที่ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และเข้าใจความต้องการของลูกค้า” น.ส.นลิน กล่าว